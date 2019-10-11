Министерская диагностика выявила болезни онкоцентра

Какие нарушения эксперты госкомиссии обнаружили в НМИЦ им. Н.Н. Блохина

Минздрав провел проверку крупнейшего российского онкологического центра после конфликта между врачами и руководством. Комиссия ведомства отвергла большинство претензий онкологов, но признала «скученность» пациентов в палатах

Фото: Михаил Александров / ТАСС

В четверг, 10 октября, завершила работу комиссия Минздрава, которая работала в Национальном медицинском исследовательском центре им. Н.Н. Блохина. В комиссию входили 23 человека, в том числе онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону и представители фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ее задача заключалась в том, чтобы установить причины конфликта во входящем в состав центра НИИ детской онкологии и гематологии.

Конфликт начался в конце августа из-за приказа об оптимизации персонала учреждения. В центре тогда говорили, что речь идет о сокращении вакантных ставок. В сентябре сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии обратились в Минздрав с требованием отстранить от работы директора института Светлану Варфоломееву. Врачи жаловались на давление со стороны руководства, а также на низкие зарплаты и переполненные палаты. 26 из них пообещали уволиться, некоторые сделали это.

Какие выводы сделала комиссия

Минздрав в ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии выявил серьезные нарушения. Об этом сообщила журналистам глава рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.

«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.

По словам Байбариной, комиссия не нашла оснований для увольнения директора НИИ Светланы Варфоломеевой. Она также сообщила, что было опрошено 52 сотрудника института, из которых пять заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой, однако не представили никаких доказательств.

Член комиссии Минздрава, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев заявил о неэффективных протоколах лечения, которые использовали врачи. «Не было даже листов назначения, [протоколы] не были апробированы профессиональным сообществом. В историях болезнях были выявлены нарушения. Люди думали, что они работают на передовом крае, но это оказалось не так», — сказал он. По информации Румянцева, четыре уволившихся врача были оперативно заменены другими специалистами.

Байбарина заявила также, что бывший заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич был освобожден от должности и.о. завотделения из-за отсутствия сертификатов для работы, и комиссия не нашла в этом «никаких нарушений трудового законодательства».

Что комиссия Минздрава рекомендовала директору НМИЦ им. Н.Н. Блохина Ивану Стилиди Поддержать директора НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву

Ввести электронную систему ведения истории болезни

Принять «исчерпывающие» меры по скорейшему вводу в эксплуатацию нового комплекса

Кадровой службе усилить контроль за своевременной подготовкой сотрудников

Усилить контроль за проведением лечебной работы

Комиссия Минздрава изучила также уровень зарплат персонала. «Нам удалось выяснить, что заработная плата сотрудникам детского центра растет. В 2018 году врачи получали 134 тыс. руб. в среднем, в 2019 году — 179 тыс. Да, снижение летом было. В июле фонд заработной платы сократился из-за отпусков. Было выявлено, что заместитель [главы онкоцентра Ивана] Стилиди допустил ошибки в планировании хозяйственной деятельности. Он уже уволен, а ошибки будут исправлены», — сообщила Байбарина. Она добавила, что медицинские сестры в 2018 году в первом полугодии получали в среднем 76,3 тыс. руб. в месяц, в 2019 году — 86 тыс. руб.

Кроме того, комиссия подтвердила условия «скученности» пациентов в палатах, но отвергла катастрофичность ситуации с заполняемостью палат.

Отвечая на вопрос РБК о возможном конфликте интересов в работе комиссии (Александр Румянцев работал в центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева совместно с Варфоломеевой), Румянцев заявил, что в области онкологии «нет ни одного сотрудника», который не был бы с ним знаком лично. «Я работаю главным специалистом Минздрава 41 год, я знаю всех людей, в том числе Варфоломееву; да, она моя ученица, но я хорошо знаю и Рыкова, и Менткевича, так как мы работаем в одной области», — сказал он.

Что ответили обращавшиеся в Минздрав врачи

Бывший замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков, который был среди подписавших обращение в Минздрав врачей, сказал РБК, что выводы комиссии для уволившихся «не стали сюрпризом». По его мнению, комиссия не пояснила, почему протоколы лечения, использовавшиеся врачами, были неэффективны, а также не обратила должного внимания на проблему с зарплатами.

«Протоколы лечения, которые мы использовали, были перенесены из стран Европы и США к нам, они не могут быть неэффективны, результаты лечения наших пациентов опубликованы в научных журналах. Протоколы, которые использовались в институте Дмитрия Рогачева, проще, но и выживаемость пациентов там ниже», — рассказал Рыков.

По данным врача, ситуация с заработной платой в онкоцентре им. Н.Н. Блохина остается напряженной и не все врачи получают названные комиссией зарплаты. Рыков добавил, что в настоящее время уволились пять врачей, включая его самого, несколько заявлений рассматривается. Также заявления об увольнении подали медицинские сестры.

«Мне кажется странным, что главный онколог Минздрава [Александр Румянцев] и директор департамента Минздрава [Елена Байбарина], то есть люди, которые назначали Стилиди и Варфоломееву, проверяют результаты их работы. Понятно, что ошибок они не признают. Кроме того, когда к рядовому сотруднику приезжает такая величина, как Байбарина, и рядом стоит директор Стилиди, какой доктор сможет сказать правду, он будет стоять и говорить, что «все хорошо», — резюмировал Рыков.