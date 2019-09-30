Цифры вошли в противоречие с картами

Андрей Белоусов поручил доработать механизм финансирования федерального проекта «Цифровые технологии»

Помощник президента Андрей Белоусов поручил Минкомсвязи дополнительно обосновать, как будут тратиться деньги на развитие технологий в рамках «Цифровой экономики». Бюджет «дорожных карт» по этому направлению превышает 230 млрд руб.

Андрей Белоусов (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Во вторник, 24 сентября, на заседании наблюдательного совета АНО «Цифровая экономика» (отвечает за реализацию одноименной национальной программы) его глава, помощник президента Андрей Белоусов поручил доработать предложенный Минкомсвязи механизм финансирования федерального проекта «Цифровые технологии». Об этом РБК рассказали два источника, присутствовавших на заседании.

Технологии на 232 млрд руб. «Цифровые технологии» — один из шести федеральных проектов, включенных в нацпрограмму «Цифровая экономика». Проект, рассчитанный на реализацию до 2024 года включительно, предполагает развитие нейротехнологий и искусственного интеллекта, систем распределенного реестра, больших данных и других технологий. В 2018 году был утвержден бюджет проекта — он должен был составить 258,643 млрд руб. (из которых 89,03 млрд руб. — из бюджета). Но в начале 2019-го было принято решение, что финансирование должно производиться согласно «дорожным картам» для каждой разрабатываемой технологии. Суммарный бюджет этих карт оказался меньше — 232,4 млрд руб. Ответственные за развитие проекта «Цифровые технологии» — «Ростех» и «Росатом», эти компании вместе с другими игроками и институтами курировали написание «дорожных карт».

Что предложил Андрей Белоусов

В рамках реализации проекта «Цифровые технологии» предусмотрена поддержка технологий через институты развития, например Российскую венчурную компанию, фонд «Сколково», «Роснано» и др. На заседании, как рассказали РБК его участники, Белоусов, в частности, раскритиковал предложение Минкомсвязи о выделении в рамках этого механизма более 50 млрд руб. в Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) до 2024 года из-за недостаточного обоснования — как именно фонд планирует распоряжаться деньгами.

Также министерство предложило направить Российской венчурной компании 92,5 млрд руб., фонду «Сколково» — от 48,4 млрд до 60 млрд руб., банкам — около 40 млрд руб., Фонду содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (ФСИ), Минпромторгу и «Роснано» — по 12 млрд руб.

Белоусов отметил, что предложение не согласуется с «дорожными картами» и его одобрение в текущем виде может привести к неэффективному расходованию бюджетных средств.

В итоге Белоусов отправил предложения по финансированию федерального проекта на доработку, указывают собеседники РБК. Если Минкомсвязь не успеет разработать и согласовать предложения в ближайшее время, Минфин может секвестировать средства, которые уже были выделены министерству в начале года на «Цифровые технологии», пересказали предупреждение Белоусова собеседники РБК. По словам одного из источников, помощник президента лично участвует в проработке схемы финансирования.

Представитель Белоусова сообщил РБК, что помощник президента проведет в эту субботу совещание, где предполагается найти сбалансированные решения. «Все остальное — домыслы. Идет стандартный рабочий процесс», — сказал он, отметив, что набсовет АНО «Цифровая экономика» не может остановить финансирование федеральных проектов.

Представитель АНО «Цифровая экономика» сообщил РБК, что наблюдательный совет организации «рекомендовал Минкомсвязи привязать финансирование к «дорожным картам» по развитию цифровых технологий. «Результатом должно стать уточнение объемов бюджетного финансирования», — сказал он.

По словам представителя Минкомсвязи, набсовет предложил синхронизировать меры господдержки проектов в сфере цифровых технологий и целевые показатели, которые обязуются достичь компании, ответственные за написание «дорожных карт».

Представители Белоусова и Минкомсвязи не прокомментировали итоги субботнего совещания.

Кроме тех «дорожных карт», которые были утверждены под кураторством «Росатома» и «Ростеха», разрабатываются и другие — такое поручение правительство дало ряду госкомпаний летом этого года. Например, Сбербанку поручили писать «дорожную карту» по развитию искусственного интеллекта, «Росатому» — по квантовым вычислениям, РЖД — по квантовым коммуникациям, «Ростеху» — по квантовым сенсорам, технологии распределенных реестров и узкополосной связи для интернета вещей, а также совместно с «Ростелекомом» — по мобильной связи и пятому поколению (5G).

Представитель вице-премьера Максима Акимова (курирует в правительстве нацпрограмму «Цифровая экономика») не ответил на запрос РБК.

Сколько стоят технологии

В 2019 году на мероприятия проекта должны выделить 41,663 млрд руб., в том числе 21,473 млрд руб. из федерального бюджета, следует из паспорта проекта. Но, по словам представителя Минкомсвязи, финансирование исполнения федерального проекта «Цифровые технологии» пока не начиналось, его старт запланирован на октябрь.

Директор по цифровизации «Росатома» Екатерина Солнцева сказала РБК, что на днях были подведены итоги первых конкурсов Минпромторга на распределение субсидий на развитие цифровых технологий. Сейчас идет обсуждение условий аналогичных конкурсов Минкомсвязи. «Угрозы срыва финансирования проекта «Цифровые технологии» нет, была критика материалов, подготовленных Минкомсвязью в части связи мер поддержки с «дорожными картами» развития цифровых технологий, и указание на необходимость доработки этого вопроса. Это рабочий момент, который, надеюсь, будет оперативно пройден», — отметила Солнцева.

По словам главы РФРИТ Дмитрия Крюкова, фонд, как один из операторов мер поддержки в рамках программы «Цифровая экономика», должен получить 5 млрд руб. в этом году. «Они будут распределены в виде грантов на региональные проекты. Критерии проходят общественное обсуждение, предполагается, что деньги будут выделяться на условиях софинансирования в размере не менее 50%. После того как Минкомсвязь утвердит критерии, будет объявлен конкурс. Рассчитываем, что это произойдет до конца этого года», — сказал Крюков.

Представитель «Ростеха» отказался от комментариев.