РЖД сходят с южнокавказских рельсов

Москва предупредила о возможном прекращении обслуживания железных дорог Армении

Минтранс предупредил, что «дочка» РЖД может расторгнуть договор об управлении железными дорогами Армении. Это связано с претензиями местных правоохранительных органов, которые подозревают компанию в уклонении от уплаты налогов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Россия прорабатывает возможность досрочного расторжения договора об управлении железными дорогами Армении. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Минтранса. «Прорабатываются все варианты, в том числе и тот, о котором сказал замминистра [транспорта Владимира Токарева]», — сказал представитель ведомства.

Ранее Владимир Токарев сообщил телеканалу RTVI о готовности РЖД отказаться от обслуживания железной дороги Армении. Он пояснил, что Армения «создала ситуацию», при которой 100-процентная дочерняя компания РЖД — оператор местных железных дорог «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) не может «нормально работать».

В августе 2018 года в ЮКЖД прошли обыски по подозрению в неуплате налогов на $19 тыс., после чего в декабре в отставку был отправлен заместитель министра транспорта Армении, который, по версии следствия, скрывал выявленные во время проверок ЮКЖД нарушения. В конце декабря следственный комитет Армении сообщил, что расследует деятельность ЮКЖД за десять лет и намерен проверить эффективность инвестиций в $230 млн. 16 сентября 2019 года премьер-министр страны Никол Пашинян уточнял, что проверки проводятся в интересах Армении. Он также добавил, что по этому поводу ведутся активные переговоры с российскими партнерами. «Наши аргументы о том, что ранее проверки не выявили нарушений, и доводы о выполнении условий концессии игнорируются», — парировал Токарев.

В ЮКЖД назвали подозрения правоохранительных органов «ангажированными», а также отметили, что в последние годы компанию проверяли независимые аудиторы из компании PwC.

По данным источника RTVI, всего в отношении «дочки» РЖД заведено семь уголовных дел, которые были объединены в одно производство. Собеседник телеканала утверждает, что российский Минтранс пытался договориться с коллегами из Армении о закрытии дела, обещая взамен помочь с дополнительными инвестициями и провести независимую проверку ЮКЖД, но прийти к согласию сторонам не удалось.

Представитель РЖД отказался прокомментировать РБК ситуацию. При этом первый заместитель гендиректора РЖД Александр Мишарин на встрече с коллективом ЮКЖД 18 сентября заявил, что для компании важна работа в Армении. «Роль железной дороги в Армении постоянно растет, и для РЖД работа в республике важна так же, как и в 40 других странах мира, где представлен холдинг», — сказал Мишарин. Он напомнил, что ЮКЖД — один из крупнейших работодателей Армении: в компании работают больше 3 тыс. человек. «По прогнозу 2019 года планируется перевезти 2,9 млн т грузов, что позволит обеспечить рост на 6,5% по сравнению с показателем 2008 года. Доля железной дороги в структуре грузоперевозок в Армении составляет 23%, а это немало для любого государства», — добавил замглавы РЖД.

РЖД и Армения подписали концессионный договор о передаче ЮКЖД железнодорожного транспорта республики сроком на 30 лет с возможностью продления еще на десять лет в 2008 году. В задачи ЮКЖД входят модернизация инфраструктуры железных дорог Армении, развитие внутреннего и международного пассажирского и грузового сообщения. На сайте ЮКЖД указано, что компания реализует инвестиции на $572 млн.

«Это очень маленькая дорога, по размеру еще меньше калининградской, но при этом в Калининграде есть и порт, и связи с другими странами: Германией, Польшей, там есть военные базы. Армения же — совсем незначительный очаг бизнеса, а основная логистика в этой стране осуществляется через автотранспорт», — пояснил РБК гендиректор Infranews Алексей Безбородов. РЖД не понесут каких-либо убытков в случае расторжения договора, полагает эксперт.

Общая протяженность железнодорожных путей Армении составляет 1321,5 км, из которых 806,5 км — главные пути. Пропускная способность ЮКЖД — 50 млн т грузов и 5,5 млн пассажиров в год при функционировании четырех стыковых станций, но сейчас из них работает только одна Айрум — Садахло (Грузия).