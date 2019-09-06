Двигатель экономического шпионажа

В чем подозревают топ-менеджера ОДК Александра Коршунова

В Италии задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации Александр Коршунов. Его подозревают в промышленном шпионаже, в результате которого пострадала американская General Electric

Александр Коршунов (Фото: aviacenter.org)

Что инкриминируют задержанному россиянину

В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию «Ростех») задержали по запросу США. Об этом говорится в сообщении «Ростеха», поступившем в РБК. 5 сентября в Италии должно было состояться заседание суда по вопросу о его экстрадиции в Соединенные Штаты, утверждает источник РБК из дипломатических кругов.

Источник РБК в госкорпорации сообщил, что речь идет о директоре по развитию бизнеса ОДК Александре Коршунове, задержан он был еще 30 августа. По данным «Фонтанки», Коршунова заподозрили в экономическом шпионаже в период работы директором по маркетингу и продажам ОДК. Его задержали в аэропорту Неаполя, куда он прилетел из Москвы.

По данным «Ведомостей», Коршунову инкриминируют хищение интеллектуальной собственности и документации американской многоотраслевой корпорации General Electric, которые якобы планировалось использовать в интересах российской программы по созданию авиадвигателя ПД-14 для новых российских среднемагистральных самолетов МС-21. Эту же версию обвинения подтвердил дипломатический источник РБК.

Что такое ПД-14 ПД-14 — первая полностью российская силовая установка для пассажирских авиалайнеров, созданная после распада СССР. Двигатель в конце 2018 года получил необходимый для начала серийного производства сертификат Росавиации. Планируется, что ПД-14 станет базовым для авиалайнера МС-21-300 — нового пассажирского среднемагистрального самолета, способного перевозить 211 пассажиров. Машина должна заменить устаревшие советские «Як», «Ту» и «Ил» и стать конкурентом самолетов от Boeing и Airbus. Его создает корпорация «Иркут» при участии Опытно-конструкторского бюро им. А.С. Яковлева (входят в состав Объединенной авиастроительной компании «Ростеха»). В мае 2017 года МС-21 впервые поднялся в воздух. Вице-премьер Юрий Борисов рассказывал, что всего до 2025 года на создание среднемагистрального лайнера МС-21 будет потрачено 465 млрд руб. По его словам, поставки новых самолетов планируется начать в 2020 году. Заявленная цена будущего самолета — $91 млн. Первые МС-21 оснащаются американскими двигателями Pratt & Whitney PW1400G. К 2020 году планируется собрать десять самолетов, к 2023 году — 35, а с 2025 года начать массовое производство. В апреле 2019 года Минпромторг объявил тендер стоимостью 12 млрд руб. на доработку авиационного двигателя ПД-14 перед прохождением сертификации в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA), который в будущем позволит эксплуатировать МС-21-300 в Европе. Тендер выиграла ОДК. Согласно опубликованной документации к госконтракту, корпорация завершила первый этап работ 30 июля 2019 года. В ОДК обещают, что новый двигатель позволит снизить удельный расход топлива на крейсерском режиме на 12–16% и стоимость летного часа на 15%. Он будет соответствовать требованиям по шуму ICAO и превзойдет находящиеся в эксплуатации зарубежные аналоги по экологичности. Технологии, применяемые при производстве ПД-14, среди которых 3D-моделирование и 3D-печать, ОДК использует для создания двигателя большой тяги ПД-35 для перспективных широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетов, включая российско-китайский проект CR929.

Что предпринимает российская сторона

Впервые о задержании сотрудника ОДК сообщил журналист Сергей Брилев — на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, когда задавал вопрос президенту Владимиру Путину о задержании российских граждан по запросам США в третьих странах. В ответ на это президент заявил, что обвинения выдвинуты «в отношении конкретного лица, которое занимается двигателестроением», «с намеками на то, что он занимался там кражей каких-то там секретов».

«Задействованы дипломатические каналы, ведется работа по линии посольства и представительства корпорации», — заявили РБК в «Ростехе».

«Уверены, что он [задержанный сотрудник] не причастен к какой-либо противоправной деятельности. Корпорация будет делать все, чтобы защитить его интересы», — сообщили РБК в пресс-службе ОДК.

В пресс-службе General Electric Aviation заявили РБК, что не располагают информацией о ситуации с арестом Коршунова. РБК также направил запросы в министерства юстиции Италии и США.

В МИДе назвали задержание недобросовестной конкуренцией, а также отметили, что ситуация находится на контроле посольства России в Италии. В посольстве РБК в Риме не смогли оперативно прокомментировать задержание сотрудника ОДК.

Кто такой Александр Коршунов 57-летний Александр Коршунов работает в ОДК с 2009 года, на должность директора по развитию бизнеса был назначен год назад, говорится на сайте корпорации. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Коршунов окончил Московский энергетический институт. С 1989 по 1990 год учился в Дипломатической академии МИД СССР, затем работал в консульском департаменте МИД СССР на должности третьего секретаря, вице-консулом в Стамбуле. С 1995 по 1999 год работал на должности второго секретаря МИДа, затем работал первым секретарем постпредства России при Организации ООН по окружающей среде (UNEP) в Кении. В 2003 году Коршунов ушел работать в группу компаний «Каскол» на должность вице-президента по развитию бизнеса и кооперации. В 2006-м стал гендиректором компании «Астрасистемс». В 2009 году был назначен в ОДК директором по маркетингу и продажам. Уже работая в ОДК, Коршунов учился в Высшей школе экономики на программе Executive Master of Business Administration «Управление реформируемыми предприятиями ОПК». С 2013 по 2015 год проходил обучение по программе MBA в Венском университете экономики и бизнеса.

Как ОДК связана с General Electric

ОДК и компанию General Electric связывает совместный проект — ООО «Русские газовые турбины», реализуемый в Рыбинске Ярославской области. В проекте также принимает участие «Интер РАО». Завод начали строить в 2012 году и открыли в 2014 году. Гипотетически в рамках этого проекта Коршунов, как директор по маркетингу и продажам ОДК, мог контактировать — в том числе и неформально — с американцами, отметил старший научный сотрудник Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Возможно, в процессе обсуждения какого-нибудь из проектов Коршунов мог попросить прислать себе по e-mail какой-то материал, что стало поводом заподозрить его в шпионаже», — предполагает эксперт.

Коршунов много знает о российском ВПК и его проблемах, говорит Кашин. «Вывод из строя одного из топ-менеджеров бьет по компании и ее программам, нагнетает страх среди существующих и потенциальных партнеров. Какие ему могут быть сделаны в процессе предложения, мы не знаем. Правоохранительные органы США без колебаний такие подходы используют», — подытожил он.

Документация по чувствительным технологиям двойного назначения передается по экспортной лицензии Госдепа США, и с российской стороны за ее использование отвечает должностное лицо, которое подписывает документ, объяснил источник РБК в авиаотрасли, знакомый с механикой заключения международных сделок. «Если эти документы всплывают в каком-нибудь КБ, неважно кто их туда передавал, — ответственность будет нести менеджер, который подписал документы с Госдепом. Тем не менее ранее в подобных случаях использовались иски к компаниям. Арест топ-менеджера крупной российской корпорации происходит впервые», — говорит собеседник РБК. По его словам, в России ждут, что от Коршунова будут добиваться сделки со следствием и всей известной ему информации о российском авиапроме.