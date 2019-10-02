Нефтяники сохраняют верность традиции

Ряд крупных госкомпаний исключили возможность перехода на налоговый мониторинг

Несколько госкомпаний, в том числе «Роснефтегаз» и «Зарубежнефть», не планируют открывать налоговикам онлайн-доступ к своим данным. Возможность перехода на этот формат взаимодействия с ФНС поручал проработать глава правительства

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Ряд государственных компаний не планируют переходить на новый формат взаимодействия с Федеральной налоговой службой (ФНС) — налоговый мониторинг, предусматривающий обмен учетными данными в режиме реального времени. Как следует из экспертного заключения аппарата правительства на проект директив советам директоров (есть у РБК), речь идет о «Роснефтегазе», «Зарубежнефти», Системном операторе Единой энергосистемы (СО ЕЭС) и Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Три компании ТЭК действительно не рассматривают планы по переходу на налоговый мониторинг, подтвердила РБК пресс-служба Минэнерго. В ГТЛК сообщили РБК, что компания пока не может воспользоваться преимуществами этого формата.

Налоговый мониторинг как новый формат налогового контроля действует с 2016 года и позволяет крупным компаниям избавиться от лишней отчетности. Бизнес добровольно открывает налоговым органам доступ к учетным данным, а те взамен не проводят выездные и камеральные проверки. В числе других преимуществ — возможность спрашивать мнение ФНС по сделкам и быстро согласовывать подходы к налогообложению. Если инспекторы заметят налоговые риски, а компания их устранит, ее не штрафуют (кроме случаев уголовных нарушений).

Сейчас присоединиться к налоговому мониторингу могут компании с оборотом от 3 млрд руб., активами на 3 млрд руб. и не менее 300 млн руб. уплаченных налогов за предыдущий год. Таких компаний в России 1905, максимально готовы к переходу 36% (687), отмечает ФНС. В феврале 2019 года в ответ на предложение ФНС премьер-министр Дмитрий Медведев поручил расширить практику применения налогового мониторинга. Глава ФНС Михаил Мишустин отмечал, что ведомство совместно с госкомпаниями готовит план перехода на новый формат до 2024 года.

Риски перехода

Большинство госкомпаний топливно-энергетического комплекса уже участвуют в налоговом мониторинге или планируют перейти в ближайшее время, отмечается в документе аппарата правительства, но таких планов нет у «Роснефтегаза», «Зарубежнефти» и Системного оператора ЕЭС.

«Многие компании отмечают риски несоблюдения безопасности при предоставлении доступа к данным бухгалтерского учета. В то же время возникают значительные временные и финансовые затраты, а компании и их дочерние структуры не в полном объеме освобождаются от процедур обычного налогового контроля», — объяснили причины такого подхода в Минэнерго.

Сейчас, по данным Минфина, в налоговом мониторинге участвуют 44 компании, половина из них — нефтегазовые.

Нецелесообразно переходить на новую систему и для крупнейшей лизинговой компании ГТЛК, следует из экспертного правительственного заключения. Компания не сможет воспользоваться основным преимуществом налогового мониторинга — сокращением проверок: камеральные проверки в случае возмещения НДС и встречные проверки с контрагентами для нее не отменяются, приводится в документе позиция Минтранса (владеет 100% акций ГТЛК).

«С учетом особенностей деятельности лизинговых компаний ГТЛК не сможет воспользоваться этим преимуществом [сокращением числа контрольных процедур] на данный момент», — подтвердила пресс-служба ГТЛК, не исключив, что компания может вернуться к вопросу о переходе на налоговый мониторинг в будущем.

Проект директив правительства советам директоров компаний пока не утвержден, работа по нему продолжается, сказал РБК пресс-секретарь премьер-министра Олег Осипов.

Пресс-служба ФНС отказалась от комментариев. «Роснефтегаз» не ответил на запрос РБК. «Зарубежнефть» и Системный оператор ЕЭС пояснили, что не комментируют решения своего единственного акционера — государства. Пресс-служба Минтранса рекомендовала перенаправить вопросы бизнесу.

Неготовность, защита гостайны и закрытость

Главная причина отложить подключение к налоговому мониторингу — в технологической неготовности, считает партнер Deloitte Юлия Орлова. По ее словам, у многих компаний налоговый учет не автоматизирован, у других возникают проблемы со степенью автоматизации внутренних процессов.

Кроме технической неготовности среди причин отказа от налогового мониторинга нельзя исключать и необходимость защиты гостайны, отмечает юрист, доцент Всероссийской академии внешней торговли Денис Примаков. «Кроме этого, бизнес может бояться играть с ФНС в открытые игры и хочет посмотреть, насколько удачным будет взаимодействие для других игроков», — добавляет Орлова.

Отказ «Роснефтегаза» и «Зарубежнефти» может быть продиктован их непубличностью, считает замгендиректора «Transparency International — Россия» Илья Шуманов. «Роснефтегаз» и «Зарубежнефть» аккумулируют большой поток денежных средств и имеют особый статус, сильно выделяясь на фоне других госкомпаний своей закрытостью», — считает он.

Через «Роснефтегаз» государство владеет долями в крупнейших госкомпаниях: в «Роснефти» — 50% плюс одна акция, «Газпроме» — 11%, «Интер РАО» — 27,6%. Совет директоров госкомпании возглавляет предправления «Роснефти» Игорь Сечин. С 2015 года правительство разрешило «Роснефтегазу» не составлять отчетность по МСФО и не публиковать отчетность, если этого не захочет акционер.

«Зарубежнефть» на 100% принадлежит государству и разрабатывает месторождения нефти и газа в России и за рубежом — во Вьетнаме, Сирии, Афганистане, Алжире, Анголе, Болгарии, Египте, Индии, Ираке, Иране, Кувейте, Ливии, Нигерии.

«Дорожные карты» для госкомпаний

Проект директив предусматривает следующий механизм подключения компаний с госучастием к налоговому мониторингу:

Акционерные общества должны разработать и согласовать с ФНС «дорожную карту» на 2021–2025 годы по переходу на налоговый мониторинг, включая дочерние общества, следует из пояснительной записки к документу (есть у РБК).

Если у компании с госучастием нет возможности подключиться к налоговому мониторингу, менеджмент должен ежегодно докладывать совету директоров актуальные сведения о возможности такого перехода.

РБК направил запрос в МЭР.

Предложенные правила перехода компаний с госучастием на налоговый мониторинг будут удобными для бизнеса, считает Юлия Орлова. «Компаниям оставили возможность отказаться, а не заставили подключиться с определенной даты», — отметила Орлова.

Как ожидает ФНС, с 2020 года в налоговом мониторинге будут участвовать 95 компаний, которые обеспечивают 30% поступлений в федеральный бюджет. Почти 70% российских компаний проявляют интерес к такой форме налогового контроля, показал опрос Deloitte. В частности, с 1 января к налоговому мониторингу присоединится аэропорт Шереметьево, «Совкомфлот» и его подразделение по обслуживанию проектов на континентальном шельфе «СКФ Шельф».

К 2022 году система налогового мониторинга может охватить компании, обеспечивающие свыше половины поступлений федерального бюджета. Как сообщал «Интерфакс», ФНС и Минфин прорабатывают возможность постепенно снижать требования — сначала до 2 млрд руб. стоимости активов, 2 млрд руб. доходов и 200 млн руб. налогов, а в перспективе до 1 млрд, 100 млн и 100 млн руб. соответственно.