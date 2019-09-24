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АКРА сказала «А»
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Газета
АКРА сказала «А»
Газета № 145 (3100) (2409) Финансы,
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АКРА сказала «А»
Россия впервые получила кредитный рейтинг отечественного агентства
Первый суверенный рейтинг, который Россия получила от отечественного агентства, оказался на уровне A-, то есть выше, чем данные S&P, Fitch и Moody's. Экономисты считают это оправданным
Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Рейтинговое агентство АКРА, созданное в 2015 году по инициативе ЦБ, впервые присвоило России долгосрочный кредитный рейтинг. Рейтинг в иностранной валюте установлен на уровне А- со стабильным прогнозом, такой же — и в национальной валюте.

Рейтинг АКРА присвоен по международной шкале и соответствует нижней ступени высокого кредитного качества: вероятность дефолта у эмитента низкая, а платежеспособность высокая. Рейтинги от «большой тройки» (S&P, Moody's и Fitch), которые присваивались России с 1990-х, никогда не достигали высшей категории A. Западные агентства ухудшили оценку России в 2014 году, после введения санкций за присоединение Крыма. S&P и Moody's присвоили ей «мусорный» рейтинг, чем спровоцировали развитие отечественной рейтинговой отрасли, и отказались от такой оценки только в 2018 году.

Лучше «тройки»

Рейтинг АКРА на две-три ступени выше рейтингов, присвоенных России иностранными агентствами. Сейчас рейтинг страны по версии S&P — BBB-, по версии Moody's — на уровне, соответствующем BBB-. Fitch оценивало Россию выше остальных глобальных агентств и не опускало рейтинг России до «мусорной» категории BB, сейчас он находится на уровне BBB. Таким образом, рейтинг от АКРА на две ступени выше рейтинга от Fitch и на три — от S&P и Moody's.

У России уже был рейтинг категории А. По версии китайского агентства Dagong (последняя оценка — в 2017 году, в 2018 году у Dagong отозвали аккредитацию), он находится на уровне А со стабильным прогнозом, то есть даже выше, чем по версии АКРА. Японское рейтинговое агентство JCR последний раз поднимало российский рейтинг в 2018 году — до BBB-. Такой же рейтинг — от немецкого Scope.

АКРА — первое из российских рейтинговых агентств, оценивших кредитоспособность России. Первым и пока единственным, помимо России, суверенным эмитентом, получившим оценку от АКРА, была Швейцария (ААА). Конкуренты АКРА — агентства «Эксперт РА», НКР и НРА — суверенный рейтинг России пока не присваивали.

Зачем нужно отечественное агентство

После того как «большая тройка» рейтинговых агентств начала снижать рейтинги России, чиновники заговорили об их предвзятости. В 2015 году был принят закон «О деятельности кредитных рейтинговых агентств», согласно которому национальные кредитные рейтинги могут присваивать только агентства, получившие аккредитацию ЦБ и работающие в России как самостоятельные юрлица. S&P, Fitch и Moody’s не стали проходить переаккредитацию по новому закону, продолжив присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкале. Тогда же было принято решение о создании рейтингового агентства АКРА, акционерами которого стали 27 российских компаний и финансовых институтов.

Вторым после АКРА аккредитацию получило «Эксперт РА», а в сентябре 2019-го ЦБ включил в соответствующий реестр Национальное рейтинговое агентство (НРА) и «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Гендиректором АКРА с 2015 года была Екатерина Трофимова. Она подчеркивала, что будет работать только при условии сохранения полной независимости. Трофимова покинула агентство в начале 2019 года. Она говорила РБК, что пришла к решению об уходе постепенно, так как «первый этап создания рейтингового агентства завершен  и пришло время дать ему развиваться без моего участия». Источники РБК говорили, что в руководстве АКРА возникли разногласия по поводу дальнейшего развития: Трофимова выступала за развитие нерейтинговых продуктов, а ряд членов совета директоров и топ-менеджмента полагали, что надо увеличить финансирование основного бизнеса.

НКР уже утвердило методологии для работы на российским рынке. «Вместе с тем мы изучаем возможность присвоения рейтингов по международной шкале с учетом требований нового стандартизированного подхода Базеля-III», — сказал РБК гендиректор агентства Кирилл Лукашук. Представитель НРА отказался уточнить планы по присвоению суверенного рейтинга, «Эксперт РА» не ответил на запрос РБК.

Почему A-

Аналитики АКРА пишут, что кредитный рейтинг России поддерживается на уровне А- за счет низкого уровня государственного долга страны и его устойчивой структуры. АКРА отметило эффективную монетарную политику России и ее скоординированность с фискальной.

Давление на рейтинг оказывают, в частности, низкий потенциал экономического роста, ограниченная диверсификация экспорта, непрозрачность обязательств правительства по отношению к ряду компаний госсектора, слабость институтов.

Аналитики АКРА также упомянули угрозу введения санкций, ограничивающих приток инвестиций, технологическое сотрудничество и торговлю с потенциальными зарубежными партнерами. Присвоение суверенного рейтинга не повлияет на уже имеющиеся рейтинги российских эмитентов по национальной шкале, отмечает представитель АКРА.

В базовой модели присвоения рейтинга АКРА учитывает 16 параметров, относящихся к макроэкономике, госфинансам, внешней позиции и институтам. Вес каждого из блоков составляет 25, 30, 22,5 и 22,5% соответственно. В модели АКРА самый большой вес присвоен индикатору «долговая нагрузка государства» — 19,5%, далее идут политическая стабильность и качество государственного управления (по 8,4%). Этот подход отличается от методик западных рейтинговых агентств, где институциональной силе присваивается больший вес.

Своим виднее

Присвоение рейтинга на уровне A- — принципиально правильное решение, считает профессор «Сколково — РЭШ» Олег Шибанов. Россия — чистый кредитор остального мира, у нее большой профицит торгового баланса, существенный профицит бюджета, перечисляет экономист. Это «недовзвешивается крупными агентствами», полагает он. Трудно предположить, что Россия не сможет расплатиться с кредиторами в течение ближайших пяти лет, поясняет Шибанов.

«Я не удивлена, что российское агентство выставляет более высокий рейтинг, — говорит главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. — Российское агентство смотрит изнутри, исходя из сценариев развития, а международные агентства больше смотрят на сопоставимые показатели разных стран». Кроме того, для глобальных инвесторов могут быть одни приоритеты, для российских — другие, добавляет Орлова.

Уровень A- более оправдан в отношении России, чем рейтинги от международных агентств, сказала РБК старший экономист Oxford Economics Евгения Слепцова. Даже с учетом всех рисков политического характера и рисков, не связанных с макрофинансовым положением, суверенный риск России остается низким, уверена она.

Авторы: Павел Казарновский, Иван Ткачёв.
Теги: Россия , АКРА
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