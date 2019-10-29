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Произвол вернулся вособуютройку
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Газета
Произвол вернулся вособуютройку
Газета № 170 (3125) (2910) Политика,
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Произвол вернулся вособуютройку
Чего больше всего боятся россияне
Более всего россияне опасаются болезней близких и войны, показал опрос Левада-центра. В тройку самых сильных страхов вернулась боязнь произвола властей, хотя в июле этот страх был на седьмом месте
Фото: Александра Мудрац / ТАСС

Страх произвола и войны

Больше всего россияне боятся болезни близких, войны и произвола властей. Об этом свидетельствуют результаты проведенного этой осенью Левада-центром опроса (есть у РБК).

В топ рейтинга попали также опасения по поводу собственного здоровья, бедности, возврата к репрессиям и ужесточения политического режима, а также страхи нападения преступников, СПИДа и смерти. Список сильнейших страхов не слишком сильно менялся с 1994 года, когда был проведен первый опрос. Однако в предыдущем, июльском исследовании страх произвола властей оказался на три строчки ниже, чем в нынешнем.

Опрос был проведен с 26 сентября по 2 октября среди 1601 человека в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах в 50 регионах. Вопросы были закрытыми, уровень страха оценивался по пятибалльной шкале.

Рост боязни произвола властей — во многом реакция на пенсионную реформу и общее увеличение претензий к власти на фоне падения реальных доходов населения, считает заместитель директора Левада-центра Денис Волков.

По мнению политолога Константина Калачева, рост за последние месяцы объясняется жесткими действиями правоохранительных сил в период московских протестов, а также делом журналиста Ивана Голунова. «Это ситуативное реагирование, а все остальное архетипично, — рассуждает он. — Хотя и страх стать жертвой произвола властей тоже архетипичен, но тут у него появился мощный триггер».

Неожиданно большое количество россиян, судя по опросу, боятся войны, отметил в разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. Количество опрошенных, которые заявили об этом страхе, с 2017 по 2018 год увеличилось в два раза, с 21 до 42%. По мнению эксперта, такой скачок связан с официальной новостной картиной. «Вернулась четкая риторика «свои — чужие», — поясняет Кирьян. — Вспомним прошлогоднее выступление президента перед Федеральным собранием, когда он демонстрировал слайды с новейшим вооружением, и это было считано довольно однозначно». Россияне, которые следят за новостями, воспринимают такие сигналы как потенциальную готовность к войне, это и вызывает страх, уточнил Кирьян.

Список, по версии Левада-центра, схож с результатами мартовского опроса фонда «Общественное мнение». Тогда в перечень самых сильных опасений попали страхи за детей и внуков, собственное здоровье, по поводу безденежья, терактов, беззащитности перед властями, неопределенности будущего.

Страх вырос в два раза

В последние несколько лет наблюдается общий рост тревоги, по всем показателям растет количество ответов «испытываю постоянный страх», отмечает Денис Волков. Он связывает это с экономической ситуацией, неверием граждан в собственные силы, их разочарованием во власти.

С августа 2017 года по сентябрь 2018-го количество ответов «испытываю постоянный страх» по большинству позиций рейтинга выросло более чем в два раза. По мнению Волкова, виной этому пенсионная реформа. «Люди решили, что власть нарушила свои обязательства, обманула их», — пояснил он.

Количество людей, боящихся произвола властей, в этот период выросло с 10 до 38%. Процент опасающихся массовых репрессий увеличился с 9 до 31%, а ужесточения политического режима начали бояться 25%, тогда как в 2017-м их было 7%. Аналогичная ситуация и с другими страхами.

Устойчивость представлений об угрозах понятна — они формируются десятилетиями, считает Калачев. «Конечно, играет роль и информационный фон, он может усилить или ослабить тему», — уточнил эксперт.

Некоторые из самых популярных страхов характерны именно для россиян. «Страх потери сбережений — это то, что осталось с нами из 1990-х, из дефолта. Мы, как люди, пережившие не один кризис, на это остро реагируем, а вот в выборке по другой нации, возможно, такого страха бы и не было», — отмечает Кирьян.

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: страхи , Левада-центр
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