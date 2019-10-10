Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 65,47 64,24 EUR Нал. 71,81 70,58 USD Бирж. 64,89 -0,31 EUR Бирж. 71,19 -0,22 USD ЦБ. 65,10 +0,23 EUR ЦБ. 71,45 +0,21 EUR/USD 1,10 +0,00 BTC/USD Бирж. 8584,00 +417,80 IMOEX 2713,02 +0,19% RTSI 1317,48 +0,85% Brent 59,18 +2,14% DJIA 26346,01 +0,70% Nasdaq 7903,74 +1,02%
Производителей продуктов хотят спустить с пальмы
Лента новостей
6 советов: как избежать ошибок при создании собственного бизнеса 08:35, РБК и HUAWEI Освобожденная в Иране журналистка Юзик прилетела в Россию 08:25, Общество Минздрав предложил привлечь мигрантов для устранения дефицита врачей 08:21, Общество Лионель Месси назвал свой лучший гол 08:06, Спорт Что случилось за ночь. Главные новости РБК 08:05, Общество Зачем топ-менеджеру big data и какие тайны хранит обычный чек 08:05, PRO Иностранные компании в рейтинге РБК 500 08:00, Экономика В ходе протестов из-за топлива в Эквадоре задержали более 700 человек 07:49, Политика Глава СПЧ оценил возможность возвращения смертной казни в России 07:27, Общество Власти обсудят запрет «грязного» пальмового масла в пищевой отрасли 07:00, Бизнес Три человека погибли при пожаре в бане в селе Томской области 06:58, Общество Эрдоган ответил назвавшему операцию в Сирии «плохой идеей» Трампу 06:52, Политика «Протон-М» успешно вывел на целевую орбиту два иностранных спутника 06:43, Технологии и медиа СМИ узнали о планах Шойгу посетить Северную Корею в конце октября 06:22, Политика Гол Проворова помог «Филадельфии» всухую обыграть «Нью-Джерси» 06:15, Спорт Анонимные деньги: кто пострадает от новых правил электронных кошельков 06:02, Quote Ростов-на-Дону обогнал Москву в рейтинге дороговизны готового бизнеса 06:01, Бизнес Савченко назвала Порошенко «проигравшим» Украину в 2015 году 05:56, Политика Глава УЕФА назвал причину разведения России и Украины по разным группам 05:42, Спорт В НАТО заявили о невозможности Украины достичь стандартов альянса 05:31, Политика Трамп попросил права для сотрудничества с демократами по импичменту 05:00, Политика СМИ узнали об идее штрафовать родителей курящих детей 04:25, Общество Казначейство ответило на публикацию спецномеров Бастрыкина и Памфиловой 04:19, Общество Глава Патриаршей комиссии заявил об эпидемии рака в России 04:03, Общество Помпео напомнил об отказе дать «зеленый свет» на операцию Турции в Сирии 03:48, Политика Правительство нашло способ избавить бизнес от «смертных приговоров» 03:43, Бизнес Курды заявили об отсутствии тяжелого вооружения для борьбы с Турцией 03:21, Политика Трамп назвал «жалким зрелищем» заявление Байдена об импичменте 02:50, Политика
Газета
Производителей продуктов хотят спустить с пальмы
Газета № 157 (3112) (1010) Бизнес,
0
Производителей продуктов хотят спустить с пальмы
Для чего предлагается ввести норму содержания вредных веществ в растительных маслах
Евразийский союз вслед за ЕС начал обсуждать ввод ограничений концентрации вредных веществ в растительном масле, в том числе в пальмовом. Участники пищевого рынка опасаются коллапса, если требования введут без переходного периода
Фото: Sukree Sukplang SS / CN / Reuters

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) обратилась к российскому правительству с просьбой внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных веществ в растительных маслах. Соответствующее решение председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян подписал 6 августа 2019 года.

Коллегия рекомендовала правительству России внести в техрегламент о безопасности пищевой продукции нормы содержания «глицидиловых эфиров жирных кислот в пересчете на глицидол и 3-монохлорпропандиол». Допустимый уровень содержания этих эфиров в растительных маслах, закрепленный в единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требованиях к товарам, не должен превышать норму, действующую в Евросоюзе, — 1 мг/кг.

Вопрос о разработке проекта изменений прорабатывает ЕЭК совместно с государствами — членами ЕАЭС (Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия), сообщили РБК в пресс-службе российского правительства. Сейчас ЕЭК и Минэкономразвития России определяют, кто будет разрабатывать эти изменения, сама комиссия или российское правительство, уточнил собеседник РБК.

Обсуждаемые изменения в законодательство ЕАЭС коснутся импорта, производства и переработки, в частности пальмового масла. Пальмовое масло используют кондитеры, пекари, производители молокосодержащих продуктов, напоминает пресс-секретарь ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров Руспродсоюз Ирина Нагайцева. Больше всего — около 30% всего переработанного пальмового масла — используют кондитеры.

Почему растительные масла могут быть «грязными»

При производстве и переработке в растительных маслах из-за высоких температур могут образоваться загрязнители — глицидиловые эфиры жирных кислот, объясняют в Ассоциации производителей и потребителей масложировой продукции (АПМП). Эти вещества содержатся в масличном сырье, их появление зависит от климатических условий, применения содержащих хлор удобрений, гербицидов и инсектицидов.

Глицидиловые эфиры есть во всех растительных маслах, но из-за специфичного состава пальмового масла при его переработке риски образования этих загрязнителей больше — до 10,52 мг/кг, указывает исполнительный директор АПМП Екатерина Нестерова. Для сравнения в оливковом масле это 4,1 мг глицидиловых эфиров на 1 кг, в подсолнечном — 2,1 мг/кг, что также выше установленной в ЕС нормы. Есть технологические решения, которые позволяют предотвратить и снизить образование глицидиловых эфиров в растительных маслах, и производители сейчас активно их внедряют, добавляет Нестерова.

Научные исследования свидетельствуют, что глицидиловые эфиры жирных кислот и глицидол в пищевых продуктах несут риски для здоровья, сообщал ранее Роспотребнадзор. Международное агентство по изучению рака относит глицидол к потенциальным канцерогенам.

Импорт пальмового масла в Россию растет. В 2018 году в страну, по данным Федеральной таможенной службы, было завезено более 1 млн т пальмового масла — на 19% больше, чем в 2017 году. Главный поставщик пальмового масла в Россию — Индонезия (892 тыс. т). Ввезенное в Россию пальмовое масло перерабатывается в маргарины и жиры, которые используются в пищевой промышленности. В 2018 году потребление такой продукции достигло 1,15 млн т.

Популярность пальмового масла в пищевой промышленности в Руспродсоюзе объясняют рядом его преимуществ по сравнению с другими растительными маслами: оно имеет нейтральный вкус и запах, полутвердую структуру и не нуждается в гидрогенизации, при которой у более жидких видов масла образуются опасные для здоровья трансизомеры жирных кислот.

К чему приведет ограничение

В международных стандартах комиссии «Кодекс Алиментариус» (создана Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН и Всемирной организацией здравоохранения) сейчас нет норматива, ограничивающего содержание глицидиловых эфиров в пищевых продуктах, поясняет исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Но в Евросоюзе ученые и производители масложировой продукции в течение нескольких лет изучали причины образования таких эфиров в пищевых продуктах, возможные риски и технологические возможности снижения их уровня. В марте 2018 года ЕС установил допустимые уровни содержания глицидиловых эфиров для растительных масел и жиров, которые употребляются в пищу, являются ингредиентом других продуктов или предназначены для производства детского питания.

Российская масложировая отрасль поддерживает введение нормы по содержанию глицидиловых эфиров, но для адаптации ей нужен переходный период, указывает Мальцев. Семь-восемь лет позволит выработать стандарты и методики определения глицидиловых эфиров в растительных маслах, модернизировать технологические процессы, способствующие снижению этих веществ в растительных маслах на всех этапах производства, объясняет Мальцев.

Без переходного периода новое регулирование, по словам эксперта, может привести к коллапсу: из-за сокращения ввоза сырья переработка растительных масел внутри России резко снизится, а пищевые компании будут вынуждены закупать уже переработанные жиры в странах ЕС.

Кто уже предложил ограничить ввоз пальмового масла

Ускорить применение нового регулирования для пальмового масла попытался депутат «Единой России» Евгений Федоров. В сентябре он направил вице-премьеру Татьяне Голиковой письмо, обратив ее внимание на то, что около 80% пальмового масла, поступающего сегодня на пищевые предприятия, содержит глицидиловые эфиры, в пять раз превышающие норму ЕС. Депутат рекомендовал правительству незамедлительно ввести временные санитарные меры, запрещающие ввоз в Россию такого пальмового масла.

Голикова, как стало известно РБК, поручила ведомствам, в том числе Минсельхозу и Роспотребнадзору, рассмотреть обращение. В Минсельхозе уточнили, что направили свою позицию в ответственный по этому поручению Роспотребнадзор. В Роспотребнадзоре на запрос РБК на момент публикации не ответили. Законодательство ЕАЭС не позволяет ввести временные санитарные меры до внесения соответствующих изменений в техрегламент, пояснил РБК федеральный чиновник.

Автор: Елена Сухорукова.
Теги: пальмовое масло , техрегламент , ЕЭК
Материалы по теме
Госдума приняла закон о повышении НДС на пальмовое масло Экономика
СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter