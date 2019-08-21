Поднебесная щедрость

Приезжие из Китая за три месяца 2019 года потратили в России $264 млн

По итогам первого квартала ЦБ впервые за всю историю наблюдений признал китайских туристов лидерами по совокупным расходам в России. По мнению туроператоров, официальная статистика видит лишь малую часть трат приезжих из КНР

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В первом квартале 2019 года наибольшие совокупные траты в России «впервые в ряде наблюдений» осуществили граждане Китая, констатировал ЦБ в своем отчете «Платежный баланс, международная инвестиционная позиция и внешний долг Российской Федерации». В январе—марте китайцы потратили в России $264 млн, что в 1,7 раз больше, чем годом ранее, констатировал финансовый регулятор.

В предыдущие два года по итогам первого квартала лидерами по совокупным расходам были граждане Украины. В январе—марте 2019 года их траты снизились на 11%, до $190 млн. В первые месяцы года, когда не начался туристический сезон и в Россию еще не приехали состоятельные путешественники из Европы, в первую пятерку вошли также Казахстан ($189 млн), Киргизия ($90 млн) и Узбекистан ($83 млн).

Сколько Россия в целом зарабатывает на иностранцах

В целом за первый квартал 2019 года ЦБ оценил экспорт услуг по статье «Поездки» (речь идет о расходах приезжающих в страну иностранцев) в $1,9 млрд, что на 4% меньше, чем годом ранее. Более половины — 55% — доходов от поездок принесли граждане из стран дальнего зарубежья, при этом их траты снизились на 5%. Подавляющая часть всех иностранцев — 59% — приезжали в Россию с деловыми целями, свидетельствуют материалы ЦБ.

Сведения для оценки расходов иностранцев в России аналитики ЦБ, как уточнили в его пресс-службе, берут из различных источников, в их числе — данные турагентств о стоимости путевок для иностранцев, расценки на проживание в отелях, возможные расходы на питание и т.п. Подсчитанные таким образом расходы на одну поездку для приезжающих из разных стран затем умножаются на количество прибывших в Россию иностранцев, статистику которых ведет пограничная служба ФСБ.

Стали ли китайцы тратить в России больше

У России с Китаем действуют безвизовые соглашения — группа от пяти человек может приехать в соседнюю страну без виз, по спискам. В первом квартале 2019 года турпоток из Китая вырос на 17%, до 342 тыс. человек, следует из данных ФСБ. С туристическими целями в Россию приехали 163 тыс. китайцев, с деловыми — 73 тыс., с частными — 28 тыс., на работу — 24 тыс., на учебу — 15 тыс. и т.д. В общем въездном турпотоке доля Китая составляет всего 6%, тогда как Украины — 23%.

Въезд из Китая действительно растет благодаря безвизовому соглашению и удовлетворенности туристов поездками, отмечает Александр Агамов, исполнительный директор туристической ассоциации «Мир без границ», занимающейся развитием российско-китайского туризма. Но заявленная ЦБ оценка расходов китайских туристов вызывает у Агамова сомнения: государство и фискальные органы не могут корректно оценить объем оказанных китайским гражданам услуг из-за многочисленных серых схем, которые существуют на рынке.

В схемах, как сообщали СМИ, задействованы гиды и магазины: китайские фирмы продают туристам дешевые туры, зачастую по цене ниже себестоимости, а потом «отбивают» их за счет покупок в магазинах на территории России, где цены завышены в несколько раз. Значительная часть турпотока из Китая проходит через китайскую диаспору, которая через гидов контролирует в России размещение, питание и покупки своих соотечественников, в результате чего в российский бюджет попадает не так много денег, соглашается первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович.

Китайцы при оплате товаров за рубежом пользуются уже не наличными, а своими платежными сервисами (в частности — WeChat Pay), которые непрозрачны для российских налоговых органов, продолжает Агамов. Оплачивая покупки в магазинах или ресторанах, они переводят средства через WeChat Pay на счет китайской компании, и российские фискальные органы транзакцию не видят. Официальная цифра $264 млн — это не более 40% реально потраченной китайцами в России суммы, остальное — серые и черные схемы, оценивает руководитель китайского отдела туроператора UTS.Russia Михаил Вовченко.

Зафиксированный ЦБ рост расходов китайцев, по мнению Агамова, связан с тем, что рынок устал от серых и черных схем, а туристы реже на них соглашаются: обслуживающие китайцев компании «заводят в России юрлица, становятся на налоговый учет, и это отражено в статистике».

Сколько тратят китайские туристы

В этом году китайцы действительно увеличили расходы на покупку люксовых товаров в России, но не так существенно, считает Агамов. По его оценке, за одну поездку в Россию длительностью шесть дней китайский турист, по его словам, в среднем тратит на покупки и развлечения $600 при стоимости тура $1,3–1,5 тыс. Самые популярные покупки — ювелирные изделия, золото, янтарь, товары мировых брендов. Кроме того, накануне отъезда китайцы массово закупают продукты питания в рознице, чтобы забрать их с собой домой, отметил Агамов.