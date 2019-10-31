Вузы правят балл

Российские университеты повышают требования к результатам ЕГЭ абитуриентов

В России увеличилось число вузов, для поступления в которые необходим высокий и очень высокий балл ЕГЭ. При этом абитуриенты предпочитают платную учебу в ведущих вузах бесплатному в средних и все реже идут на юристов и экономистов

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70. Это произошло впервые в истории российского высшего образования, говорится в докладе «Качество приема в российские вузы: 2019», подготовленном Высшей школой экономики (НИУ ВШЭ; есть у РБК).

Количество вузов с высоким и очень высоким качеством приема на бесплатные места в 2019 году составило 173, что на 15 больше, чем годом ранее. При этом число принявших абитуриентов со средним баллом ЕГЭ ниже 70 сократилось с 193 до 183. В пяти университетах средний балл ЕГЭ для платного приема превысил 80.

Как проводился мониторинг НИУ ВШЭ и «Яндекс» при поддержке Минобрнауки и Рособрнадзора ежегодно проводят исследования итогов летней приемной кампании в российские вузы. Качество приема оценивается исходя из среднего балла абитуриентов, зачисленных на первый курс бакалавриата по итогам ЕГЭ. Мониторинг проводится с 2010 года.

Лидеры по качеству приема

В топ государственных вузов по бюджетному приему со средним баллом ЕГЭ выше 80 вошло 25 учебных учреждений, в том числе 15 московских, шесть петербургских, два из Нижегородской области и по одному из Новосибирской области и Пермского края.

Десять вузов из топ-25 имеют средний балл бюджетного приема выше 90, в 2018 году таких было семь. Институт русского языка имени Пушкина, в котором средний балл также превысил 90, в рейтинг не включили из-за небольшого набора — 93 абитуриента, в рейтинг включали вузы с набором более 300 человек.

Авторы доклада отметили «упорное движение вверх» технических вузов — МИФИ, ИТМО и МИСиСа и допускают, что это связано с участием этих заведений в программе «5–100».

В проекте «5–100» участвует 21 российский вуз, основная его цель — вхождение пяти российских вузов в первые сотни мировых рейтингов.

По мнению директора Центра экономики непрерывного образования РАНХиГС Татьяны Клячко, участие вуза в программе «5–100» скорее поддерживает сложившуюся репутацию, чем оказывает сильное влияние на абитуриентов при выборе.

Список 25 ведущих вузов по платному приему близок с топом лидеров по бюджетному набору.

Отдельно в рейтинге выделен Университет Иннополис из Татарстана. Средний балл ЕГЭ у зачисленных туда в 2019 году абитуриентов составлял 92,7 — вуз не имеет бюджетных мест, финансируемых из федеральных средств. В пресс-службе Университета Иннополис РБК пояснили, что студенты обучаются на квазибюджетных местах: в результате отбора абитуриентов лучшие кандидаты получают грант на обучение, который покрывает 100% его стоимости.

В целом в докладе отмечается увеличение числа абитуриентов, которые отдают предпочтение платным местам в ведущих вузах, имея при этом возможность учиться на бюджетных в заведениях среднего сегмента. Авторы доклада связывают это с тем, что сегодняшним абитуриентам становится заметна разница зарплат у выпускников двух сегментов.

Нужные и ненужные специальности

В мониторинге вузов эксперты ВШЭ выделяют пять направлений по востребованности и качеству абитуриентов:

Много бюджетных и платных мест, на все высокий спрос с хорошим качеством. В качестве примера приводится направление «Здравоохранение», по которому в 2019 году было зачислено на бюджет 26,9 тыс. человек со средним баллом 75,5, на платные места — 22,2 тыс. человек со средним баллом 62,9.

В качестве примера приводится направление «Здравоохранение», по которому в 2019 году было зачислено на бюджет 26,9 тыс. человек со средним баллом 75,5, на платные места — 22,2 тыс. человек со средним баллом 62,9. Мало бюджетных мест и мало платных мест, качество приема среднее или низкое. В эту группу входят направления, ориентированные на традиционные предприятия: «Вооружение», «Металлургия» и др. Последнее по качеству набора не изменилось по сравнению с 2018-м — средний балл поступающих на бюджет составил 56,9.

В эту группу входят направления, ориентированные на традиционные предприятия: «Вооружение», «Металлургия» и др. Последнее по качеству набора не изменилось по сравнению с 2018-м — средний балл поступающих на бюджет составил 56,9. Очень много бюджетных мест и почти нет платного приема, низкое качество приема как на бюджет, так и на платное отделение. Направления «Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные средства». Для группы характерны разрыв в десять баллов между бюджетным и платным приемом и слабая подготовка «платников».

Направления «Сельское и рыбное хозяйство», «Транспортные средства». Для группы характерны разрыв в десять баллов между бюджетным и платным приемом и слабая подготовка «платников». Мало бюджетных мест и много платных мест с высоким качеством приема. В группу входят гуманитарные направления, такие как «Востоковедение», «Реклама и связи с общественностью» и др. Рынок деформирован в сторону искусственного ограничения бюджетных мест по сравнению с реальным спросом.

В группу входят гуманитарные направления, такие как «Востоковедение», «Реклама и связи с общественностью» и др. Рынок деформирован в сторону искусственного ограничения бюджетных мест по сравнению с реальным спросом. Массовые направления, платный набор превышает бюджетный, большой разрыв качества между бюджетным и платным приемом. На направления «Экономика», «Менеджмент», «Юриспруденция» платный прием больше бюджетного в три-четыре раза. Разрыв качества набора значительный, до 20 баллов.

По мнению авторов доклада, напрашиваются меры оптимизации количества мест в вузе, на которое принимают абитуриентов. «Очевидно, нельзя игнорировать качество абитуриентов, приходящих на разные специальности. Сегодня оно никак не учитывается при распределении бюджетных мест», — говорится в докладе.

Еще одним трендом приема в вузы в 2019 году остается «размазывание» бюджетных мест. Авторы доклада считают, что такие места часто выделяются вузам, не имеющим качественных коллективов, тогда как ведущие вузы имеют ограниченные объемы бюджетных мест при высоком качестве подготовки абитуриентов.

«Сейчас на группу 25 студентов вузу оплачивается два штатных преподавателя; если набирается еще 25 на платные места, то должны быть наняты еще два преподавателя, а курсов, которые надо читать, порядка восьми. То есть на большее количество поступивших трудно набрать качественных преподавателей, начинают набирать заместителей. Складывается ситуация, что выдавать бюджетные места в маленькие вузы бессмысленно», — объясняет академик Российской академии образования Виктор Болотов.

Авторы доклада ВШЭ заявляют, что традиционные лидеры платного приема — юриспруденция, менеджмент, экономика — постепенно теряют позиции. «Все более заметный вес в платном наборе приобретают направления, ассоциируемые с современными перспективными профессиями — цифровыми технологиями, креативной индустрией», — заключают они.