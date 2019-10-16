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Реабилитации дождались менее половины
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Газета
Реабилитации дождались менее половины
Газета № 161 (3116) (1610) Финансы,
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Реабилитации дождались менее половины
ЦБ обнародовал данные об исключении финансистов из черных списков
Менее 200 из 7,5 тыс. банкиров и финансистов смогли отстоять деловую репутацию перед ЦБ с начала 2018 года. Процент реабилитаций не вырастет, пока владельцы рухнувших банков приводят к краху новые, говорят эксперты
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Центробанк реабилитировал 187 финансистов, исключив их из черных списков, в которых значатся 7,5 тыс. человек, следует из статистики, которую опубликовал регулятор. В эти списки попадают лица, чью деловую репутацию ЦБ счел неудовлетворительной, в частности акционеры и топ-менеджеры, которые своей деятельностью нанесли ущерб банку или финансовой организации.

Всего с начала действия механизма реабилитации (с 29 января 2018 года) заявления на восстановление деловой репутации подали 485 банкиров и финансистов, из них было удовлетворено чуть менее 43%. 175 заявителям регулятор отказал, 74 жалобы оставил без рассмотрения из-за несоответствия установленным требованиям. Остальные по состоянию на 1 октября либо еще рассматривались, либо были возвращены из-за отсутствия сведений о бизнесмене в базе данных.

В январе 2018 года вступили в силу поправки в законодательство, которые ужесточили порядок ведения черного списка ЦБ. Срок пребывания руководителей в нем был увеличен с пяти до десяти лет, а ЦБ получил право оценивать профессиональное прошлое топ-менеджеров и контролирующих лиц не только банков, но и других финансовых организаций — негосударственных пенсионных фондов, страховых или управляющих компаний, инвестфондов, ПИФов, а также МФО. Фигуранты черного списка не могут занимать руководящие должности, а также приобретать свыше 10% акций финансовых организаций или косвенно контролировать их.

Кого ЦБ добавил в свой черный список
Финансы

Если в начале 2018 года в черных списках ЦБ было 5,8 тыс. человек, то чуть менее чем за два года их число выросло на 22,6%, до 7,5 тыс.

Причины пополнения списков

Список расширяется за счет зачистки финансового сектора, которая пока не закончена, отмечает управляющий директор по валидации рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов: «Есть лаг между отзывом лицензии банка и внесением причастных к этому банкиров в черный список. Сотрудники организации привлекаются к ответственности не мгновенно, а после длительных разбирательств».

Впрочем, за прошедший период банков, перешедших на санацию, было немного, указывает управляющий директор НКР Станислав Волков. Само по себе оздоровление не может быть основанием для ухудшения деловой репутации сотрудников — все зависит от факта привлечения банкиров к ответственности, подчеркивает Беликов. Ранее ЦБ передавал в правоохранительные органы информацию о злоупотреблениях собственников и менеджмента «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка, оправленных на санацию в 2017 году.

Сейчас две трети из фигурантов списка — банкиры, отмечает ЦБ. Они подали 416 обращений (85%) на восстановление репутации. От менеджеров и владельцев некредитных финансовых организаций Банк России получил лишь 69 жалоб.

Кто может оказаться в черном списке

Ведение черного списка предусмотрено законом «О Центральном банке РФ». Регулятор имеет право проверять квалификацию и деловую репутацию тех, кто входит в советы директоров, набсоветы, исполнительные органы финансовых организаций. Требованиям ЦБ должны соответствовать владельцы и контролирующие лица, руководители филиалов, ведущие бухгалтеры, руководители служб внутреннего контроля, внутреннего аудита и управления рисками. Проверку в отдельных случаях проходят и топ-менеджеры, отвечающие за противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма.

Деловая репутация банкира или финансиста считается испорченной, если он понес административную или уголовную ответственность за неправомерные действия при банкротстве организации, допустил преднамеренное банкротство или был признан виновным в причинении убытков.

Закон устанавливает разные сроки давности по тем или иным проступкам, но с 2018 года ужесточились почти все критерии к оценке деловой репутации. Например, недобросовестные сотрудники кредитных организаций могут получить пожизненный запрет на занятие руководящих должностей в банках и прямое или косвенное владение долями в них. Речь идет о тех, кто признан виновным в фиктивном банкротстве или повторно нарушил требования ЦБ к деловой репутации.

Почему реабилитированных банкиров так мало

Примерно 15% жалоб, поданных фигурантами черного списка, остается без рассмотрения, сообщил Банк России. Главная причина — недостаток доказательств, предоставленных заявителями.

«ЦБ ориентируется на ряд формальных критериев: факты голосования на кредитном комитете, принятие решений по управлению ликвидностью банка, решения по крупным имущественным сделкам. Чьи подписи стоят на документах кредитной организации, те люди и признаются причастными к каким-то сомнительным сделкам. Чтобы доказать, что ты не имел отношения к этим сделкам, нужно оспаривать достоверность подписи например. Понятно, что это проблематично», — поясняет Волков. Он также считает, что многие фигуранты черного списка сами неохотно обращаются за реабилитацией — они либо нашли работу вне финансового сектора, либо вовсе уехали из России.

Доказательство непричастности к неудачной политике банка — не единственный способ реабилитироваться. Комиссия при ЦБ также может пересмотреть свое отношение к специалисту, если он своевременно сообщал регулятору о неправомерных действиях своих коллег.

Жесткий подход регулятора к восстановлению деловой репутации финансистов оправдан, считает Беликов. «Слишком часто наблюдаются ситуации, когда собственники и топ-менеджеры некогда обанкротившихся банков приводят к краху новые кредитные организации. Пока эта тенденция не будет сломлена, процент реабилитаций останется низким», — констатирует аналитик.

Автор: Юлия Кошкина.
Теги: банкиры , черный список
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