Почему у демократов слабые позиции для атаки на Дональда Трампа

Демократы начали процедуру импичмента президента на фоне явного кризиса в партии и при отсутствии железных аргументов, способных расколоть республиканское большинство в сенате

Казалось бы, заветное для противников нынешнего американского президента словосочетание «импичмент Трампа» наконец-то очутилось в реальной повестке дня. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси дала директиву шести профильным комитетам палаты начать расследование против президента. Поводом послужило содержание телефонного разговора между президентами США и Украины, в котором Дональд Трамп якобы пообещал выделить республике финансовую помощь в размере $250 млн при условии, что Владимир Зеленский поможет ему с компроматом на Джозефа Байдена — лидера среди демократических кандидатов и пока главного конкурента Трампа в президентской гонке 2020 года.

В бытность вице-президентом США Байден, по его словам, требовал от руководства Украины уволить генпрокурора Виктора Шокина, угрожая отказом в финансовой помощи, и запрос Байдена был удовлетворен. Пикантность ситуации заключалась в том, что Шокин занимался расследованием деятельности газовой компании Burisma Holdings, в совет директоров которой входил сын Байдена Хантер. Именно за это обстоятельство зацепился Трамп, который настаивает, что истинным намерением Байдена-старшего во всей этой истории было прикрыть сына. Противники Трампа из стана демократов игнорируют его доводы и мобилизуют общественность аргументами о недопустимости использования президентом США его полномочий для борьбы с политическим оппонентом, да еще и с помощью иностранного правительства.

Фальстарт демократов

Но импичмент — довольно длительная и сложная процедура. У комитетов, которые будут проводить расследование, должны найтись достаточные основания, чтобы обнаружить «политическую нечистоплотность» Трампа и вынести вопрос на голосование всей палаты. Из 435 конгрессменов импичмент должны поддержать минимум 218 — сейчас у демократов 235 голосов. Если удастся провести процедуру через нижнюю палату, то на очереди сенат, где требуется уже две трети голосов. Текущий расклад сил в верхней палате в пользу Трампа — 53 республиканца, 45 демократов и два независимых, которые, впрочем, тяготеют к демократам.

Похоже, что демократы поторопились выйти на тропу войны, располагая лишь инсайдом некого представителя американского разведсообщества, который якобы имел вторичные сведения о содержании разговора, то есть сам не слышал, но слышал от того, кто слышал. А Трамп в ответ сделал, наверное, неэтичный по отношению к украинскому коллеге, но, возможно, спасительный для себя шаг — обнародовал стенограмму телефонного разговора с Зеленским.

Подобно расследованию Мюллера о российском вмешательстве в американские выборы 2016 года, стенограмма беседы Трампа и Зеленского оставляет демократам место для толкований слов Трампа в свою пользу, однако во многом обнуляет один из главных аргументов в пользу импичмента. Трамп не связывал напрямую помощь Зеленского в деле Байдена с предоставлением США Украине финансовой помощи, но лишь намекал, что Киев мог бы проявить большую взаимность в ответ на «очень, очень хорошее отношение США». Теперь это противостояние перемещается в поле легалистских интерпретаций и политизированных медийных конструкций. Если импичмент забуксует или вовсе провалится, шансы Трампа на переизбрание сильно возрастут.

Битва за избирателя

«На протяжении всего президентского срока Трампа преследовала тема сговора с Россией, а импичмент начался из-за Украины» — популярный в эти дни в экспертных кругах Вашингтона саркастический рефрен.

В действительности журналистские расследования и громкие скандалы вокруг Трампа начались, как только стало понятно, что он будет представлен в качестве республиканского кандидата на выборах 2016-го. Когда Трамп сенсационно победил, начались расследования более высокого порядка — на предмет его предполагаемых отношений с российским правительством. Задачей-максимум с тех пор является его изгнание из Белого дома до окончания президентских полномочий, задачей-минимум — сделать Трампа президентом одного срока.

Год назад Вашингтон сотрясали другие скандалы — вокруг фигуры Брета Кавано, предложенного президентом кандидата в члены Верховного суда США, дела журналиста Джамала Хашкаджи, убитого в саудовском консульстве в Анкаре, и проблемы ношения оружия после очередной резонансной стрельбы в общественном месте. Эти эпизоды использовались для ослабления Трампа и республиканцев перед важными промежуточными выборами в конгресс. В результате демократы отвоевали себе палату, но сенат остался за республиканцами — маленькая победа Трампа, которая сейчас может ему пригодиться.

Внутренняя поляризация сопровождает обе партии фактически с последней президентской кампании. Закваска этого кризиса бродила в американском обществе и раньше, но большинство политиков упорно этот процесс игнорировали, утешаясь преемственностью политического курса. Пока обе партии так и не смогли представить американцам «правильных» лидеров. Республиканцы так и не нашли достойную потенциальную замену эксцентричному заключателю сделок. У демократов ситуация не лучше. Длинная скамейка претендентов не трансформируется в привлекательность конкретных кандидатов, а прежняя повестка не работает за пределами традиционного демократического электората. К тому же у демократов основные политические, да и немалые финансовые ресурсы сконцентрированы на крайне левом краю, что мешает победе в общенациональном масштабе.

На этом фоне истеблишменту партии комфортнее делать ставку на Джо Байдена. При всей опасности Байдена для Трампа этот кандидат скорее символ того, что демократы так и не извлекли уроков из поражения на прошлых выборах. Они не предложили новой повестки, а Трамп стабильно продавливает свою.

На международной арене это отражается в ревизии нынешней модели глобализации и пересмотре американских обязательств. Внутри США Трамп окружает себя лоялистами в администрации, укрепляет представительство сторонников идеи «Америка прежде всего» в губернаторском корпусе и постепенно меняет состав Верховного суда в пользу представителей консервативного крыла.

В отсутствие содержательного противостояния этому напору в ход идут скорее политтехнологические приемы, включая секс-скандалы или публикации анонимных инсайдеров, рассказывающие о недопустимом поведении, коррумпированности или банальном невежестве президента. Аналогичная динамика имеет место и на более низовом уровне, от штатов до отдельных графств, и отражает все более высокий градус политического противостояния в США, периодически посылая разряды через внутринациональные или международные кризисы. Так что всему миру стоит приготовиться к новому этапу борьбы за Белый дом.