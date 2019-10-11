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Как действия Анкары в Сирии используют другие стороны конфликта
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Газета
Как действия Анкары в Сирии используют другие стороны конфликта
Газета № 158 (3113) (1110) Политика,
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Кирилл Семенов Как действия Анкары в Сирии используют другие стороны конфликта
Операция турецких войск «Источник мира» может усилить сирийскую умеренную оппозицию и одновременно сыграть на руку Москве

Итогом операции «Источник мира», начатой 9 октября по приказу президента Турции Реджепа Эрдогана, должно стать создание зоны безопасности шириной 30 км вдоль турецко-сирийской границы от Евфрата до Ирака. Для участия в наступлении кроме турецких военных соединений задействованы подразделения протурецкой Сирийской национальной армии (СНА) численностью 14 тыс. человек. Этому альянсу противостоят курдско-арабские отряды Сирийских демократических сил (СДС) примерно в 50 тыс. человек.

Операция стала возможной после того, как президент США Дональд Трамп решил вывести американские подразделения из этого района. В своем Twitter глава Белого дома пошел еще дальше и написал, что Соединенные Штаты собираются полностью свернуть свое военное присутствие на востоке Сирии. Против подобных шагов выступили Пентагон и часть конгресса. Таким образом, глубина турецкой операции и ее последствия для региона будут зависеть от того, какая точка зрения победит в Вашингтоне.

США уходят

Если вывод американских войск состоится, то у турецких сил уже не будет преград, кроме отрядов СДС, для расширения зоны безопасности за пределы заявленных 30 км. Операция может быть продолжена в направлении Ракки и Дейр-эз-Зора. Это поставит под угрозу само существование СДС и, возможно, заставит сирийских курдов искать при посредничестве Москвы помощи у Дамаска. Однако следует учитывать, что режим Башара Асада в лучшем случае сможет предложить им лишь вариант, который уже реализуется на юге Сирии, — «примирение», то есть это постепенное и растянутое во времени разоружение и передача территории под управление центрального правительства, итогом которого все равно станет полная ликвидация курдских вооруженных формирований и органов самоуправления, сопровождающаяся арестами лидеров и исчезновениями активистов.

Такой сценарий может привести и к конфликту между Анкарой и Дамаском за раздел сирийского северо-востока, и в этом случае следует ожидать встречного наступления сил Асада и турецких войск. Это поставит в сложное положение Россию как союзника Сирии и стратегического партнера Турции.

Тем не менее противоречия могут быть урегулированы территориальным разменом, уже ставшим привычным для Сирии. В обмен на расширение зоны турецкого контроля на северо-востоке страны Анкара может отказаться от дальнейшей поддержки зоны деэскалации Идлиб. В таком случае ничего не помешает Асаду и ВКС России покончить с радикалами из «Хаят Тахрир аль-Шам» (коалиция группировок, возглавляемая боевиками запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра». — РБК) и вернуть Идлиб под полный контроль Дамаска. А подразделения умеренной оппозиции, находящиеся в Идлибе, передислоцируются на захваченные у СДС территории, куда могут быть перенаправлены и потоки беженцев.

США остаются

Однако если подразделения армии США хотя бы частично останутся в Сирии, то Турция вряд ли выйдет за пределы изначально обозначенной 30-километровой зоны. Не исключено, что США в качестве уступки позволят турецким войскам провести ограниченную операцию на тех участках, откуда американцы уже ушли. Переход иных районов под контроль турецких сил или СНА будет возможен только по предварительному согласованию с американской стороной. Возможно, вся конфигурация зоны безопасности будет установлена по итогам запланированной на ноябрь встречи Эрдогана и Трампа.

В таком случае курдскому квазигосударству в Северной Сирии угрожает лишь потеря части территории. Переход приграничной полосы под контроль Турции может стать той необходимой уступкой, которая подведет черту под курдско-турецким конфликтом в Сирии. Подобная сделка сделает неактуальным для сирийских курдов обращение за помощью к Дамаску или Москве. Американский военный контингент сможет контролировать как соблюдение договоренностей со стороны Турции, так и угрозу наступления сил Асада.

США могут попытаться использовать турецкую операцию в своих целях. В Вашингтоне хотели бы ослабить влияние «Отрядов народной самообороны», связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), которые сейчас доминируют в СДС. РПК еще в 1997 году была признана США террористической организацией, но американцы до сих пор закрывали глаза на ее присутствие в Северной Сирии. Переход под контроль Турции расположенных у границы оплотов сторонников РПК открывает перспективы для трансформации Сирийских демократических сил в более широкий альянс курдских и арабских оппозиционных группировок, без доминирования в них радикалов из РПК.

Новые возможности

Создание зоны безопасности в любой конфигурации укрепит положение сирийской умеренной оппозиции, позволит ей расширить зону собственного влияния и компенсировать потери, которая она понесла как от режима Асада, так и от радикалов в Идлибе. Это повлияет и на работу Конституционного комитета Сирии, который соберется в конце октября в Женеве и начнет выработку послевоенного устройства страны. Он уже не будет формальным органом, а голос оппозиции в нем будет опираться на территориальные, людские и военные ресурсы, сконцентрированные в зоне безопасности в Северной Сирии.

Но такая перспектива вряд ли устраивает официальный Дамаск, чего нельзя сказать о России, для которой сама операция не несет прямых угроз, а из любого ее сценария она может извлечь выгоды.

Возможное укрепление сирийской оппозиции по итогам операции, столь неприятное Дамаску, может подтолкнуть его к действительным, а не фиктивным реформам, в чем заинтересована и Москва. Кроме того, «Источник мира» уже спровоцировал обострение противоречий между Анкарой, Вашингтоном и Брюсселем, а это может поспособствовать дальнейшему отдалению Турции от НАТО и ЕС, сближению с Москвой и развитию российско-турецкого партнерства.

Но от российской стороны потребуется гибкость, чтобы не уступить давлению Дамаска и не дать США и Турции договориться у себя за спиной, решив проблему Северной Сирии без учета интересов Москвы.

Об авторах
Кирилл Семенов эксперт Российского совета по международным делам
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Реджеп Эрдоган , Сирия , сирийские курды , Дональд Трамп
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