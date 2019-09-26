Баллы для баллотирования

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Газета № 147 (3102) (2609) Политика,
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Кремль и единороссы оценят работу парламентариев, претендующих на участие в предстоящих думскими выборах
В преддверии парламентских выборов 2021 года Кремль и «Единая Россия» оценят активность и поддержку населением депутатов Госдумы от партии власти. По итогам оценок и соцопросов планируется составить список потенциальных кандидатов
Фото: Марат Абулхатин / ТАСС

Что будут оценивать

Администрация президента и «Единая Россия» изучат активность работы действующих депутатов Госдумы от партии власти и их поддержку населением в преддверии парламентских выборов 2021 года. Об этом РБК рассказал источник в «Единой России», подтвердил собеседник, близкий к Кремлю, и еще один, близкий к руководству партии. На основании собранных данных планируется составить предварительные предложения, кто мог бы баллотироваться от единороссов в парламент следующего созыва, сказали все три источника РБК.

Список будет носить скорее экспертный характер — есть процедура партийных праймериз, через которые должны пройти все желающие стать кандидатами в депутаты, и никто не может запретить условно неактивным парламентариям участвовать в них, подчеркивает один из единороссов в беседе с РБК.

Первый этап мониторинга уже начался. Кремль, по словам близкого к администрации президента собеседника РБК, намерен собрать в том числе данные от внутриполитических блоков регионов о действующих депутатах. Учитываться будут такие параметры, как, к примеру, количество публичных мероприятий, в которых принял участие каждый конкретный парламентарий, и число проведенных им личных приемов граждан.

Партия власти соберет данные об активности депутатов по своей линии и предоставит их Кремлю, говорит единоросс. Полагаться исключительно на данные региональных администраций было бы неправильно, поскольку руководство региона может симпатизировать какому-то депутату, а с другим, наоборот, конфликтовать, что может сказаться на объективности информации, поэтому мониторинг должен быть всесторонним, говорит близкий к руководству партии власти собеседник РБК.

Какие критерии важны

Запрос во внутриполитические блоки администраций регионов — это пока технический этап, с начала следующего года к нынешним критериям могут добавиться новые, а количественные показатели — дополниться качественными, поясняет близкий к руководству «Единой России» источник.

В частности, если говорить о личных приемах, проведенных депутатом, важно не только их число, но и то, с какими вопросами обращались избиратели, что предпринято, помогло ли это решить проблему, перечисляет собеседник. Важно, где именно проводил парламентарий приемы, например, выезжал ли в сельскую местность (если речь идет о депутатах, избранных от территорий, которые включают села). «Это, конечно, не социологическое измерение рейтинга, но по таким косвенным данным тоже можно составить мнение о том, насколько избираем депутат», — говорит один из партийных источников РБК. Если парламентарий регулярно встречается с электоратом, помогает ему решить проблемы, то это означает, что люди его знают и, скорее всего, готовы будут проголосовать за него вновь, резюмирует он.

Одна из идей — включить в число критериев активности депутатов их работу с соцсетями. «Можно учитывать само по себе наличие у депутата аккаунтов в соцсетях, величину его аудитории, отклики на публикации», — перечисляет единоросс. При этом важно наличие региональной составляющей в публикациях парламентария, подчеркивает он.

Еще одно предложение, которое обсуждается, — учитывать упоминаемость депутата в региональных и федеральных СМИ. Но в этом возможном критерии есть свои изъяны — кто-то может быть неизвестен на федеральном уровне, кого-то могут блокировать на региональном уровне из-за конфликта с местными властями, признает близкий к руководству партии власти источник РБК.

При этом измерять активность депутатов, основываясь исключительно на их работе в регионах, было бы неправильно, говорят собеседник, близкий к Кремлю, и единоросс. Есть парламентарии, которые в первую очередь сосредоточены на работе в Госдуме, а не на региональной деятельности, но при этом исключительно профессиональны и полезны для партии. Этот фактор тоже надо учитывать, резюмируют оба собеседника РБК.

Критерием оценки депутатов станет также их деятельность в парламенте — можно учитывать их активность в работе комитетов, количество внесенных и принятых законопроектов, выступлений на думской трибуне, перечисляет один из источников.

Будут проводиться и комплексные социологические замеры, учитывающие поддержку населением депутата, но ближе к выборам, добавляет он.

Что предстоит учесть при оценке депутатов

Прошлые выборы в Госдуму, прошедшие в 2016 году, проходили в достаточно комфортных условиях для власти, тогда «Единая Россия» взяла большинство одномандатных округов, проиграв лишь в нескольких, напоминает политолог Алексей Макаркин. Сейчас ситуация изменилась, и единороссам придется избираться в более сложных условиях, полагает он. Поэтому естественно, что думать об этом начинают уже сейчас, добавляет Макаркин. Выборы в Мосгордуму, по словам эксперта, показали, что депутаты, которые работают в своих округах, имеют шансы победить даже в условиях протестного голосования. Необходимо своевременно понять, у кого из действующих депутатов Госдумы есть такие шансы.

Что касается новых лиц в следующем созыве Думы, то это, говорит Макаркин, должны быть люди, обладающие достаточно очевидным набором качеств — умением коммуницировать, работать в округах. Но таких людей нужно найти, заметил он.

Автор: Наталья Галимова.
Теги: «Единая Россия» , Выборы в Госдуму
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