Сезон экзотического дефицита

Почему торговые сети столкнулись с нехваткой авокадо

У торговых сетей возникли перебои с поставкой авокадо из-за смены сезонного поставщика. Исчезновение популярного фрукта заметили потребители: за последний год продажи авокадо заметно выросли

Фото: Cesar Rodriguez / Bloomberg

За последний год в России резко вырос спрос на авокадо, зафиксировала аналитическая компания GfK (отслеживает ежедневные покупки 20 тыс. домохозяйств по всей России). Число россиян, хоть раз купивших авокадо с августа 2018-го по июль 2019 года, выросло в два раза по сравнению с предыдущим годовым периодом. Покупать этот фрукт стали чаще — в среднем 3,2 раза в год, тогда как год назад средняя частота покупки была 1,8 раз в год. Продажи авокадо в упаковке, по данным GfK, выросли в 3,5 раза.

Рост популярности авокадо привел к тому, что в августе 2019 года потребители заметили сезонный дефицит этого фрукта: в некоторых сетевых магазинах Москвы его не было, а доступная продукция оказалась либо низкого качества, либо выросла в цене. С затруднениями в поставках столкнулась торговая сеть «Лента», рассказала РБК ее представитель Мария Филиппова. Дефицит авокадо был у сети «ВкусВилл» примерно с 20 июля по 10 августа, говорит технолог компании Сергей Ким. Сейчас продукция есть, но у поставщиков, по его словам, цены выросли на 80%.

С нехваткой сталкиваются и рестораны: в августе они закупали наиболее востребованный сорт Хаас по цене 700–750 руб. за килограмм вместо 450 руб. за килограмм, рассказывает гендиректор специализирующейся на розничной продаже и импорте экзотических фруктов компании Mangoed Глеб Матюхов. Проблемы возникают каждый год с августа по начало сентября, указывает владелец сети кафе Avocado Point Элина Осипова, но в этом году сезонный дефицит сопровождается ростом цен. О перебоях в поставках рассказал и сотрудник отдела закупки ресторанной сети «Мясо&Рыба».

Почему пропадает авокадо

В торговых сетях Москвы авокадо продается круглогодично, но поставки этого фрукта зависят от сезона, указывает сотрудник крупной розничной сети. В зимний период крупнейший поставщик — Израиль, а в течение года поставки идут из Африки, Латинской Америки, Доминиканы. По данным Федеральной таможенной службы, в первом полугодии 2019 года Израиль завез в Россию 5,4 тыс. т авокадо. Кения, которая в прошлом году была лидером, снизила поставки более чем в два раза — до 2,4 тыс. т. Причиной, говорит Матюхов, стало снижение урожая из-за погодных условий.

После введения в 2014 году эмбарго количество стран, из которых можно ввозить авокадо, сильно сократилось, и теперь при смене сезонов быстро переориентировать поставку сложно, сроки транспортировки увеличиваются, а качество продукции снижается, констатирует закупщик ресторанов «Мясо&Рыба». Многие страны, которые раньше не специализировались на поставке этого фрукта, теперь вынужденно становятся чуть ли не лидерами рынка, объясняет собеседник РБК. Все эти факторы, по его словам, влияют на стоимость закупки — у некоторых сортов цена за килограмм выросла до 500 руб. Дешевые авокадо, которые в основном представлены в торговых сетях, поставляют Израиль и Кения, а более дорогой авокадо-гигант поступает из Бразилии, Перу, Доминиканы, Мексики, указывает гендиректор компании Mangoed. Авокадо из Доминиканы, который сейчас в основном закупает Avocado Point, стоит в среднем от 350 до 500 руб. за килограмм, а килограмм сорта Хаас вырос в цене до 800 руб., говорит Осипова.

«Лента» отмечает низкое качество авокадо из Кении и не принимает его на реализацию, а поставки из Израиля еще не начались, поясняет нехватку в магазинах Филиппова. У «ВкусВилла» дефицит также был связан со сменой поставщика: в Кении сезон закончился, а в Латинской Америке еще не начался, говорит представитель сети. Сейчас в магазинах «ВкусВилл» есть в продаже авокадо из Колумбии и Перу и ожидается продукция из Чили, но, по информации поставщиков, начало сезона запаздывает.

Представитель X5Retail Group (управляет сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Карусель») уточнил только, что компания закупает авокадо в основном в Израиле, а когда в этой стране не сезон, она переключается на поставки из Перу и Кении.

Проблем с ассортиментом авокадо не возникло у «Ашана», который подготовился к периоду межсезонья, когда поставки из Африки постепенно прекращаются, а Израиль начнет давать продукцию только через пару недель, рассказал представитель «Ашан Ритейл Россия». Компания заранее спланировала заказы, и сейчас в ее магазинах есть упакованные авокадо из Кении и развесные из Перу. В сетях «Магнит» и «О'Кей» на запрос не ответили.

Востребованный фрукт

Культура потребления авокадо в России начала формироваться недавно, вслед за западными странами, говорит Матюхов. Сейчас блюда с этим фруктом есть практически в каждом кафе и ресторане и спрос на него растет на фоне тренда на здоровый образ жизни, отмечает владелец Avocado Point. По данным исследования «РосИндекс» от компании Ipsos, число россиян, которые ставят достижение здорового образа жизни на первое место среди своих жизненных целей, заметно растет: в начале 2019 года об этом заявили 50% опрошенных, тогда как два года назад таких было 44%.

Помимо тренда на здоровый образ жизни росту спроса способствует увлечение россиян экзотическими фруктами после зарубежных поездок, считают аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Покупают авокадо, по данным «Платформы ОФД», в основном жители Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников, и их не останавливает рост цен. В августе 2019 года продажи авокадо в России выросли на 13% в денежном выражении по сравнению с августом прошлого года, а средний чек на покупку вырос за год на 30%, до 340 руб., свидетельствуют данные «Платформы ОФД». По данным оператора фискальных данных «Такском», в августе авокадо в российских магазинах стоили в среднем 165 руб. за штуку — по сравнению с августом 2018 года цена выросла в 1,6 раза.