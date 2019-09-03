Оппозиционность стала всеобщим местом

Движение «Голос» представило доклад о трендах выборной кампании 2019 года

Оппозиция стала брендом, актуальным даже для кандидатов от власти и «системных оппозиционеров», отмечают эксперты «Голоса»

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Оппозиционность стала трендом

Эксперты движения «Голос» назвали отличительные черты предвыборной кампании 2019 года. По их наблюдениям, повестка региональных кампаний стала намного шире самих выборов и затронула темы гражданских прав и свобод.

8 сентября, в единый день голосования, в России пройдут выборы на разных уровнях. В частности, будут избраны главы 19 регионов и депутаты заксобраний 13 регионов, а также пройдут довыборы депутатов Госдумы.

Тренд особенно заметен в части академической среды, которая раньше старалась дистанцироваться от активного обсуждения политической повестки и участия в протестных акциях, говорится в докладе «Голоса» (есть у РБК). В результате спрос на бренд «оппозиция» среди политиков вырос, а характерной чертой избирательных кампаний стало подчеркивание оппозиционности, отмечают эксперты.

«Административные» кандидаты в своей риторике и образе стараются дистанцироваться от «партии власти». Речь идет не только о тех кандидатах, которые поддержаны исполнительной властью, но и о кандидатах от системной оппозиции, которые в своем позиционировании начинают дрифтовать в сторону радикальной оппозиционности», — говорит один из авторов доклада Станислав Андрейчук.

В некоторых случаях заявления ряда кандидатов о давлении и угрозах не имеют под собой реальных оснований, а призваны создать имидж кандидата от оппозиции. В качестве примера «Голос» приводит сообщения одного из кандидатов о подброшенной к дверям его квартиры плюшевом медвежонке с оторванной головой.

Технология «единых кандидатов»

Еще один тренд кампании — некоторые кандидаты начали причислять себя к «единым кандидатам от оппозиции» вне зависимости от того, есть ли у них основания относить себя к этой категории политиков. Подчеркивание оппозиционности выглядит как политическая технология, цель которой — максимально смутить протестно настроенного, но не очень сведущего в политике избирателя, отмечает политолог Александр Пожалов. Их задача — чтобы часть электората голосовала за разных «единых оппозиционных» кандидатов, поясняет он.

Кандидаты от власти действительно часто дистанцируются от «Единой России», соглашается он с авторами доклада, напоминая, что сейчас шесть губернаторов идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, а также что «Единая Россия» отказалась выдвигать кандидатов в депутаты по ряду сложных территорий. Речь не только о выборах в Мосгордуму, где единороссы не выставили кандидатов, то же самое произошло на некоторых городских округах на выборах в Татарстане, перечислил Пожалов.

«Обычно не менее чем в 80% случаев губернаторы или врио главы региона возглавляли списки «Единой России» на выборах в заксобрания. А в этом году показатель впервые упал ниже 50%», — отмечает политолог.

Пожалов связывает этот тренд с политикой департизации, которую Кремль осуществляет в отношении губернаторского корпуса. «Многие новые губернаторы-технократы не имеют опыта публичной политики, никак не связаны с партией и местными элитами, не рассматриваются как политические менеджеры», — продолжает политолог, объясняя дистанцирование снижением рейтинга «Единой России» и последствиями пенсионной реформы для ее популярности.

Если ситуация станет долгосрочным трендом, в 2021 году крупный бизнес и региональные элиты попытаются «разложить яйца по корзинам разных партий и самовыдвиженцев», полагает политолог.