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Дэвид Кэмерон выступил записным мемуаристом
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Газета
Дэвид Кэмерон выступил записным мемуаристом
Газета № 144 (3099) (2309) Политика,
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Дэвид Кэмерон выступил записным мемуаристом
О чем бывший британский премьер рассказал в книге For the Record
В Британии поступили в продажу мемуары бывшего премьера Дэвида Кэмерона. В них он рассказал о встречах с Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым, а также о кризисах на Украине и в Сирии
Дэвид Кэмерон (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

В Великобритании стартовали продажи книги For the Record — мемуаров бывшего премьер-министра Соединенного Королевства Дэвида Кэмерона.

В 2005 году он стал лидером Консервативной партии, в 2010-м — самым молодым главой британского правительства почти за 200 лет. Кэмерон ушел в отставку с обоих постов летом 2016 года после поражения на референдуме по Brexit — политик поддерживал сохранение членства страны в Евросоюзе.

В мемуарах 52-летний Кэмерон рассказал об отношениях с мировыми лидерами и главных кризисах во время своего премьерства. РБК пересказывает ключевые моменты из книги экс-премьера.

Об отношениях с Россией

В мемуарах Кэмерон утверждает, что пытался выстроить более тесный диалог с руководством России. «Отношения пришлось поднимать с достаточно низкого уровня. После поддержанного [российским] государством отравления бывшего агента российских спецслужб Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году англо-российские отношения были заморожены, и с 2007 года ни один британский лидер не проводил двустороннюю встречу с российским лидером», — пишет он.

Первый визит Кэмерона в Россию состоялся в 2011 году — это была встреча с занимавшим тогда пост президента Дмитрием Медведевым. Кэмерон описал его как дружелюбного политика, который проявлял активный интерес к новым технологиям и понимал западные ценности. «[Президент США Барак] Обама сказал крупным державам в Европе, что он [Медведев] — тот, с кем нам стоило бы иметь дело», — пишет экс-премьер Британии.

Кэмерон отметил, что был очень впечатлен, когда впервые посетил Кремль. «Они [россияне] хотят дать вам понять, что вы входите в сердце великой империи», — делится он впечатлениями, а также признается, что на приеме выпил слишком много водки и под конец застолья был не в состоянии произносить тосты.

О Владимире Путине

В мемуарах Кэмерон называет Владимира Путина «старомодным российским националистом», который пытался скрыть российское участие в украинском конфликте. «Для Путина ложь — это своего рода искусство», — констатирует экс-премьер.

При этом Кэмерон признал, что считал необходимым наладить контакт с ним ради решения сирийской проблемы и укрепления торговых связей. Как рассказал бывший британский премьер, позитивные моменты в отношениях России и Британии появлялись и после возвращения Путина на пост президента в 2012 году. В частности, он вспоминал встречу в Сочи в 2013 году, где два лидера общались три часа.

Летом 2013 года Кэмерон даже пригласил Путина на Даунинг-стрит во время проходившего в Cоединенном Королевстве саммита G8. Автор мемуаров пишет, что его собеседник любил пошутить. «Знаешь, Дэвид, я знаю, что ты считаешь, что у меня есть рога и хвост и что я не верю в демократию, — обратился однажды Путин к Кэмерону. — И ты не так уж и неправ».

В книге Кэмерон привел аргументы Путина, объяснявшего своему визави решение запретить гей-пропаганду среди несовершеннолетних. По словам Кэмерона, он был обеспокоен принятием в России соответствующего закона и затронул тему прав сексуальных меньшинств в разговоре с Путиным наедине на саммите G20 в Санкт-Петербурге. «Это был наш самый прохладный разговор. Он сказал, что убыль населения — проблема для России и что ему нужно, чтобы [российские] мужчины женились на женщинах и рожали много детей», — приводит слова российского лидера Кэмерон.

Дэвид Кэмерон и Владимир Путин (Фото: Facundo Arrizabalaga / PA Photos / ТАСС)

О встрече в Сочи

В качестве одного из главных вопросов, по которому британский экс-премьер рассчитывал найти компромисс с российским лидером, была война в Сирии. Для обсуждения этой темы Кэмерон летал на встречу с Путиным в Сочи 10 мая 2013 года. Дискуссии прошли на вилле Путина, пишет Кэмерон. Он предложил российскому президенту провести транзит власти в Сирии с гарантией, что лидер этой страны Башар Асад не станет частью нового правительства. Взамен экс-премьер пообещал, что такой транзит состоится только после заключения перемирия.

В ответ Путин указал на риски усиления террористов в случае ослабления Асада, в частности, на то, что план британцев предполагает включение в мирные переговоры запрещенной в России террористической организации «Фронт ан-Нусра». Однако Кэмерон ответил: «Я не хочу, чтобы «Фронт ан-Нусра» участвовала в мирных переговорах. Я хочу, чтобы мы объединились вокруг пользующегося доверием правительства Сирии и уничтожили их». «Уничтожить? Вот теперь мы говорим на одном языке», — усмехнулся Путин.

Согласно воспоминанием Кэмерона, оба лидера признали, что усилия по урегулированию кризиса по линии ООН пробуксовывают. Поэтому Кэмерон предложил российскому лидеру формат «четверки», в которую вошли бы Франция, Британия, США и Россия. «Моя идея заключалась в проведении международной конференции в Москве, которая положила бы конец войне подписанием [...] московского соглашения. Какая разница, кому достались бы все лавры, добейся мы правильного разрешения ситуации?» — риторически спрашивает экс-премьер.

По словам Кэмерона, его разговор с Путиным продолжался три часа, в качестве угощения им подавали черную икру (к ней принесли золотые ложки), а также шоколадный десерт в форме Биг-Бена. «Три часа, которые мы провели вместе, — самая содержательная встреча российского и британского лидеров с момента [встречи] Тэтчер и Горбачева», — считает Кэмерон.

После разговора на вилле Путин прокатил гостя на вертолете и показал ему олимпийские объекты. «Смотря вниз на ледяные пейзажи, я почувствовал, что наши отношения размораживаются. Наконец я смог до него достучаться», — вспоминает Кэмерон.

Впрочем, план Британии заключить в Сирии перемирие провалился. Основная причина провала — недостаточное давление Запада на режим Башара Асада, пишет Кэмерон.

Кроме того, экс-премьер Британии посетовал, что президент США Барак Обама не проявлял должных усилий, чтобы наладить диалог с Россией. «Осознавая масштаб страданий сирийского народа, [осознавая] ужасы терроризма, я чувствовал, что мы должны дать России статус, который она хотела получить. Я был готов к этому, но [...] Обама не был, — вспоминает экс-премьер. — До сих пор я ловлю себя на мысли, что если бы мы относились к России как к равному дипломатическому партнеру, мы бы могли достигнуть мира». Обама, по его мнению, считал, что Путин не пойдет на уступки, даже если с ним наладить более тесный диалог.

О конфликте на Украине

Как отметил Кэмерон, его попытки вывести диалог России и Британии на новый уровень окончательно провалились после начала украинского конфликта в 2014 году. Он критикует Владимира Путина за то, что тот отрицал участие России в конфликте и помощь Москвы сепаратистам.

При этом Кэмерон не отказался от переговоров с Путиным даже после присоединения Крыма к России и начала кризиса на Украине. «Я звонил ему через два дня после захвата [Крыма] и потом еще три раза. Было понятно, что Россия боялась [...] западного влияния, носителями которого выступил ЕС или [...] НАТО», — размышляет он.

В ходе одного из разговоров Кэмерон предложил Путину провести референдум о статусе Крыма. «Мы проводим референдум, чтобы понять, хочет ли Шотландия остаться частью Соединенного Королевства. Вы можете провести референдум о том, хочет ли Крым стать частью России, но это должно быть сделано честно и законно. То, что сделали вы, — это просто разрушение территориальной целостности другого государства», — сказал Кэмерон. Он также обратил внимание собеседника, что состоявшийся референдум в Крыму был подготовлен на скорую руку и являлся фейковым.

Путин с этим не согласился, отметив, что пришедшая после свержения президента Виктора Януковича власть на Украине не имела легитимности. «Он сказал, что фашисты и националисты атакуют россиян в Восточной Украине и что сепаратисты не имеют никакого отношения к России, — пишет экс-премьер Британии. — На самом деле наша разведка сообщала, что 60% членов этих военных формирований [сепаратистов] были россиянами и получили деньги от России».

При этом Кэмерон критикует решение украинского правительства усилить наступление в ДНР и ЛНР летом 2014 года: «К концу августа повстанцы в Донбассе теряли территорию под натиском украинской армии. Мы должны были убедить Киев не провоцировать Россию еще сильнее. Но в итоге они сделали именно это, продолжив наступление». Экс-премьер отмечает, что такое решение стало контрпродуктивным и привело к ответным мерам Москвы: «К концу года на Украине воевали 10 тыс. российских солдат, еще вдвое больше [российских солдат] контролировали Крым». Это привело к отступлению украинских войск и помешало заключить мирный договор, резюмировал Кэмерон. Россия участие кадровых военнослужащих в конфликте на востоке Украины отрицает.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Дэвид Кэмерон , Владимир Путин , мемуары
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