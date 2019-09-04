Под несчастливой «Звездой»

«Роснефти» пришлось снова сменить подрядчика на строительстве дальневосточной суперверфи

«Роснефть» может быть вынуждена на год отложить запуск первой очереди верфи «Звезда» стоимостью более 200 млрд руб. Стройку покинул уже третий подрядчик, завершить работу могут китайские компании

Территория судостроительного комплекса Дальневосточного завода «Звезда» (Фото: Дмитрий Ефремов / ТАСС)

Третья отсрочка

«Роснефть» с партнерами может не успеть завершить в 2019 году строительство первой очереди суперверфи «Звезда». Срок ввода нескольких объектов может быть сдвинут на год после расторжения контракта с подрядчиком, рассказали РБК один из подрядчиков верфи и источник, близкий к правительству.

Первая очередь — это цех сборки блоков корпусов судов, трубообрабатывающий цех, а также камеры для очистки, сушки и окраски блоков. Компания «Строй групп» выиграла конкурсы на строительство этих трех объектов стоимостью 3,4 млрд руб. в 2018 году и должна была сдать их в апреле—июле 2019 года. «В настоящее время указанные контракты расторгнуты», — сказал РБК представитель этой компании. Информация о расторжении двух из трех контрактов — на строительство цеха сборки блоков и трубообрабатывающего цеха — есть и на сайте госзакупок. Тем не менее «Строй групп» готова возобновить и продолжить работу со «Звездой» на этих и других участках строительства, добавил он.

На строительство трех объектов подрядчику отводилось от 11 до 16 месяцев, следует из документов госзакупок. «Строй групп» успела выполнить лишь небольшую часть работ, говорит источник РБК, близкий к одному из подрядчиков верфи. Это подтверждается и тем, что Сбербанк вернул судоверфи примерно 80% от суммы, которую «Звезда» выплатила «Строй групп» в виде аванса за работы (Сбербанк выдал банковскую гарантию на эти авансы), рассказывает человек, близкий к «Звезде».

Новые конкурсы на невыполненные по контракту работы еще не объявлены. Таким образом, если верфь проведет их в ближайшее время, новый подрядчик может сдать их не раньше конца следующего года.

Представители «Роснефти» и Сбербанка отказались от комментариев.

«Строй групп» — уже третий подрядчик на объектах первой очереди, с которым верфь разрывает отношения. «Звезду» заложили еще в 2009 году, а через несколько лет Следственный комитет по Приморскому краю заподозрил главу Дальневосточного центра судостроения и судоремонта (ДЦСС, начинал строить «Звезду») и куратора стройки Игоря Борбота в выводе 4 млрд руб.: генподряд на строительство первой очереди «Звезды» получила аффилированная с ним компания РДС. Борбот уехал в США, а достраивать объекты новый куратор «Звезды» вице-президент «Роснефти» Андрей Шишкин пригласил Игоря Лукашенко, с которым был давно знаком, и его компанию КЭР, рассказывали источники РБК. Компания построила несколько объектов, но стала срывать сроки, и в январе 2018 года «Звезда» разорвала с КЭР все контракты. Часть из них затем и выиграла «Строй групп».

В срыве сроков была виновата не только КЭР, но и «Звезда», которая стала переделывать проект строительства и останавливала работы, утверждали два источника РБК. Контракты со «Строй групп» также были расторгнуты в связи с нарушением сроков выполнения работ, объяснил РБК источник, близкий к одному из подрядчиков «Звезды». Компания столкнулась с недостатками в проектной документации, наличием неучтенных коммуникаций и дополнительных (неучтенных) объемов работ, объясняет он.

Суперверфь «Звезда» Верфь строится двумя очередями: объекты первой должны быть сданы в 2012–2019 годах, второй — в 2018–2024 годах. Первая очередь позволит строить небольшие по размеру суда снабжения, суда сейсморазведки, а также арктические танкеры. Запуск второй очереди позволит строить на «Звезде» более тяжелые газовозы, плавучие установки для добычи, хранения и отгрузки нефти, а также любые типы буровых платформ. Стоимость всего проекта — 202 млрд руб., из них 146 млрд руб. — это объекты верфи, остальное — жилье и инфраструктура. «Звезду» строит «Роснефть» в партнерстве с Газпромбанком — на деньги «Роснефтегаза» и займы банка. Финансовым партнером проекта стал ВЭБ, который предоставит заказчикам судов дешевое финансирование по лизинговой схеме. Государство также планирует компенсировать «Звезде» разницу между пока еще высокой себестоимостью и рыночной ценой судов: например, размер субсидии для 15 газовозов для проектов НОВАТЭКа может составить около 50 млрд руб.

Помощь из Китая

«Звезда» планирует решить проблему со стройкой с помощью китайских компаний, которые успешно строят вторую очередь, рассказали РБК источник, близкий к «Звезде», и источник, близкий к крупному подрядчику верфи. Недостроенные объекты первой очереди, вероятнее всего, отдадут китайской China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) или ее российской «дочке» «Китай Строй», рассказывают они. Строительство этих объектов может занять примерно один год, стоимость может составить 2–3 млрд руб., говорит источник, близкий к другому подрядчику верфи. Представитель компании «Китай Строй» отказался от комментариев.

CSCEC — вторая китайская корпорация, которая может зайти на верфь. Первая — China Communications Construction Company (CCCC) — выиграла три тендера на строительство объектов второй очереди в 2017–2019 годах, сумма контрактов — 37 млрд руб. Недавно «Звезда» решила отдать CCCC еще один масштабный контракт — на строительство достроечных цехов примерно на 40 млрд руб., рассказали два источника, близкие к CCCC и «Звезде», и менеджер крупной китайской госкорпорации. Этим контрактом интересовалась и «Китай Строй», но ей в итоге достанется только «недострой» первой очереди, объясняет один из собеседников.

Китайцы строят так быстро, что «Звезда» может сдать один из главных объектов второй очереди — сухой док — на три года раньше, говорил глава «Роснефти» Игорь Сечин в сентябре 2018 года.

Как это отразится на заказчиках судов

«Звезда» заключила контракты уже на 40 судов: 25 заказала «Роснефть», девять — «Совкомфлот» (из них восемь дополнительных судов для «Роснефти» и один газовоз для НОВАТЭКа), пять заказал «Газпром», еще одно — «Росморпорт».

Первый «зеленый» танкер Aframax для «Роснефти» (работает на СПГ) должен быть сдан в 2020 году. Пока судно строится в графике, сказал РБК источник, близкий к проекту.

Пилотный газовоз для НОВАТЭКа «Звезда» обещала сдать в первом квартале 2023 года, когда будет запущена первая очередь его нового завода «Арктик СПГ-2». Суда для «Газпрома» нужно сдать в 2021–2024 годах.

«Роснефть» может отложить ввод первой очереди «Звезды», но вторую очередь строит, наоборот, с опережением, так что сейчас сказать, сдвинутся ли сроки строительства танкеров, довольно сложно, сказал РБК источник, близкий к правительству.

По его словам, пока «Звезда» собирает суда на открытом стапеле. Но для этого есть естественные погодные ограничения: Приморский край не Южная Корея, придется ждать подходящих температурных условий, добавляет источник, близкий к одной из судостроительных компаний. Пока у «Звезды» нет цеха сборки блоков, окрасочных камер и трубообрабатывающего цеха, верфь вряд ли сможет наладить серийное производство судов «под ключ», считает он.

Вероятно, в ожидании ввода объектов «Звезда» может закупить блоки и оборудование для сборки судов у корейских и китайских партнеров, с которыми наладила кооперацию, и собрать законтрактованные танкеры на стапеле, предполагает директор по развитию Port News Надежда Малышева.