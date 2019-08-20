«Рокетбанк» готовится к новому старту

Платежная система Qiwi намерена продать убыточный актив

Платежный сервис QIWI планирует полностью или частично продать «Рокетбанк», преобразовав его в финтех-компанию. Убыток «Рокетбанка» во втором квартале увеличился в пять раз

Фото: Михаил Почуев / ТАСС

Платежный сервис QIWI изучит возможность полной или частичной продажи «Рокетбанка», сообщается в квартальном отчете QIWI по МСФО. Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».

«Рокетбанк» завершает сотрудничество уже с третьим банком-партнером с момента своего основания в 2013 году. Теперь он планирует стать самостоятельной финтех-компанией и ищет новых инвесторов.

Череда партнеров «Рокетбанк» был создан в 2013 году как банковский сервис. Сначала он работал в партнерстве с банком «Интеркоммерц», однако ЦБ отозвал у того лицензию в начале 2016 года.

Весной 2016 года 100% «Рокетбанка» купило «Открытие», сумму этой сделки источники РБК оценивали приблизительно в 300 млн руб.

В 2017 году «Открытие» попал под санацию, а бренды и программное обеспечение «Рокетбанка» и банка для предпринимателей «Точка» у него за 700 млн руб. купил QIWI. На текущий момент «Рокетбанк» является филиалом QIWI и работает под его лицензией.

В марте 2019 года трое основателей «Рокетбанка», Олег Козырев, Алексей Колесников и Михаил Провизион, ушли из него по собственному желанию. Еще один основатель, Виктор Лысенко, покинул проект раньше, в 2016 году. Уход основателей был согласован еще в 2017 году, говорил The Bell гендиректор QIWI Сергей Солонин.

Мало синергии

QIWI завершил приобретение бизнеса «Рокетбанка» в июле 2018 года, к концу года клиенты, персонал и бизнес-процессы «Рокетбанка» были переведены в QIWI, говорится в отчете платежного сервиса. В первом полугодии 2019 года QIWI рассматривал разные возможности развития бизнеса «Рокетбанка» — как части экосистемы QIWI либо как самостоятельного проекта. Окончательный стратегический план для «Рокетбанка» совет директоров платежного сервиса рассмотрел на заседании в августе.

Разработанная «Рокетбанком» стратегия развития до 2023 года с амбициозными планами и новаторскими способами их реализации «сохраняет дух стартапа и вектор непрерывных инноваций», но не соответствует инвестиционной стратегии QIWI, сообщила пресс-служба платежного сервиса. Ему также недостает синергии с основным бизнесом QIWI.

В результате совет директоров QIWI решил выделить «Рокетбанк» в отдельную финтех-компанию: в ближайшие месяцы руководство платежного сервиса будет прорабатывать возможности полного или частичного выделения и сфокусируется на привлечении инвестиций.

Пока не банк

Сейчас QIWI владеет 100% капитала «Рокетбанка». Крупнейший акционер QIWI (34,2%) — банк «ФК Открытие». Еще 18,7% владеет Солонин, 1,9% — Борис Ким, 2,7% — японская компания Mitsui & Co. Около 40% акций находятся в свободном обращении.

«Рокетбанк» не является банком — это сервис, выпускающий и обслуживающий банковские карты, через него нельзя получить кредит или оформить ипотеку, у него нет банковской лицензии.

«Рокетбанк» стал популярен за счет мобильного приложения: в рейтинге Mobile Banking Rank 2018, который составляет компания Markswebb, «Рокетбанк» занимает второе из 32 мест среди лучших мобильных банков в номинации «цифровой офис» (качество удаленного обслуживания), уступая только Тинькофф Банку. У «Рокетбанка» 700 тыс. клиентов, из них активных — более 300 тыс., рассказал его представитель. Для сравнения: Тинькофф Банк обслуживает около 5 млн клиентов.

О своих дальнейших действиях «Рокетбанк» пока не объявил. Владельцем создаваемой финтех-компании будет QIWI, но позднее в нее смогут войти и другие инвесторы, сообщается на сайте «Рокетбанка». От дополнительных комментариев в пресс-службе QIWI отказались, пояснив, что компания только начала процесс поиска инвесторов. Представитель «Рокетбанка» также не предоставил дополнительных комментариев.

Убытки для QIWI

Чистый убыток «Рокетбанка» во втором квартале 2019 года составил 511 млн руб., что на 425% больше, чем за аналогичный период 2018 года (97 млн руб.).

Речь идет скорее не об утрате привлекательности «Рокетбанка» как актива, а о размере инвестиций и сроках, необходимых, для того чтобы вывести его на желаемый масштаб бизнеса, когда он начнет приносить прибыль инвестору, отметила старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова: судя по всему, QIWI не готов в одиночку нести затраты на долгосрочное развитие «Рокетбанка».

«Рокетбанк» для QIWI — проект инвестиционно емкий, продолжила Курбатова, по итогам 2019 года убыток «Рокетбанка» может достичь 2 млрд руб., что существенно для QIWI. В случае продажи чистая прибыль QIWI может увеличиться на 20–25%, оценила она, а продажа миноритарного пакета позволит привлечь финансового инвестора в этот финтех-проект и разделить с партнером затраты на его развитие.

По мнению Курбатовой, с учетом вложенных за прошедший год инвестиций в «Рокетбанк» QIWI будет пытаться продать его не ниже стоимости покупки. «Но при этом высока вероятность неденежной сделки», — добавляет она.

В данном случае продается технология, позволяющая обеспечить интерфейсом любой бэк-офис, отметил гендиректор Frank Research Group Юрий Грибанов. Основную часть стоимости актива составит ИT-система, а также частично бренд и клиенты, отметил он, а заинтересоваться покупкой может и большой банк, и банк из второго эшелона.

«Рокетбанк» в его нынешнем виде, по сути, представляет собой оболочку, для полноценной работы которой необходим банк-партнер. Руководитель направления банковских рейтингов агентства НКР Михаил Доронкин считает, что «Рокетбанк» может представлять интерес в первую очередь для кредитных организаций, однако покупателей на такой актив найти будет непросто. В сегменте дебетовых карт конкуренция крайне высока, более того, если клиенты «Рокетбанка» уже переведены на обслуживание в QIWI Банк, то непонятно, в чем преимущества такой покупки для потенциального инвестора в сравнении с самостоятельным развитием дебетового бизнеса с нуля, резюмировал Доронкин.