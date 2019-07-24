Мигрирующая аномалия

Росстат зафиксировал рекордный прирост миграции в начале 2019 года

Миграционный прирост в январе—апреле 2019-го стал рекордным для России за десять лет. Резкий рост иностранной рабочей силы может быть связан со значительным недоучетом числа прибывших в 2018 году, предположили демографы

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Миграционный прирост населения России резко увеличился в начале 2019 года — в январе—апреле он составил 98 тыс. человек, тогда как в январе—апреле 2018 года — 57,1 тыс., сообщили ведущие научные сотрудники лаборатории исследований демографии, миграции и рынка труда Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Никита Мкртчян и Юлия Флоринская в июльском выпуске обзора «Мониторинг экономической ситуации в России: тенденции и вызовы социально-экономического развития» (.pdf).

Рост был полностью обеспечен увеличением числа прибывших в страну — 218,6 тыс. против 177,3 тыс. за соответствующий период прошлого года, при этом число выбывших практически не изменилось, следует из данных Росстата (.pdf).

Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной, утверждают эксперты.

Число прибывших в первом квартале 2019 года было наибольшим за все последнее десятилетие, констатируют Мкртчян и Флоринская.

В чем могут быть причины аномального роста

Эксперты назвали две возможные причины резкого увеличения притока мигрантов в начале 2019 года. Во-первых, мог иметь место недоучет числа прибывших в 2018 году. По итогам прошлого года миграционный прирост населения (125 тыс. человек) оказался самым низким за многие годы и не смог компенсировать естественную убыль населения, что привело к тому, что население России сократилось впервые за десять лет. Во-вторых, в 2019 году была скорректирована методика учета миграции, пишут эксперты. Скачок 2019 года похож на скачок 2011-го, когда также произошло коренное изменение методики статистического учета миграции в России — в него была введена большая группа мигрантов, сообщил Мкртчян.

Однако, как сообщили РБК в Росстате, изменений в методологии не было. Увеличение числа прибывших в январе—апреле 2019 года по сравнению с соответствующим периодом прошлого года произошло за счет лиц, получивших временную регистрацию, утверждают в ведомстве. «Из них большую часть составили зарегистрированные на срок от девяти месяцев до двух лет. Таким образом, можно ожидать увеличение числа выбывших в конце 2019 — начале 2020 года», — пояснили в Росстате.

Там также уточнили, что с 1 января 2019 года вместо листков статистического учета прибытия/выбытия введены новые формы федерального статистического наблюдения. «Мы предполагаем, что предоставление информации со стороны МВД стало более полным», — отметили эксперты ведомства.

МВД стало предоставлять полные данные Росстату

В 2018 году имел место очень большой недоучет миграции, полагает заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. Росстат получает первичную информацию для миграционного учета из органов МВД. В 2018 году в МВД был принят новый административный регламент по регистрации населения, который не предполагал обязательного составления первичных форм учета мигрантов, сказала Чудиновских. «В прошлом году во многих регионах органы статистики столкнулись с отказом МВД предоставлять информацию, потому что это не было предписано им никаким документом», — сообщила она. По оценкам Чудиновских, недоучет мигрантов в 2018 году мог составить до 20%.

В 2019 году Росстат ввел специальную новую форму отчетности, которая предписывает органам МВД передавать информацию о мигрантах в органы статистики, то есть была создана нормативно-правовая база и учет стал более полным, пояснила заведующая лабораторией экономики народонаселения экономического факультета МГУ.

Миграция из стран дальнего зарубежья выросла

Миграционный прирост населения России в январе—апреле увеличился по сравнению с подавляющим большинством стран. В сравнении со странами СНГ — на 57,4% год к году, с другими странами — в 5,2 раза. Из стран — крупных миграционных партнеров России наибольший прирост рабочей силы дали Армения и Украина, отметили эксперты. Основными миграционными донорами России выступили Казахстан, Украина, Таджикистан и Армения.

Миграционный прирост за счет стран дальнего зарубежья в январе—апреле 2019 года составил 11,6 тыс. человек. Это выше максимума 2011 года (9 тыс. человек за январь—апрель, 31,4 тыс. — в целом за год). В наибольшей степени в начале текущего года увеличилось число прибывших из Китая (в 2,35 раза), Сербии (в 2,17 раза), Сирии (в 1,93 раза). Число выбытий в страны дальнего зарубежья сократилось на 7%.

Прирост мигрантов из стран дальнего зарубежья может быть связан с запуском инвестиционных проектов, куда привлекаются долгосрочные трудовые мигранты, пояснила Чудиновских.