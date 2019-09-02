Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика образования
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 66,21 EUR Нал. 73,67 72,78 USD Бирж. 66,58 -0,21 EUR Бирж. 73,15 -0,20 USD ЦБ. 66,49 -0,26 EUR ЦБ. 73,38 -0,57 EUR/USD 1,10 -0,00 BTC/USD Бирж. 9763,60 +118,70 IMOEX 2749,33 +0,34% RTSI 1301,11 +0,60% Brent 60,41 +0,15% DJIA 26403,28 +0,16% Nasdaq 7962,88 -0,13%
Вашингтон переоценивает поддержку Киева
Лента новостей
Почему КамАЗ влез в убытки на ₽3,2 млрд 10:07, Quote От Джима Керри до Дженнифер Энистон: актеры, удачно сменившие амплуа 10:04, Pink Суд арестовал долю фонда Калви в капитале банка «Восточный» 10:04, Бизнес GM-АвтоВАЗ приостановил конвейер из-за снижения спроса 10:03, Бизнес Уже почти $9,8 тыс.: как долго будет расти Bitcoin 10:00, Крипто Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали 09:55, Общество Бесплатно и эффективно: как работает моральная мотивация 09:44, PRO WSJ сообщила о новых трудностях с возобновлением полетов Boeing 737 MAX 09:32, Бизнес Экс-замминистра обороны США увидел в ИИ опасность глобального конфликта 09:27, Политика СК проверит заявление журналистки РЕН ТВ о нападении сенатора Мархаева 09:26, Общество Тренер Порье предрек ему победу нокаутом в бое с Нурмагомедовым 09:13, Спорт ЦБ приказал банкам отчитаться о мошенничествах с цифровыми подписями 09:00, Технологии и медиа Почему бизнесу нужно продолжать думать только о прибыли — Bloomberg 09:00, PRO ЦБ запросил данные о махинациях с цифровыми подписями 09:00, PRO Сентябрьская эскалация. Взаимные пошлины Китая и США вступили в силу 08:57, Quote Во Флориде объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан» 08:50, Общество 16 часов на одном заряде: тест легкого ноутбука для приключений и работы 08:33, РБК и ASUS Папа римский назвал имена 13 новых кардиналов 08:29, Общество FT узнала о получении фирмой Тимченко прав на экспорт фосфатов из Сирии 08:11, Бизнес МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок 08:00, Политика Новак Джокович не доиграл матч 1/4 финала с Вавринкой на US Open 07:59, Спорт Инструкция: как защитить электронную подпись от мошенников 07:50, PRO Составлен рейтинг регионов по доступности электричества 07:48, Общество ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру 07:01, Бизнес Генпрокуратура ответила на запрос Титова о выплатах по долгам Спецстроя 07:00, Политика Минэкономразвития изменило концепцию прогноза развития экономики России 07:00, Экономика Губернатор Джорджии объявил эвакуацию из-за приближения урагана «Дориан» 06:53, Общество Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны 06:32, Общество
Газета
Вашингтон переоценивает поддержку Киева
Газета № 129 (3084) (0209) Политика,
0
Вашингтон переоценивает поддержку Киева
Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность блокировки программы военной помощи Украине объемом $250 млн. Это свидетельствует о корректировке политики Вашингтона в отношении Киева
Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Трамп хочет сэкономить на Украине

Президент США Дональд Трамп собирается заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн, запланированных в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил CNN со ссылкой на источник в администрации президента. Впрочем, как отмечает телеканал, окончательное решение еще не принято.

Инициатива о поддержке безопасности Украины — государственная программа США, которая была учреждена в 2016 году при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Она предназначена для укрепления флота и сухопутных войск Украины. В общей сложности с 2014 года Киев получил от США военной помощи на сумму более $1 млрд.

Выделение дополнительных $250 млн на поддержку Украины было одобрено конгрессом в июне. Планировалось, что средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. Однако, по сведениям американских СМИ, по крайней мере часть этой суммы еще не была потрачена. Если до конца сентября деньги не будут потрачены, доступ к ним будет закрыт.

Какую помощь США оказывают Украине

Инициатива о поддержке безопасности Украины предполагает выделение средств на приобретение оружия для Киева и для обучения украинской армии — как флота, так и сухопутных войск. Из $250 млн пятую часть планировалось потратить на оружие. Украинской армии планировалось предоставить снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы и противоартиллерийские радары. Помимо прочего США собирались поставить Украине приборы ночного видения и предметы, необходимые для оказания медицинской помощи в ходе боевых действий.

О том, что Трамп обсуждает заморозку выделения средств, также сообщало издание Politico, со ссылкой на высокопоставленного чиновника, а агентство Reuters — на двух высокопоставленных источников. Как отмечает Politico, Трамп намерен проанализировать, соответствует ли выделение помощи национальным интересам США. Анализом займется помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер.

Информацию о заморозке средств на помощь Киеву подтвердил пресс-секретарь комитета палаты представителей по ассигнованиям Эван Холландер. «Мы осведомлены о [решении административно-бюджетного управления Белого дома] задержать выделение средств в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины», — сказал он, добавив, что ожидает получить от Белого дома объяснения, с чем связано такое решение.

Вопрос целесообразности

По информации Politico, против выделения средств на поддержку Украины выступает директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани, тогда как Пентагон настаивает на реализации программы в сжатые сроки. Такую версию событий подтверждают и источники телеканала CNN. В администрации Трампа хотят удостовериться, что их союзники сами вносят достаточный вклад в обеспечение своей безопасности, сказал Politico неназванный высокопоставленный чиновник.

Выделение средств на военную помощь имеет значение — такой шаг является свидетельством поддержки Вашингтоном Киева и сдерживающим фактором для Москвы, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст. Как отметил эксперт, программа помощи Украине была поддержана большинством в обеих палатах конгресса. «Поэтому, полагаю, что заморозка средств [администрацией Трампа] будет временной. Военная помощь Украине соответствует стратегическим интересам США — с этим согласны как чиновники администрации [Трампа], так и демократы и республиканцы в конгрессе», — сказал он РБК.

Украина представляет меньший интерес для Трампа, чем она представляла для предыдущей администрации, указывает аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. «Но в конце концов, полагаю, что программа помощи Украине будет реализована. Трамп перестанет фокусироваться на этой проблеме, и его администрация выделит средства Киеву», — предположил он в разговоре с РБК.

Программа поддержки США — это серьезные деньги, но американская помощь не является критической для Украины, полагает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Эта поддержка важна символически», — сказал он РБК. По мнению эксперта, заморозка средств свидетельствует о корректировках политики США в отношении Украины. «После прихода Трампа в Белый дом энтузиазма США в отношении поддержки Украины нет. От Украины ждут другого — прагматического поворота в отношениях с Россией», — пояснил Карасев.

Оппозиция в конгрессе

Против решения Трампа заморозить средства для помощи Украине выступили в конгрессе. Трамп не предоставил Украине военную помощь, что наносит ущерб национальной безопасности Америки, написал в Twitter председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

За выделение средств Украине выступил и сенатор от Демократической партии США Боб Менендес. «В соответствии с полномочиями конгресса мы утвердили выделение средств на помощь в укреплении обороноспособности Украины, чтобы она могла защитить себя от [...] агрессии Владимира Путина», — указано в заявлении, опубликованном на сайте сенатора. Член палаты общин республиканец Адам Кинзингер назвал заморозку средств для Украины недопустимой и неправильной.

Ранее в администрации Трампа на время заморозили выделение средств на общую сумму в $4 млрд, которые должны были пойти на поддержку зарубежных стран. Белый дом рассматривал возможность сокращения некоторых из этих программ. Однако в комитете палаты представителей по ассигнованиям такое решение назвали недопустимым. В итоге администрация Трампа пересмотрела свое решение и отказалась от планов сокращать бюджет за счет зарубежной помощи.

Автор: Евгений Пудовкин.
При участии: Рузана Меретукова.
Теги: Украина , военная помощь
Материалы по теме
В Польше заявили о визите Трампа в страну в ближайшие месяцы Политика
Лукашенко передал через Болтона подарки для Дональда и Мелании Трамп Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter