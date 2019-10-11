Министерская диагностика выявила болезни онкоцентра

В четверг, 10 октября, завершила работу комиссия Минздрава, которая работала в Национальном медицинском исследовательском центре им. Н.Н. Блохина. В комиссию входили 23 человека, в том числе онкологи из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону и представители фонда «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ее задача заключалась в том, чтобы установить причины конфликта во входящем в состав центра НИИ детской онкологии и гематологии.
Конфликт начался в конце августа из-за приказа об оптимизации персонала учреждения. В центре тогда говорили, что речь идет о сокращении вакантных ставок. В сентябре сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии обратились в Минздрав с требованием отстранить от работы директора института Светлану Варфоломееву. Врачи жаловались на давление со стороны руководства, а также на низкие зарплаты и переполненные палаты. 26 из них пообещали уволиться, некоторые сделали это.
Какие выводы сделала комиссия
Минздрав в ходе проверки НИИ детской онкологии и гематологии выявил серьезные нарушения. Об этом сообщила журналистам глава рабочей комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава Елена Байбарина.
«Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода директора, так и после, и, к сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения», — заявила глава комиссии.
По словам Байбариной, комиссия не нашла оснований для увольнения директора НИИ Светланы Варфоломеевой. Она также сообщила, что было опрошено 52 сотрудника института, из которых пять заявили о неблагоприятной обстановке на работе после прихода Варфоломеевой, однако не представили никаких доказательств.
Член комиссии Минздрава, президент Национального общества детских гематологов и онкологов Александр Румянцев заявил о неэффективных протоколах лечения, которые использовали врачи. «Не было даже листов назначения, [протоколы] не были апробированы профессиональным сообществом. В историях болезнях были выявлены нарушения. Люди думали, что они работают на передовом крае, но это оказалось не так», — сказал он. По информации Румянцева, четыре уволившихся врача были оперативно заменены другими специалистами.
Байбарина заявила также, что бывший заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич был освобожден от должности и.о. завотделения из-за отсутствия сертификатов для работы, и комиссия не нашла в этом «никаких нарушений трудового законодательства».
Что комиссия Минздрава рекомендовала директору НМИЦ им. Н.Н. Блохина Ивану Стилиди
- Поддержать директора НИИ детской онкологии и гематологии Светлану Варфоломееву
- Ввести электронную систему ведения истории болезни
- Принять «исчерпывающие» меры по скорейшему вводу в эксплуатацию нового комплекса
- Кадровой службе усилить контроль за своевременной подготовкой сотрудников
- Усилить контроль за проведением лечебной работы
Комиссия Минздрава изучила также уровень зарплат персонала. «Нам удалось выяснить, что заработная плата сотрудникам детского центра растет. В 2018 году врачи получали 134 тыс. руб. в среднем, в 2019 году — 179 тыс. Да, снижение летом было. В июле фонд заработной платы сократился из-за отпусков. Было выявлено, что заместитель [главы онкоцентра Ивана] Стилиди допустил ошибки в планировании хозяйственной деятельности. Он уже уволен, а ошибки будут исправлены», — сообщила Байбарина. Она добавила, что медицинские сестры в 2018 году в первом полугодии получали в среднем 76,3 тыс. руб. в месяц, в 2019 году — 86 тыс. руб.
Кроме того, комиссия подтвердила условия «скученности» пациентов в палатах, но отвергла катастрофичность ситуации с заполняемостью палат.
Отвечая на вопрос РБК о возможном конфликте интересов в работе комиссии (Александр Румянцев работал в центре детской гематологии им. Дмитрия Рогачева совместно с Варфоломеевой), Румянцев заявил, что в области онкологии «нет ни одного сотрудника», который не был бы с ним знаком лично. «Я работаю главным специалистом Минздрава 41 год, я знаю всех людей, в том числе Варфоломееву; да, она моя ученица, но я хорошо знаю и Рыкова, и Менткевича, так как мы работаем в одной области», — сказал он.
Что ответили обращавшиеся в Минздрав врачи
Бывший замдиректора НИИ детской онкологии и гематологии Максим Рыков, который был среди подписавших обращение в Минздрав врачей, сказал РБК, что выводы комиссии для уволившихся «не стали сюрпризом». По его мнению, комиссия не пояснила, почему протоколы лечения, использовавшиеся врачами, были неэффективны, а также не обратила должного внимания на проблему с зарплатами.
«Протоколы лечения, которые мы использовали, были перенесены из стран Европы и США к нам, они не могут быть неэффективны, результаты лечения наших пациентов опубликованы в научных журналах. Протоколы, которые использовались в институте Дмитрия Рогачева, проще, но и выживаемость пациентов там ниже», — рассказал Рыков.
По данным врача, ситуация с заработной платой в онкоцентре им. Н.Н. Блохина остается напряженной и не все врачи получают названные комиссией зарплаты. Рыков добавил, что в настоящее время уволились пять врачей, включая его самого, несколько заявлений рассматривается. Также заявления об увольнении подали медицинские сестры.
«Мне кажется странным, что главный онколог Минздрава [Александр Румянцев] и директор департамента Минздрава [Елена Байбарина], то есть люди, которые назначали Стилиди и Варфоломееву, проверяют результаты их работы. Понятно, что ошибок они не признают. Кроме того, когда к рядовому сотруднику приезжает такая величина, как Байбарина, и рядом стоит директор Стилиди, какой доктор сможет сказать правду, он будет стоять и говорить, что «все хорошо», — резюмировал Рыков.