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Гонконг предложил Лондону совместную работу без аналитики
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Газета
Гонконг предложил Лондону совместную работу без аналитики
Газета № 137 (3092) (1209) Финансы,
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Гонконг предложил Лондону совместную работу без аналитики
Крупнейшую европейскую фондовую биржу намерена поглотить азиатская
Сумма сделки должна составить $36,6 млрд. Если она состоится, Лондонской бирже придется отказаться от покупки компании Refinitiv
Фото: Tyrone Siu / Reuters

Оператор Гонконгской фондовой биржи Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd (HKEх) предложил слияние LSE Group, управляющей Лондонской фондовой биржей, говорится в релизе гонконгской компании (.pdf). За поглощение лондонской торговой площадки гонконгская сторона готова заплатить £29,6 млрд ($36,6 млрд).

Таким образом, Гонконгская биржа оценила одну акцию Лондонской в £83,6, то есть выше рынка (накануне во вторник торги закрылись на отметке £68,04). Платить за сделку HKEx предлагает частично деньгами, частично своими вновь выпущенными акциями. После заявления биржи акции LSE подскочили — к 18:42 мск они стоили £72,06.

Слияние двух бирж позволит создать глобальную рыночную инфраструктурную группу, которая объединит крупнейшие финансовые центры в Азии и Европе, заявила председатель совета директоров HKEх Лаура Ча.

Россия в Лондоне и Гонконге

Лондонская фондовая биржа — вторая после Московской по присутствию российских эмитентов: там торгуются депозитарные расписки «Роснефти», «Газпрома», Сбербанка, «РусГидро», «Норильского никеля», НОВАТЭКа, ЛУКОЙЛа и других. Листинг в Гонконге есть только у «Русала» и «дочки» группы компаний «Петропавловск» IRC Ltd.

Условие: не покупать Refinitiv

В то же время Гонконгская биржа выдвинула условие: слияние возможно, только если Лондонская биржа откажется от покупки одной из крупнейших в мире финансово-аналитических компаний — Refinitiv. О договоренности купить ее за $27 млрд у консорциума инвесторов во главе с американским инвестфондом Blackstone и агентства Thomson Reuters (владеют 55 и 45% соответственно) LSE Group объявила 1 августа. Предполагается, что в результате этой сделки акционеры Refinitiv получат 37-процентную долю в LSE Group и 30% голосующих прав. Сделка позволила бы LSE диверсифицировать источники дохода — стать не только оператором биржевых торгов, но и предоставлять рынку финансовую информацию и аналитику.

Ранее Refinitiv была финансово-аналитическим подразделением Thomson Reuters — Thomson Reuters Financial & Risk, которое занималось сбором и анализом информации о финансовых рынках, сделками M&A и размещением акций и облигаций. В октябре 2018 года Thomson Reuters продала 55% компании консорциуму инвесторов во главе с Blackstone. Подразделение было переименовано в Refinitiv. Refinitiv владеет второй крупнейшей в мире (после Bloomberg) сетью из более 40 тыс. биржевых терминалов Eikon, а также информационной системой World Check для проверки контрагентов.

LSE в ответ заявила, что по-прежнему рассчитывает на слияние с Refinitiv, передает Guardian. Лондонская сторона сообщила, что приняла к сведению предложение HKEх, но назвала его «весьма условным».

Возможна ли сделка

HKEх уже присутствует в Лондоне — несколько лет назад она купила Лондонскую биржу металлов, однако, очевидно, старается диверсифицировать бизнес, снизив долю китайских компаний, поэтому делает предложение сейчас, а не девять месяцев назад, приводит FT слова одного из десяти крупнейших акционеров LSE. По словам источника издания, инвесторы лондонской площадки не будут торопиться с принятием решения: им нравится сделка с Refinitv.

Гендиректор LSE Дэвид Швиммер заявил, что крупные сделки по поглощению бирж сейчас организуются трудно из-за политических проблем и в последние годы LSE пыталась диверсифицировать свой бизнес, занявшись не только организацией торговли и клиринга, но и продажей данных и аналитики, пишет FT. Гонконгский законодатель и акционер HKEх Кристофер Чунг выразил Bloomberg опасения, что HKEх может переплатить за LSE. Гонконгской площадке, по его словам, все труднее расширять торговые связи с Китаем из-за торговых войн и волны протестов в Гонконге из-за угрозы потери автономии от Пекина.

В последние семь лет мировые торговые площадки достаточно активно заключали сделки по слиянию и поглощению: например, в 2016 году американский биржевой оператор Nasdaq купил International Securities Exchange (ISE), управляющую электронными площадками опционов, у Deutsche Boerse Group за $1,1 млрд, напоминает председатель наблюдательного совета Мосбиржи Олег Вьюгин: это связано с растущей конкуренцией за эмитентов.

Гонконгская биржа не хочет быть торговой площадкой только для азиатских, в частности китайских, инвесторов, она стремится быть крупной международной биржей, и один из способов — коалиция или слияние с такой площадкой, как LSE, рассуждает Вьюгин. Такая сделка ничего не изменила бы внешне — Лондонская биржа продолжила бы свою работу, просто у двух площадок появились бы общие требования, правила, возможно — технологии, и это было бы удобно для эмитентов: получив листинг в Гонконге, они получали бы его и в Лондоне, и наоборот.

Однако Лондонская биржа предпочтет остаться с Refinitiv, уверен Вьюгин: уже сейчас около трети ее доходов обеспечивает продажа информации, а Refinitiv даст им дополнительный информационный и, возможно, технологический ресурс.

Для российских эмитентов слияние двух торговых площадок ничего не изменит, сообщил РБК CEO международной консалтинговой компании EM Том Блэквелл: «Даже если все биржи мира объединятся, Московская биржа останется ключевой торговой площадкой для российских эмитентов, за исключением одного или двух секторов, например технологического, где ключевые игроки по-прежнему торгуются за рубежом». В 2019 году почти 70% объемов торгов по бумагам компаний с двойным листингом приходится на Московскую биржу, а не на другие площадки, сообщил представитель биржи.

Авторы: Татьяна Ломская, Наталия Анисимова.
Теги: Лондонская фондовая биржа , Гонконгская фондовая биржа
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