Поезда идут в порт

У перспективного вагоностроительного предприятия России появился новый акционер

«Центр развития портовой инфраструктуры», участвующий в строительстве портов, получил 25% «Алтайвагона», одной из крупнейших вагоностроительных компаний. Центр связывают с интересами Ротенбергов, их представитель это опроверг

Фото: Евгений Курсков / «‎Коммерсантъ»

Кто стал новым акционером «Алтайвагона»

«Центр развития портовой инфраструктуры» (ЦРПИ), который источники РБК и «Коммерсанта» связывали с интересами семьи бизнесменов Ротенбергов, получил 25% в вагоностроительной компании «Алтайвагон», подконтрольной холдингу «Сибирский деловой союз» (СДС, его основные активы в области добычи угля) Михаила Федяева и Владимира Гридина. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора НПК «АлтайМаш» (владеет 100% «Алтайвагона») Александра Мирошника.

ЦРПИ был создан только в сентябре 2018 года и формально принадлежит его гендиректору Борису Гутцову, который также владеет компанией «Сила Сибири» (не имеет отношения к одноименному газопроводу), а ранее владел долей в издательском доме «ТН-Столица». Источники «Коммерсанта» говорили в феврале 2019 года, что конечный бенефициар ЦРПИ неизвестен, но «речь может идти о структурах Бориса и Аркадия Ротенбергов». Пять источников в вагоностроительных и угольных компаниях сказали РБК, что ЦРПИ мог купить долю в «Алтайвагоне» в интересах сына Аркадия Ротенберга Игоря. Представитель Ротенберга опроверг РБК его связь с ЦРПИ.

Мирошник рассказал, что новые собственники у «Алтайвагона» появились в апреле 2019 года, тогда подразделение холдинга «СДС-Маш» было переименовано в «АлтайМаш», и теперь компания не входит в СДС. При этом прежние собственники «СДС-Маша» остались в составе переименованной компании, добавил он. Их доли менеджер не назвал, он также не сообщил, кто выступил продавцом пакета ЦРПИ. РБК направил запрос в «АлтайМаш».

По данным СПАРК, собственниками НПК «АлтайМаш» являлись основатель и один из основных владельцев СДС, экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, его сын Андрей, а также Светлана Рыбальченко. В феврале 2019 года источники РБК сообщали о намерении Гридина выйти из состава акционеров СДС: в Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство о приобретении 47,5% холдинга от физического лица, имя которого не раскрывалось. По словам источников РБК, Гридин давно отошел от управления холдингом и его активами. «Он большую часть времени проводит в Европе и мечтает о пенсии», — говорил один из собеседников РБК. Два собеседника РБК, близких к угольным компаниям Кузбасса, рассказали, что Владимир Гридин решил выйти из бизнеса, продав свою долю в нем давнему партнеру и совладельцу компании Михаилу Федяеву.

Позже три источника РБК сообщали, что структура Ротенбергов получила долю в «Алтайвагоне» и его филиале — Кемеровском заводе химического машиностроения. Однако представитель Ротенбергов это отрицал.

Чем новые инвесторы помогут компании и ее акционерам

«Алтайвагон» — не первый совместный актив ЦРПИ и холдинга СДС. В конце 2018 года ЦРПИ стал партнером основных акционеров СДС Владимира Гридина и Михаила Федяева в проекте строительства морского порта «Суходол» в Приморье, получив 24,8%. А в феврале 2019 года они договорились о партнерстве при строительстве угольного терминала «Лавна» в Мурманске, где «СДС-Уголь» должен купить 25% за 305,75 млн руб.

«Алтайвагон», являющийся одним из крупнейших в России производителей вагонов (14% рынка), после появления нового акционера (ЦРПИ) смог заручиться поддержкой РЖД в производстве инновационной вагонной тележки, которая позволяет транспортировать больше грузов, преимущественно угольных, — с этой вагонной тележкой компания несколько лет испытывала проблемы. Завод получил сертификаты РЖД на подвижной состав на инновационной тележке летом 2019 года и планирует получить скидку на порожний пробег, сказал во вторник Мирошник. Испытания проходят крытый вагон и полувагон на тележке 18-9800, их намерена приобретать у завода «дочка» «Российских железных дорог» — Федеральная грузовая компания, говорил ранее топ-менеджер «Алтайвагона».

Как «Алтайвагон» конфликтовал с Уралвагонзаводом Ранее «Алтайвагон» изготавливал вагонную тележку с нагрузкой 25 т на ось (стандартная — 23,5 т на ось) по лицензионному соглашению с Уралвагонзаводом (УВЗ). Но в 2017 году, после того как этот завод вошел в состав «Ростеха», УВЗ потребовал перезаключить соглашения на новых условиях, не устроивших «Алтайвагон». В результате спора «Алтайвагон» потерял крупный контракт на поставку вагонов СУЭКу Андрея Мельниченко. Летом 2017 года гендиректор УВЗ Александр Потапов в интервью «Коммерсанту» не исключал покупку конкурента. «Коллеги предлагают рассмотреть такую возможность. Но инициатива не то чтобы от нас исходит. Я считаю, что это предприятие («Алтайвагон». — РБК) обладает хорошими компетенциями в литье. Его продукция востребована на рынке, но пользуются они, как и многие другие, нашими лицензиями», — сказал тогда Потапов. РБК направил запрос в пресс-службу УВЗ.

По данным издания Vgodok, Гридин в апреле попросил главу РЖД Олега Белозерова о тарифных поблажках для инновационных вагонов компании, сертификацию которых проводит «дочка» РЖД — ВНИКТИ.

Партнерство с ЦРПИ также поможет холдингу СДС решить вопрос при согласовании планов перевозок угля в восточном направлении, где сейчас есть инфраструктурные ограничения, сказал РБК источник в одной из угольных компаний. «СДС-Уголь» планирует в 2019 году добыть 26 млн т угля. РБК направил запрос в пресс-службу СДС.