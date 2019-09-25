Физлица лидируют в наличном первенстве

ЦБ обнародовал данные о сомнительных банковских операциях в 2019 году

Объем операций с признаками обналичивания средств за шесть месяцев сократился вдвое, до 48 млрд руб. Самым популярным способом обнала остается выдача средств физлицам, наибольший спрос на такие услуги — в строительном секторе

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Объем сомнительных операций в банковском секторе снижается, а объем операций с признаками обналичивания денежных средств в первом полугодии 2019 года сократился сразу в 2,1 раза, свидетельствуют данные ЦБ.

Самой популярной схемой обналичивания средств оказалась выдача со счетов, включая платежные карты, физическим лицам. Объем таких операций составил 32 млрд руб. Следом идут выдача юридическим лицам (14 млрд руб.) и ИП (2 млрд руб.).

Для сравнения — за тот же период годом ранее объем операций по обналичиванию через выдачу физлицам составил 53 млрд руб., юрлицам — 42 млрд руб., ИП — 4 млрд руб.

В то же время обналичивание через выдачу денег физлицам стало более популярным по сравнению с другими способами мошенничества. За первое полугодие доля таких операций увеличилась до 66% против 53% годом ранее.

Объем операций по выводу денежных средств за рубеж тоже сократился, но не так значительно. ЦБ оценил его в 31 млрд руб., годом ранее — в 35 млрд руб. Наиболее популярным способом вывода средств оказались сделки с услугами (36%) и авансовые платежи за импортируемые товары (24%).

ЦБ перестал выделять в своей статистике ряд операций, например переводы по агентским договорам. Не раскрывает регулятор и долю переводов по исполнительным документам через Федеральную службу судебных приставов в общем объеме выведенных средств, который еще в первом полугодии 2018 года достигал 19%. Эти операции теперь включены в раздел «иные схемы», пояснил РБК представитель ЦБ (его доля, учитывающая не только схему с исполнительными документами, сейчас составляет только 3,1%). Подобный метод вывода активов заинтересовал ЦБ и Росфинмониторинг еще в 2017 году.

Представитель регулятора отмечает, что с течением времени происходит модификация схем, «переток» из одних схем в другие. Этим объясняется рост популярности вывода активов с помощью импорта товаров через страны Таможенного союза (с 3 млрд до 5 млрд руб.).

Сомнительные транзитные операции повышенного риска сократились в 1,6 раза, но ЦБ не раскрывает их объемы, отмечая, что такие переводы непосредственно предшествуют сомнительным операциям.

Среди отраслей экономики, замеченных в сомнительных операциях, наибольшую долю занимают строительный сектор (32%), торговля (27%), услуги (24%) и производство (14%).

Почему сокращаются вывод средств и рынок обнала

Сокращение объема сомнительных операций наблюдается на фоне «закручивания гаек» правоохранителями и регулятором, а также в связи с существенным замедлением экономического роста, говорит партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. «Отмывание дорожает и может стать менее востребованным. При этом, если какие-то направления деятельности сложно контролировать (например, услуги и операции с ценными бумагами), эти каналы становятся более востребованными», — замечает директор департамента внутреннего аудита и управления рисками ФБК Роман Кенигсберг.

Медленное сокращение объема вывода активов может быть связано с тем, что участники рынка находят для этого новые способы, и ЦБ приходится сталкиваться с все более сложными схемами, отмечает директор отдела консультирования по управлению рисками КПМГ в России и СНГ Фаррух Абдуллаханов. Большинство самых простых способов вывода и самых простых видов операций, которые могли быть квалифицированы регулятором как сомнительные, более недоступны, указывает Захаров из Paragon Advice. «Не стоит забывать, что сейчас многие чиновники, которые поддерживали такой вид бизнеса, привлечены к ответственности, произошли скандалы на мировом уровне в рамках борьбы с отмыванием», — говорит он.

Другой фактор — это действие системы международного обмена информацией, в том числе в рамках Конвенции о взаимной административной помощи по налоговым делам и Страсбургской конвенции, считает юрист Forward Legal Федор Закабуня. «При использовании этого инструмента налоговому органу не составит труда узнать, куда в действительности были выведены денежные средства», — отмечает он. На сокращение объема вывода активов влияет и завершение второго этапа амнистии капиталов в феврале 2019 года, добавляет он.

Стоит учитывать возможности статистики Центробанка, регулятор отслеживает те каналы, которые он может контролировать, обращает внимание Кенигсберг. Статистика может быть неактуальной и необъективно отражать существующий порядок вещей, добавляет Захаров, приводя в пример криптовалютный рынок.