Большая безопасная энциклопедия

Каким будет российский общенациональный аналог «Википедии»

Российский аналог «Википедии» будет рассчитан на 15 млн пользователей в день, что в пять раз больше текущих показателей Wikipedia в России. РБК изучил концепцию проекта, на реализацию которого заложено почти 2 млрд руб.

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В начале октября научное издательство «Большая российская энциклопедия» (БРЭ) объявило конкурс на оказание услуг по разработке бренда и маркетинговой стратегии на 2020–2022 годы для общенационального интерактивного энциклопедического портала, следует из материалов закупки.

В документах закупки подробно описано, каким должен быть отечественный аналог «Википедии», на создание которого до конца 2022 года в бюджете заложено 1,989 млрд руб.

Как появилась идея портала и в чем суть

В 2016 году занимавший на тот момент должность директора Российской национальной библиотеки Александр Вислый заявлял, что на базе Большой российской энциклопедии будет создан портал, который станет отечественным «конкурентом «Википедии». В том же году вышло распоряжение правительства о создании общенационального энциклопедического портала.

В концепции платформы указано, что она призвана защитить современное знание от «размывания», а пользователей Сети — от недостоверной информации. Ее задача — сохранить тот объем достоверных знаний, которые были накоплены в ходе работы над созданием универсальных и отраслевых энциклопедий, а также сделать его доступным в интернете. «В условиях лавинообразного роста любого рода фальсификаций (в том числе научных, исторических, статистических, демографических данных) и фейковых сообщений, генерируемых некоторыми СМИ и частными пользователями Сети, особенно актуальной нам видится задача создания подлежащей обновлению и пополнению базы безопасной (то есть верифицированной научным сообществом) информации, что особенно важно для нашей целевой аудитории», — сообщила РБК руководитель управления маркетинговых коммуникаций БРЭ Анна Синицына.

Она подчеркнула, что все статьи портала «будут свободны от идеологической или политической окраски и будут носить сугубо научный и просветительский характер».

На кого рассчитан проект

«Учащиеся и учащие» (студенты высших учебных заведений, преподаватели, обладатели научных степеней).

«Профессиональные исследователи» (представители профессий, связанных с научными исследованиями).

«Профессиональное медиасообщество, аналитические службы» (действующие журналисты).

«Работники структур управления» (госслужащие).

«Самообразование» (все желающие).

В материалах концепции указано, что энциклопедия будет предназначена для широкого круга пользователей, планируется «поэтапное инкорпорирование адаптированных ресурсов портала в практику школьного обучения».

Авторы концепции рассчитывают на потенциальную аудиторию портала в России в количестве около 10 млн человек, но в документе не уточняется, за какой период. При этом его архитектура должна быть приспособлена к обслуживанию 15 млн уникальных посетителей в сутки. Для сравнения: у Wikipedia.org, по данным Mediascope, в июле 2019 года в российских городах с населением более 100 тыс. человек было 2,9 млн пользователей в день и 29,4 млн — в месяц.

Участие в проекте может заинтересовать страны БРИКС, а также Кубу и Иран, что обусловлено в том числе тем, что «англоязычная версия универсальной энциклопедии («Британника») во многом не удовлетворяет эти страны в связи с ярко выраженным англоцентризмом (прежде всего в истории и культуре)», отмечается в концепции.

«Основным языком изложения материала будет русский, так как это не глобальный, а общенациональный российский проект, но мы не исключаем, что по мере его развития в базу знаний могут добавляться материалы на других языках народов России или иностранных языках. Также в будущем возможен перевод всего информационного массива на некоторые иностранные языки, по инициативе партнеров», — рассказала Анна Синицына.

Что будет в российской «Википедии»

Основой контента для нового портала станут более 80 тыс. актуализированных и дополненных статей электронной версии 35-томной Большой российской энциклопедии, созданной в 2004–2017 годах, а также справочные материалы Энциклопедического словаря. Расширять и актуализировать массив знаний сможет авторское и экспертное сообщество, научные редакции портала. Также портал будет агрегировать информацию из внешних источников.

Описание того или иного термина будет включать его определение, словарную и энциклопедическую статью, а также краткую библиографию по теме. Дополнительно может быть представлен медиаконтент — аудио- и видеоматериалы, а также графики, иллюстрации и т.д.

Портал должен создаваться на принципах «достоверности и актуальности информации» и ответственности за это автора и научной редакции. Подача информации должна соответствовать нормам современного русского языка.

Как будет пополняться энциклопедия

На портале будет несколько типов регистрации: простая (предоставление имени, адреса электронной почты и его подтверждение) и расширенная (предоставление большего количества данных, использование Единой системы идентификации и аутентификации). Зарегистрированный пользователь сможет выступать с инициативами о включении нового материала в энциклопедию, создавать личную страницу со своей подборкой информации. Без регистрации пользователь сможет только просматривать материалы.

Окончательное решение о включении в энциклопедию нового термина будет принимать экспертное сообщество. Изначально оно будет состоять из авторского коллектива Большой российской энциклопедии и энциклопедий-партнеров. Расширять его планируется за счет привлечения новых авторов и экспертов из числа ведущих специалистов (по выбору редакции, научных кураторов, рекомендациям коллег и др.). Портал «будет заинтересован в заключении партнерских соглашений» с научными организациями, учреждениями культуры, государственными ведомствами и др., подчеркивается в его концепции.