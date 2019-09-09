Без вторых туров и скандалов

Как в России прошел единый день голосования

Согласно предварительным итогам единого дня голосования, все 16 врио губернаторов побеждают в первом туре. При этом «Единая Россия» потерпела серьезное поражение в Хабаровском крае. Явка в столицах была ожидаемо низкая

Фото: Ростислав Нетисов / РИА Новости

Без вторых туров

В этом году семеро из 16 глав регионов, избираемых на прямых выборах 8 сентября, пошли на них самовыдвиженцами, остальные предпочли баллотироваться от «Единой России».

Согласно предварительным итогам губернаторских выборов, пять глав регионов получили более 80% голосов. Это глава Забайкалья Александр Осипов (89,63%) и врио губернатора Курганской области Вадим Шумков (80,86%), врио главы Калмыкии Бату Хасиков (85,51%), врио губернатора Курской области Роман Старовойт (81,07%) и врио главы Башкирии Радий Хабиров (82,06%).

У врио главы Челябинской области Алексея Текслера на момент подготовки материала было 69,8% голосов, у Дениса Паслера в Оренбургской области — 65,94%. Относительно низкий результат показали врио глав Республики Алтай Олег Хорохордин (58,82%) и Сахалинской области Валерий Лимаренко (56,15%).

Явка в столицах

Явка на выборах в Мосгордуму составила 21,2%, сообщил после закрытия участков глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. В ходе брифинга с ЦИК он объяснил низкий уровень явки тем, что «более активное участие принимают в голосовании регионы, где что-то очень плохо». Явка на выборах в Москве в 2014 году была на том же уровне — 21,04%, тогда она стала рекордно низкой.

В Петербурге на губернаторских выборах, по данным на 18:00 мск, явка достигла 23,37% (в прошлый раз итоговая явка там составила 39,36%). По мнению политолога Ростислава Туровского, низкий показатель явки в столицах не сюрприз, потому что в крупнейших городах она всегда низкая. «В этот раз в Петербурге низкая явка дополнительно обусловлена урезанным списком кандидатов, — полагает он. — В Москве она также объясняется слабым уровнем мобилизации сторонников всех участников кампании, будь то провластные кандидаты или оставшаяся на выборах оппозиция».

По мнению Туровского, предложенный Алексеем Навальным проект «Умное голосование» в любом случае не мог сработать на массовую аудиторию, но его реальный эффект можно будет оценить только по итогам голосования. В рамках этого проекта команда основателя ФБК подготовила список кандидатов, за которых предлагалось голосовать на выборах в Мосгордуму.

Политолог Александр Пожалов убежден, что явка на московских выборах будет не выше, чем в 2014 году. «Выборы проходят на неделю раньше, чем тогда, — это было 14 сентября», — напомнил он РБК. С другой стороны, лидеры несистемной оппозиции во главе с Алексеем Навальным в отличие от 2014 года не стали бойкотировать выборы после завершения регистрации, а активно старались поддержать интерес к ним вплоть до дня голосования. «Поэтому, если общая явка будет схожей [с 2014 годом], то соотношение лояльных и протестных избирателей в числе пришедших на участки должно измениться на более протестное», — предсказал эксперт.

С учетом того что в петербургских выборах не приняли участия представители оппозиции — руководитель регионального отделения «Яблока» Борис Вишневский (ему отказали в регистрации), депутат заксобрания от ЛДПР Олег Капитанов (заявил о своем участии, но позже ему предложили должность главы одного из комитетов в администрации Петербурга, и он согласился, отказавшись от участия в кампании) и режиссер Владимир Бортко от КПРФ (он заявил о том, что не верит в результаты выборов и снял свою кандидатуру) — и снятия с муниципальных выборов ряда оппозиционных кандидатов, явка протестного избирателя должна была сократиться, считает Пожалов.

Проблемный регион

В Хабаровском крае, который возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал, 8 сентября проходили выборы в заксобрание региона, довыборы в Госдуму, на которых «Единая Россия» выдвинула певицу Вику Цыганову, выборы городских законодательных собраний Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также главы Комсомольска-на-Амуре.

«Единая Россия», по предварительным данным, проиграла одномандатные округа на выборах в заксобрание Хабаровского края, рассказали источники РБК. На выборах по спискам после обработки 47,41% бюллетеней лидирует ЛДПР — с 55,6%, у КПРФ — 16,19%, у «Единой России» — 14,05%.

Также, по предварительным данным, кандидаты от партии власти проигрывают все одномандатные округа на выборах в гордумы Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, сообщил один из собеседников РБК. Подавляющее большинство округов досталось ЛДПР, добавил он.

Предварительные подсчеты показывали и проигрыш Вики Цыгановой на довыборах в Госдуму. Она заняла третье место после кандидата от ЛДПР Ивана Пиляева и коммуниста Николая Платошкина. После подсчета 42,5% протоколов Пиляев набирал 39,39%, Платошкин — 23,27%, Цыганова — 11,72%.

Как заявил по итогам выборов глава секретарь генерального совета ЕР Андрей Турчак, в 11 из 12 заксобраний ЕР получает большинство, в некоторых регионах конституционное.

Хабаровский край изначально был самым проблемным для «Единой России» регионом. Рейтинг партии в крае — один из худших по стране, рассказывали источники РБК в «Единой России», регион возглавляет представитель ЛДПР Сергей Фургал, победивший в прошлом году во втором туре выборов губернатора Вячеслава Шпорта. Кампании по выборам заксобрания края придавалось настолько большое значение, что ее курировала непосредственно администрация президента, хотя традиционно выборы в заксобрания отдаются под кураторство «Единой России», говорили единороссы РБК.

Спустя год после победы Фургал остается популярным политиком, утверждают два источника РБК, близких к администрации президента, и два собеседника в «Единой России». Согласно закрытым соцопросам, которые проводились для администрации президента весной, Хабаровский край входил в десятку регионов, где самый низкий запрос на замену губернатора, а Фургал — в десятку глав с наиболее высоким рейтингом доверия.

Чтобы получить большее количество голосов на выборах в заксобрание, единороссы приняли закон, сокращающий число депутатов-списочников и, напротив, увеличивающий количество одномандатников. Из 36 депутатов в нынешней кампании 12 избирались по спискам, 24 — по округам. Однако во время кампании стало очевидно, что этот ход может не сработать, говорили РБК два единоросса. «Проводим фокус-группы по выборам в одномандатных округах, задаем вопросы по конкретным кандидатам от партии. Их известность оказывается выше, чем у остальных (выдвиженцев от других политических сил). Но как только спрашиваем, за кого будете голосовать, — резко все меняется. Люди изъявляют готовность голосовать за ноунеймов от ЛДПР, лишь бы не за «Единую Россию», говорит один из них. Поэтому партия власти вела кампанию максимально активно: «Пошли по дворам, от двери к двери. Никто из других партий не проводил таких встреч. Мобилизовались по максимуму, чтобы использовать те точки роста, которые оставались», — рассказывает источник РБК в «Единой России». Но нередко активисты сталкивались с негативным отношением, включая проявления агрессии: «Дошло до того, что в одном из округов на каком-то этапе не осталось ни одного агитатора [от партии власти]», — добавляет собеседник РБК.

Факт выдвижения от «Единой России» сыграл и против певицы Вики Цыгановой, сходятся во мнении источники. «Это при том что у нее высокая известность. Сама она родом из Хабаровска, ходила здесь в школу. Она очень хороший коммуникатор», — перечисляет единоросс. Сейчас большинство россиян думают, что артистов и спортсменов в Госдуме быть не должно — это еще одна причина поражения Цыгановой, добавляет другой источник РБК. Уже в ходе кампании стало понятно, что певице светит только третье место, а основная конкуренция за голоса избирателей развернулась между кандидатом от КПРФ Николаем Платошкиным и выдвиженцем от ЛДПР Иваном Пиляевым.

Нарушения

Крупнейшим нарушением за день стала поломка в Москве оборудования для обеспечения электронного голосования, рассказал РБК собеседник в ЦИК. «Могу вас уверить, это было неожиданно, но все довольно быстро починили», — сообщил он. «Зависание длилось один час и было вызвано сбоем в работе оборудования, которое производит гост-шифрование. Это оборудование компании «Информационная безопасность — КриптоПро», оно стоит по требованиям законодательства», — сообщил РБК замруководителя департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

Инцидент произошел около 10:30, продолжает источник РБК в Центризбиркоме, и за ним последовал еще один сбой, из-за него голосование остановилось на час. «ЦИК не был к такому готов, было крайне недовольство [от руководства]», — добавил он.

Также глава ЦИК Элла Памфилова отреагировала на использование админресурса на петербургских выборах депутатом Госдумы Михаилом Романовым. Жалобы, по ее словам, поступали из Фрунзенского района. «Надо очень тщательно разобраться с ситуацией и полиции, партии «Единая Россия», и по линии правоохранительных органов, может, будут основания о лишении депутатской неприкосновенности за столь неблаговидные действия», — заявила она.

Всего в ходе единого дня голосования в МВД поступило несколько сотен сообщений о нарушениях на выборах, сообщил на брифинге в ЦИК генерал-полковник полиции, первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. «По состоянию на 17 часов по московскому времени с момента начала голосования по всей стране в органы внутренних дел поступило 315 сообщений о происшествиях либо преступлениях с точки зрения заявителей», — сообщил он.

Большинство нарушений, поступивших на «Карту нарушений» движения в защиту прав избирателей «Голос», связано с нарушением прав наблюдателей и членов комиссий. Об этом РБК рассказал член движения Станислав Андрейчук. Комиссии ограничивают перемещение по избирательному участку, препятствуют фото- и видеосъемке, отказываются показывать документы наблюдателям, отметил он. «Традиционные проблемы возникли и с доступом на сами избирательные участки, — напомнил эксперт. — Особый случай был в Челябинске, где в день голосования экс-омбудсмен, кандидат в губернаторы Челябинской области Алексей Севастьянов отозвал 195 своих представителей в участковых избирательных комиссиях».

Вторая группа сообщений — о подкупе избирателей. Большая их часть поступает с востока, особенно из Приморья и из Иркутской области, сказал Андрейчук. По его данным, много сообщений о нарушениях при проведении голосования вне помещения, то есть на дому. «Повсеместно распространено принуждение избирателей и нарушение запрета на агитацию в день голосования», — утверждает представитель «Голоса».

Элла Памфилова заявила, что ЦИК анализирует составляемую «Голосом» карту нарушений, но при этом оказалось, что движение размещает записи с прошлых выборов. «В основном много совпадений с 2014 годом», — уточнила она.