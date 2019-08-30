Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,99 66,10 EUR Нал. 74,08 73,12 USD Бирж. 66,59 -0,21 EUR Бирж. 73,61 -0,31 USD ЦБ. 66,75 +0,33 EUR ЦБ. 73,96 +0,30 EUR/USD 1,11 -0,00 BTC/USD Бирж. 9520,00 -51,00 IMOEX 2714,25 +1,38% RTSI 1284,94 +1,44% Brent 60,75 +0,41% DJIA 26362,25 +1,25% Nasdaq 7973,39 +1,48%
Мальчишкам и девчонкам накопят их родители
Лента новостей
Личная помощница Трампа уволилась из Белого дома 09:29, Политика Железные доводы: как убедить кого угодно в чем угодно 09:05, PRO СМИ узнали о возможном переходе нападающего «Интера» Икарди в «Монако» 09:02, Спорт В суде Кипра раскрыли схему выплат долгов компаний Минцев деньгами НПФ 09:00, Финансы Офис Зеленского опроверг завершение обмена заключенными с Россией 08:53, Политика Для частых поездок: ноутбук со стальными нервами 08:48, РБК и ASUS Обмен заключенными между Украиной и Россией. Что известно к 09:00 08:38, Общество Секретарь СНБО Украины заявил о надежде на обмен заключенными в пятницу 08:34, Политика СБУ заявила о продолжении переговоров по обмену заключенными с Россией 08:28, Политика Дочь бывшего тренера сборной Испании умерла в возрасте 9 лет 08:09, Спорт Как сотрудники магазинов стали непозволительной роскошью — Bloomberg 08:05, PRO Адвокат заключенных россиян заявил об их пребывании в СИЗО на Украине 08:05, Политика Аналитики подсчитали накопления россиян на учебу детей 08:00, Общество СМИ узнали о планах властей построить новую трассу к Крымскому мосту 07:53, Бизнес Борт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге из-за стаи птиц 07:49, Общество Экономика экстерналий: почему низкий рост ВВП дорого обходится России 07:33, Мнение Депутат Верховной рады не смог произнести речь на украинском языке 07:29, Политика Грузовик врезался в дом в Новосибирске 07:07, Общество Россия на треть увеличила ввоз пластикового мусора из-за границы 07:00, Экономика Почему Россия наращивает импорт отходов 07:00, PRO Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку в Якутии 06:46, Общество Появилось видео ракетных стрельб МРК «Вышний Волочек» в Черном море 06:28, Общество В Минюсте США обвинили экс-главу ФБР Коми в нарушении трудового договора 06:18, Политика В Казахстане произошло землетрясение магнитудой 3,7 06:06, Общество Роспотребнадзор предложил снять запрет на продажу БАДов в интернете 05:49, Общество Депутат Госдумы предложил продлить школьные каникулы до октября 05:11, Общество Генпрокурор Украины разместил в Facebook сообщение об обмене заключенными 04:51, Политика Совет Безопасности ООН продлил срок пребывания миссии в Ливане 04:33, Политика
Газета
Мальчишкам и девчонкам накопят их родители
Газета № 128 (3083) (3008) Общество,
0
Мальчишкам и девчонкам накопят их родители
Россияне чаще откладывают деньги на образование сыновей, чем дочерей
На образование сыновей копят 44% россиян, дочерей — 41%, говорится в исследовании Сбербанка. Средняя сумма накоплений на учебу составляет 300 тыс. руб. При этом за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

На учебу сыновей копят чаще

В России родители чаще копят на образование сыновей, чем на образование дочерей, подсчитали в страховой компании «Сбербанк страхование жизни» (подготовленные ею данные есть у РБК). На сыновей копят 44% клиентов, 41% — на дочерей, а 15% откладывают деньги на учебу племянников или внуков.

Эти выводы сделаны на основе данных 40 тыс. клиентов, которые откладывали средства на образование при помощи программ накопительного страхования с конца августа 2018 года по конец августа 2019 года.

Делать на этой основе выводы о гендерном дисбалансе по накоплениям на образование не очень корректно, считает старший научный сотрудник лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социально-экономического анализа и прогнозирования РАНХиГС Рамиля Хасанова.

На этапе поступления в вузы ярко выраженного гендерного дисбаланса нет, соглашается заместитель директора Центра мониторинга и статистики образования ФИРО РАНХиГС Ирина Селиверстова. Девушек среди студентов даже немного больше — 52,6%, приводит данные она. В ходе обучения эта доля растет, потому что мальчики чаще бросают учебу или их отчисляют. Каждый пятый юноша (20,55%), поступивший на программу бакалавриата, не доходит до выпуска, в то время как среди девушек доля поступивших, но не закончивших программу бакалавриата составляет только 2%.

«Можно предположить, что семьям юношей чаще приходится рассматривать вариант с получением платного высшего образования, чем семьям, имеющим дочерей», — резюмировала Селиверстова.

В основном накопления на образование делают женщины

Средний срок, за который клиенты планируют накопить на образование детей, — десять лет, средняя желаемая сумма — 300 тыс. руб. Больше всего этот тип накоплений выбирали женщины в возрасте около 38 лет, говорится в исследовании.

Чаще всего на учебу копят родители из Москвы (более 5 тыс. клиентов, или 15%) и Московской области (почти 2,7 тыс., 8%), Краснодарского края (4%). В Ростовской и Свердловской областях примерно по одной тысяче соответствующих договоров (по 3% от общего количества).

Особенностей по сфере деятельности родителей, которые копят на обучение детей, авторам исследования выделить не удалось. Среди них менеджеры, бухгалтеры, работники образовательной сферы, продавцы, медработники, водители, домохозяйки и пенсионеры. Подавляющая часть клиентов — 84% — планируют накопить на образование 250–350 тыс. руб. Около 6% клиентов планируют отложить 350–450 тыс. руб., еще 6% — 450–550 тыс. руб. Женщины копят гораздо чаще мужчин, их доля — 72%.

Хасанова уверена: факт, что на образование детей копят матери, отражает сберегательное поведение населения в целом. «Гендерный признак является значимым фактором финансового поведения. Женщины более взвешенно распоряжаются финансами и чаще делают сбережения на лечение, на помощь детям и старость. Поэтому неудивительно, что чаще копят матери», — поясняет она.

Платный набор в вузах растет

Бюджетное финансирование высшего образования составляет 42,7%, подсчитал Центр мониторинга и статистики образования Федерального института развития образования в рамках подготовки аналитического доклада о состоянии и тенденциях развития системы образования в России.

По данным Росстата, за последний год стоимость обучения в российских вузах выросла на 15%. Стоимость обучения в МГУ по программам бакалавриата составляет более полумиллиона рублей, в Высшей школе экономики — от 350 тыс. до 770 тыс. руб. в год.

Согласно данным мониторинга ВШЭ для Минобрнауки, с 2011 года доля платного набора в головных вузах и их крупных филиалах постепенно растет — с 25,7 до 39,9%. В первую очередь это происходит за счет педагогических направлений (с 10% в 2011 году до 31% в 2018 году), гуманитарных направлений (с 47 до 69%), направлений, связанных с информатикой (с 7 до 27%). На бюджетные места в 2018 году по конкурсу ЕГЭ зачислены 291 тыс. человек, на платные — 200 тыс. человек.

В 2018 году на обучение российские семьи потратили 198,4 млрд руб. Из них 117,4 млрд руб. были потрачены на программы бакалавриата, а остальные — на специалитет и магистратуру, рассказала РБК Селиверстова. Трое из четырех бакалавров-платников (74,5%) поступают в вуз сразу же после окончания школы — семьи не берут дополнительное время для накопления и аккумуляции средств на обучение ребенка, замечает она.

Кредиты на образование, согласно официальной статистике, в 2018 году взяли всего 659 студентов. «Можно предположить, что семьи используют долгосрочную стратегию накоплений до момента поступления ребенка в вуз», — резюмирует Селиверстова.

Авторы: Полина Звездина, Юлия Старостина.
Теги: сексизм , денежные накопления , Обучение , Сбербанк
Материалы по теме
Учителя назвали главные проблемы с новыми технологиями в образовании Общество
Российские дипломаты раскритиковали закон о языке образования в Латвии Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter