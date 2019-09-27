Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,78 64,04 EUR Нал. 70,76 69,93 USD Бирж. 64,43 +0,22 EUR Бирж. 70,32 +0,19 USD ЦБ. 64,29 +0,10 EUR ЦБ. 70,38 -0,20 EUR/USD 1,09 -0,00 BTC/USD Бирж. 8111,50 -300,50 IMOEX 2770,79 -0,07% RTSI 1354,64 -0,36% Brent 62,31 +0,39% DJIA 26891,12 -0,30% Nasdaq 8030,66 -0,58%
Рестораторов закормили проверками
Лента новостей
Светлана Миронюк – РБК: «Через что мы чувствуем чужую боль? Через свою» 10:28, Стиль Минобороны показало видео запуска сверхзвуковой ракеты «Оникс» на Чукотке 10:25, Политика Ученые нашли миллиарды частиц пластика при заваривании чайных пакетиков 10:18, Общество Как компании и паблики зарабатывают на мемах 10:14, PRO Почему курс Bitcoin упал до $7.9 тыс. 10:10, Крипто От Летова до Face: кто выступал на митингах в России и о чем они пели 10:10, Общество В гостях у пяти крупнейших сингапурских компаний 10:03, РБК и ВТБ Любит – не любит: как сохранить любовь потребителя к бренду 10:00, PRO Умер главный архитектор Москвы времен Лужкова 09:52, Общество СМИ узнали о срыве перехода Мамаева в «Динамо» 09:41, Спорт Минстрой предложил создать базу плательщиков для отлова должников по ЖКХ 09:41, Общество В Приморье задержали более 260 рыбаков из КНДР 09:40, Общество Еда на колесах: сколько стоит открыть и как окупить свое мобильное кафе 09:33, РБК и ГАЗ Миссия МВФ заявила о безрезультатности борьбы с коррупцией на Украине 09:25, Общество Треть крупных компаний России захотели выйти на рынок Китая 09:09, Экономика Большой, маленький, дорогой: что не важно для женщины при выборе авто 09:01, РБК и Subaru Нью-Йорк слезам не верит: как Airbnb воюет с властями города — Bloomberg 09:01, PRO Президент Бразилии сравнил вторжение в Венесуэлу с войной во Вьетнаме 08:57, Политика В аргентинском аэропорту нашли 240 кг кокаина 08:48, Общество Хоккеист Бурдасов набрал первое результативное очко за «Эдмонтон» 08:39, Спорт Суд ограничил стрельбы на полигоне Росгвардии из-за пуль в домах жителей 08:30, Общество Как открыть семейный отель: интерактивный бизнес-тест 08:30, РБК и HUAWEI В Тамбовской области четыре человека погибли при пожаре в доме 08:25, Общество СМИ сообщили о поиске работы в России бывшим тренером «Милана» 08:19, Спорт Оборонный банк станет агентом правительства по международным долгам 08:02, Финансы Веб-дизайн отпугивает клиента: шесть ошибок при оформлении сайта 07:51, PRO Две пассажирки рейса Москва — Минеральные Воды подрались в самолете 07:40, Общество Луценко заявил об отсутствии нарушений закона со стороны сына Байдена 07:11, Политика
Газета
Рестораторов закормили проверками
Газета № 148 (3103) (2709) Бизнес,
0
Рестораторов закормили проверками
Правительство займется пересмотром СанПиНов для общепита
Изменение санитарно-эпидемиологических требований к предприятиям общепита взял на контроль премьер-министр. До этого ни один из вариантов, ни от министерств, ни от бизнеса, согласован не был
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита. Поручения, с копией которых ознакомился РБК, премьер дал по итогам обсуждения, прошедшего 11 сентября. Подлинность документа подтвердил источник РБК в аппарате правительства.

До 15 октября главы Роспотребнадзора, Минпромторга, Минюста, Минэкономразвития совместно с бизнес-сообществом (в поручении фигурирует также бизнес-омбудсмен Борис Титов) должны представить в правительство предложения о пересмотре многих санитарно-эпидемиологических требований (СанПиН) к организациям общепита, гигиенических требований к безопасности продуктов, срокам годности и т.д. Еще один вопрос, который поручил изучить премьер, — переход к применению при организации питания требований, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза.

Почему решили менять требования к общепиту

Дискуссия о необходимости изменить требования к общепиту началась в этом году после конфликта между Роспотребнадзором и сетью кафе-кондитерских «Андерсон». В конце марта основатель сети Анастасия Татулова пожаловалась на то, что сотрудники службы в рамках плановой проверки проводят в ее кафе по пять-шесть часов и устанавливают, моется ли зелень в уксусе, как этого требуют действующие СанПиНы. По итогам этой проверки Роспотребнадзор сообщил о нарушениях в 14 из 17 кафе «Андерсон» в Москве, а Татулова в ответ обвинила ведомство в клевете и заявила о намерении подать против него иск за ущерб деловой репутации.

Потом и Роспотребнадзор, и рестораторы пытались создать свои варианты регулирования общепита, но договориться им так и не удалось. В августе свой вариант под названием «Белая книга» предложило Минэкономразвития: в основу документа легли требования, взятые из общего для стран ЕАЭС техрегламента «О безопасности пищевой продукции», и рекомендации по их соблюдению — по задумке министерства они должны заменить действующие избыточные и устаревшие СанПиНы. Еще одну версию предложил Минпромторг.

Но пока ни одна из инициатив не принята к реализации.

Как правительство хочет изменить общепит

Еще в январе Дмитрий Медведев приводил общественное питание как пример отрасли с избыточными требованиями. Упростить жизнь бизнесу премьер предлагал в рамках механизма «регуляторной гильотины» к 1 февраля 2020 года.

Источник, близкий к аппарату правительства, утверждает, что комфортные условия для бизнеса не противоречат обеспечению безопасности потребителей, «несмотря на попытки их противопоставить». «Цели «регуляторной гильотины» — создать прозрачные правила игры, которые обеспечат защиту потребителя, не задушив бизнес», — заключил он.

Согласно тексту поручений новую модель регулирования работы общепита правительство предлагает опробовать сначала в отдельных регионах. Для этого с 1 января 2020 года предлагается запустить эксперимент по ограничению контроля надзорных органов в кафе и ресторанах Москвы, Татарстана и Калининградской области. Свои предложения, «исходя из согласованных подходов», Роспотребнадзор, Минэкономразвития и Минпромторг должны представить в правительство также до 15 октября.

Изменения коснутся не только правил работы общепита, но и наказаний за их нарушение. По поручению премьера Минюст и Минэкономразвития должны до 11 ноября подготовить и внести в правительство поправки в Кодекс об административных правонарушениях, касающиеся приостановки деятельности кафе, если они нарушили требования к организации питания и это причинило вред здоровью граждан. Речь идет об изменении срока приостановки деятельности, поясняет источник РБК, близкий к аппарату правительства: по его словам, сегодня есть общее понимание, что его необходимо снижать.

Одно из рабочих предложений, которые сегодня прорабатываются в аппарате правительства, — снизить срок приостановки деятельности предприятия общепита с 90 до десяти дней, уточнил собеседник РБК. Поправки в КоАП могут быть основаны на сокращении срока приостановления деятельности, подтвердил РБК представитель Минэкономразвития.

Приостановить деятельность ресторана на 90 дней контрольный орган может за нарушение примерно 200 требований СанПиНов, часть из которых — устаревшие или «спящие», указывает основатель сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. По его словам, суды при рассмотрении таких дел чаще становятся на сторону надзорных органов. «Закрытый на 90 дней ресторан уже гарантированно не откроется — это уничтожение бизнеса и это надо менять», — говорит Миронов. Возможность контрольного органа закрыть предприятие на 90 дней за неисполнение даже устаревшей нормы СанПиНа создает нестабильную атмосферу для бизнеса, а для небольших предприятий может быть катастрофой, указывает начальник юридического отдела McDonald's в России Елена Каширина.

В Минюст поручение премьера поступило и находится на исполнении. Как отметил представитель Минэкономразвития, министерство по-прежнему предлагает использовать для регулирования общепита «Белую книгу» и протестировать ее положения в экспериментальных регионах.

Авторы: Кирилл Сироткин, Елена Сухорукова.
Теги: рестораны , общепит , поручение , Роспотребнадзор , Дмитрий Медведев
Материалы по теме
МЭР предложило альтернативу СанПиНам после визита Орешкина в детское кафе Бизнес
Бизнес предложил отменить действующие санитарные нормы для ресторанов Бизнес
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter