Украинский кабинет достался технократу

Владимир Зеленский определился с кандидатурой на пост главы правительства

Владимир Зеленский намерен предложить на пост премьер-министра экономиста Алексея Гончарука. Об этом сообщили источники РБК и местных СМИ. В случае его утверждения это будет украинский первый премьер-технократ

Владимир Зеленский (справа) и ​Алексей Гончарук (Фото: Вячеслав Мадиевский / Ukrinform / ZUMA / ТАСС)

Почему Зеленский выбрал Гончарука

Собеседник, близкий к руководству имеющей большинство в Раде пропрезидентской партии «Слуга народа», cообщил РБК, что приоритетным кандидатом на пост премьера является Алексей Гончарук. Эту информацию подтвердил другой избранный депутат от «Слуги народа». О том, что именно кандидатуру Гончарука Владимир Зеленский предложит утвердить парламенту, сообщила 27 августа «Украинская правда» со ссылкой на собственные источники.

Гончарук и до этого упоминался как фаворит в перечне кандидатов на пост премьера. «В фаворитах гонки — [экономист, исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины»] Юрий Витренко и [замглавы офиса президента по экономическим вопросам] Алексей Гончарук», — говорил РБК в интервью бизнесмен Игорь Коломойский, с финансовой поддержкой которого многие связывают успех Зеленского.

Переизбранная в конце июля Рада, которой предстоит утвердить премьер-министра и новый состав правительства, проведет свое первое заседание в четверг, 29 августа. Представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус надеется, что на формирование нового кабинета будет достаточно двух дней. Сейчас на посту премьера продолжает работать Владимир Гройсман, утвержденный при предыдущем президенте Петре Порошенко.

35-летний Алексей Гончарук в случае утверждения станет самым молодым главой правительства Украины (нынешний глава правительства Владимир Гройсман стал премьером в 38 лет). С 28 мая Гончарук работает в офисе президента Украины (администрации), которым руководит Андрей Богдан. До этого он был главой Офиса эффективного регулирования (BRDO) — независимого экспертно-аналитического центра, созданного по инициативе Министерства экономического развития и торговли Украины и западных партнеров. Финансируется BRDO Европейским союзом. Также Гончарук был советником украинского вице-премьера Степана Кубива. Последний в 2014 году был избран в парламент от партии Петра Порошенко, потом был его представителем в Раде, а с 2016 года работал на посту первого вице-премьера — министра экономического развития. В 2014 году Гончарук возглавлял предвыборный список «Силы людей» (партия получила 0,11% голосов).

«Кандидатура юриста Гончарука — это выбор Андрея Богдана, вовремя и правильно преподнесенный президенту», — сказал в беседе с РБК политконсультант Александр Харебин, работавший с командой Зеленского. Такой премьер всегда будет в тени офиса президента, что является вполне оправданным сценарием для Зеленского, считает эксперт. «На него всегда можно будет списать ошибки, а в случае побед сказать, что «мы сделали это вместе», — объясняет он.

Какие проблемы Гончаруку предстоит решать в первую очередь

24 августа во время приема по случаю Дня независимости Украины Зеленский заявил, что на пост главы правительства рассматриваются две кандидатуры, однако не стал называть имен. При этом Зеленский подчеркнул, что новый премьер должен быть готов прежде всего к решению экономических проблем. Гончарук с начала работы в офисе президента занимался экономическими вопросами, встречался с международными партнерами Украины. Так, в начале августа на встрече с руководителями иностранных банков он утверждал, что Украина может иметь дешевое кредитование под 12–13% в гривне уже в следующем году. Он также говорил, что в планах властей — создание в украинской банковской системе инструмента, который будет защищать интересы кредиторов. На совещании с участием президента в Житомирской области Гончарук говорил о необходимости навести порядок с добычей янтаря. В июле Гончарук представлял указ президента «О мерах по противодействию рейдерству».

Возглавляемый Гончаруком до его перехода в офис президента BRDO, как он объяснял в одном из интервью, был создан по инициативе Айварса Абромавичуса, который с 2014 по 2016 год занимал пост министра экономического развития Украины. В команде BRDO — около 50 экспертов, с начала его работы, говорил Гончарук, «правительство отменило, не без нашей помощи, более 1,5 тыс. разного рода нормативных документов». При содействии офиса была введена процедура проведения электронных тендеров на недра, операторы мобильной связи ввели услугу «мобильные деньги». В дальнейшем BRDO планирует работать над различными проектами — от возможности смены мобильного оператора с сохранением номера до валютной либерализации.

Если Гончарук станет премьером, Украина впервые получит правительство технократов, хотя попытки сформировать неполитическое правительство предпринимались и при премьере Арсении Яценюке в декабре 2014 года, отмечает украинский политолог Владимир Фесенко. До сих пор во главе правительства стояли опытные политики. Владимир Гройсман, до того как стать премьером, был председателем Верховной рады, а до того — мэром крупного города Винницы. До него премьером был Арсений Яценюк, известный по работе в банковской сфере, на посту главы МИДа и председателя Верховной рады. В разные годы премьерами были Юлия Тимошенко и Виктор Янукович.

Преимущество правительства технократов в том, что оно политически не ангажировано, может работать без оглядки на рейтинги, объясняет Фесенко. Гончарука называют командным игроком, в первое время его работы может быть прочным союз президента, премьера и парламента, между президентом и премьером вряд ли будет конкуренция, как была у Порошенко и Гройсмана, говорит эксперт.

На посту премьера Гончаруку надо будет решить две важнейшие проблемы, говорит Фесенко: найти решение по тарифам, найдя баланс между требованиями МВФ и ожиданиями населения (их снижения), и создать рынок земель сельскохозяйственного назначения.