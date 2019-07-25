ВТБ берет маркетплейс под залог

Один из крупнейших российских банков запустит платформу по продаже изъятых квартир и автомобилей

ВТБ начнет продавать изъятое у неплательщиков имущество через специальный маркетплейс, ориентированный на розничного покупателя. Сбербанк уже продает залоги через отдельный сайт, но реализует там не только квартиры, но и заводы

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

«У нас достаточно большой объем залогового кредитования, мы изымаем и автотранспортные средства, и объекты недвижимости у наших должников. Для того чтобы эффективно реализовывать все это имущество, мы запускаем такой маркетплейс», — сказал Печатников. Он пояснил, что новый сервис позволит сделать процесс реализации активов более прозрачным и эффективным.

По итогам 2018 года ВТБ продал непрофильных розничных активов на 5 млрд руб. После запуска маркетплейса банк планирует увеличить объем выручки в этом сегменте в два раза, а стоимость выставленного на продажу имущества — в пять раз — с 10 млрд до 50 млрд руб.

По данным отчетности ВТБ на 1 июня 2019 года, объем непрофильного имущества (не используемого в основной деятельности) составил порядка 85,5 млрд руб. (счет 619 формы 101), из них на землю приходится 59 млрд руб., на иную недвижимость — 26,5 млрд руб. Остатки по этому счету преимущественно представлены изъятыми залогами, часть залогов передана в аренду — порядка 14%. Потенциальная стоимость имущества для продажи у ВТБ (без учета сдаваемого в аренду) — около 76 млрд руб. как по розничным, так и по корпоративным залогам.

Как будет работать маркетплейс

На маркетплейсе будет продаваться жилая и коммерческая недвижимость, а также автотранспорт, изъятые у заемщиков банка. Покупателям, которыми могут стать не только клиенты банка, планируется предоставлять не только услуги, связанные с оформлением сделки, но и по регистрации имущества, переезду, ремонту и так далее.

На платформе также можно будет оформить ипотечный и потребительский кредит, причем не только в ВТБ, но и у сторонних банков. «Это открытая система, в ней могут быть представлены финансовые продукты всех участников рынка», — сказал Печатников. Вместе с тем непрофильные активы других банков ВТБ через свой маркетплейс продавать не планирует.

В настоящее время банк продает непрофильные активы через специальный раздел на своем сайте. Вместо него уже в августе 2019 года ВТБ запустит отдельный сайт «КомиссиON», где можно будет купить изъятое имущество, оформить ипотеку или иной банковский продукт. Внедрение полноценного маркетплейса с расширенным функционалом запланировано на 2020 год.

Зачем ВТБ новый способ продажи залогов

Для банков управление залоговыми активами — непрофильная, а значит, неоптимальная по эффективности деятельность, говорит руководитель группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ Николай Легкодимов. «Они ею заниматься не умеют и в принципе не должны уметь», — отмечает он. При вынужденной реализации активов этот фактор дает дополнительный дисконт к цене. В итоге банки часто дают возможность заработать компаниям-перекупщикам, специализирующимся на покупке различного залогового имущества (домов, автомобилей и т.п.) и последующей перепродаже по более высокой цене конечному покупателю, объясняет Легкодимов.

Многие банки ограничиваются публикацией объявлений о продаже непрофильных активов на своем сайте и общедоступных интернет-сервисах для размещения объявлений (например, «Авито»), поскольку это не требует никаких инвестиций, описывает процедуру младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Людмила Кожекина, добавляя, что «эффективность реализации залогов в таком случае вряд ли можно назвать высокой».

Банкам выгодно максимально быстро реализовывать обеспечение, принятое на баланс, пояснил аналитик рейтингового агентства S&P Роман Рыбалкин. «Как следствие, упрощение процесса для потенциальных покупателей путем создания специального сервиса оправданно», — считает он.

Отдельную компанию для реализации залогов, особенно розничных, целесообразно иметь крупному банку, так как у него накапливается значительное количество небольших по стоимости (в масштабах банка) объектов для продажи, считает Кожекина. Но банку придется предложить привлекательный дисконт к рыночной цене, чтобы стимулировать спрос на залоговое имущество, продолжает она. Предоставление дополнительных услуг — один из способов заинтересовать покупателей, но для банка это и дополнительные издержки, которые могут заметно снизить рентабельность маркетплейса, предполагает эксперт.