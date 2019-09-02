Вашингтон переоценивает поддержку Киева

Дональд Трамп приостановил военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп обсуждает возможность блокировки программы военной помощи Украине объемом $250 млн. Это свидетельствует о корректировке политики Вашингтона в отношении Киева

Дональд Трамп (Фото: Carolyn Kaster / AP)

Трамп хочет сэкономить на Украине

Президент США Дональд Трамп собирается заблокировать передачу военной помощи Украине в размере $250 млн, запланированных в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative). Об этом в пятницу, 30 августа, сообщил CNN со ссылкой на источник в администрации президента. Впрочем, как отмечает телеканал, окончательное решение еще не принято.

Инициатива о поддержке безопасности Украины — государственная программа США, которая была учреждена в 2016 году при предыдущем президенте США Бараке Обаме. Она предназначена для укрепления флота и сухопутных войск Украины. В общей сложности с 2014 года Киев получил от США военной помощи на сумму более $1 млрд.

Выделение дополнительных $250 млн на поддержку Украины было одобрено конгрессом в июне. Планировалось, что средства будут выделены до конца текущего финансового года, то есть до 30 сентября. Однако, по сведениям американских СМИ, по крайней мере часть этой суммы еще не была потрачена. Если до конца сентября деньги не будут потрачены, доступ к ним будет закрыт.

Какую помощь США оказывают Украине Инициатива о поддержке безопасности Украины предполагает выделение средств на приобретение оружия для Киева и для обучения украинской армии — как флота, так и сухопутных войск. Из $250 млн пятую часть планировалось потратить на оружие. Украинской армии планировалось предоставить снайперские винтовки, ручные противотанковые гранатометы и противоартиллерийские радары. Помимо прочего США собирались поставить Украине приборы ночного видения и предметы, необходимые для оказания медицинской помощи в ходе боевых действий.

О том, что Трамп обсуждает заморозку выделения средств, также сообщало издание Politico, со ссылкой на высокопоставленного чиновника, а агентство Reuters — на двух высокопоставленных источников. Как отмечает Politico, Трамп намерен проанализировать, соответствует ли выделение помощи национальным интересам США. Анализом займется помощник президента по национальной безопасности Джон Болтон и глава Пентагона Марк Эспер.

Информацию о заморозке средств на помощь Киеву подтвердил пресс-секретарь комитета палаты представителей по ассигнованиям Эван Холландер. «Мы осведомлены о [решении административно-бюджетного управления Белого дома] задержать выделение средств в рамках Инициативы о поддержке безопасности Украины», — сказал он, добавив, что ожидает получить от Белого дома объяснения, с чем связано такое решение.

Вопрос целесообразности

По информации Politico, против выделения средств на поддержку Украины выступает директор административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани, тогда как Пентагон настаивает на реализации программы в сжатые сроки. Такую версию событий подтверждают и источники телеканала CNN. В администрации Трампа хотят удостовериться, что их союзники сами вносят достаточный вклад в обеспечение своей безопасности, сказал Politico неназванный высокопоставленный чиновник.

Выделение средств на военную помощь имеет значение — такой шаг является свидетельством поддержки Вашингтоном Киева и сдерживающим фактором для Москвы, считает бывший посол США на Украине Джон Хербст. Как отметил эксперт, программа помощи Украине была поддержана большинством в обеих палатах конгресса. «Поэтому, полагаю, что заморозка средств [администрацией Трампа] будет временной. Военная помощь Украине соответствует стратегическим интересам США — с этим согласны как чиновники администрации [Трампа], так и демократы и республиканцы в конгрессе», — сказал он РБК.

Украина представляет меньший интерес для Трампа, чем она представляла для предыдущей администрации, указывает аналитик консалтинговой компании AKE Group по вопросам политических рисков Максимилиан Хесс. «Но в конце концов, полагаю, что программа помощи Украине будет реализована. Трамп перестанет фокусироваться на этой проблеме, и его администрация выделит средства Киеву», — предположил он в разговоре с РБК.

Программа поддержки США — это серьезные деньги, но американская помощь не является критической для Украины, полагает директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасев. «Эта поддержка важна символически», — сказал он РБК. По мнению эксперта, заморозка средств свидетельствует о корректировках политики США в отношении Украины. «После прихода Трампа в Белый дом энтузиазма США в отношении поддержки Украины нет. От Украины ждут другого — прагматического поворота в отношениях с Россией», — пояснил Карасев.

Оппозиция в конгрессе

Против решения Трампа заморозить средства для помощи Украине выступили в конгрессе. Трамп не предоставил Украине военную помощь, что наносит ущерб национальной безопасности Америки, написал в Twitter председатель комитета по разведке палаты представителей Адам Шифф.

За выделение средств Украине выступил и сенатор от Демократической партии США Боб Менендес. «В соответствии с полномочиями конгресса мы утвердили выделение средств на помощь в укреплении обороноспособности Украины, чтобы она могла защитить себя от [...] агрессии Владимира Путина», — указано в заявлении, опубликованном на сайте сенатора. Член палаты общин республиканец Адам Кинзингер назвал заморозку средств для Украины недопустимой и неправильной.

Ранее в администрации Трампа на время заморозили выделение средств на общую сумму в $4 млрд, которые должны были пойти на поддержку зарубежных стран. Белый дом рассматривал возможность сокращения некоторых из этих программ. Однако в комитете палаты представителей по ассигнованиям такое решение назвали недопустимым. В итоге администрация Трампа пересмотрела свое решение и отказалась от планов сокращать бюджет за счет зарубежной помощи.