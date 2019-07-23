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Малый бизнес предпочел большие города
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Газета
Малый бизнес предпочел большие города
Газета № 112 (3067) (2307) Экономика,
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Малый бизнес предпочел большие города
Сбербанк оценил структуру занятости в МСП
Более 18 млн россиян работают на предприятиях малого и среднего бизнеса, подсчитали в Сбербанке. Для выполнения майского указа властям необходимо увеличить число занятых в этом секторе более чем на треть
Фото: Елена Афонина / ТАСС

Число работников, задействованных на российских предприятиях малого и среднего бизнеса, составляет 18,3 млн человек, свидетельствуют результаты исследования «СберДанные», поступившего в РБК. По оценкам экспертов, сейчас этот сектор обеспечивает 25,6% рабочих мест.

Кроме того, авторы исследования пришли к следующим выводам.

  • Более половины всех трудящихся в малом и среднем бизнесе сконцентрированы в десяти регионах.
  • Самая высокая занятость в МСП зафиксирована в сфере торговли: 31,4% сотрудников. Почти 15% приходится на обрабатывающие производства, 10% — на строительство.
  • Во многих отраслях более половины занятости обеспечивает малый и средний бизнес. Например, операциями с недвижимым имуществом занимаются по большей части небольшие предприятия, 95,6% сотрудников отрасли работают в МСП. Среди компаний, занимающихся профессиональной, научной и технической деятельностью (юристы, консультанты, аудиторы и т.п.), 54,9% относятся к малому и среднему бизнесу, в сфере торговли таких 50,6%.
  • В госуправлении, социальном обеспечении и образовании доля занятых в сегменте МСП менее 1%.

Согласно майскому указу президента, к 2024 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая ИП, должна достичь 25 млн человек.

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Выполнить задачу, поставленную президентом, реально, но для этого нужны масштабные изменения, в том числе в структуре экономики, выход на новые рынки, рост экспорта, демонополизация рынков внутри страны, считает президент «Опоры России» Александр Калинин. «Нужны дополнительные квоты закупок госкомпаний. Сейчас счастливчиков, которые работают с госкорпорациями, мало. Также нужно легализовать тех, кто работает в тени, распространить режим для самозанятых на всю страну», — сказал он.

Доля малого и среднего бизнеса в российской экономике в 2017 году составила 21,9%, следует из оценки Росстата. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании это 51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, в Нидерландах — 63% (данные Института экономики роста).

Лидеры и аутсайдеры

Аналитики Сбербанка подсчитали долю работников, занятых в малом и среднем бизнесе, среди всех работающих жителей российских регионов.

  • Самая высокая доля занятых в МСП — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: 37,5%, уровень безработицы — 2,1%. На втором месте — Новосибирская область: 34,8% с безработицей на уровне 6%. В Москве и Московской области 34% граждан работают в малом и среднем бизнесе (уровень безработицы — 1,7%).

  • Меньше всего занятых в секторах малого и среднего бизнеса — на Северном Кавказе. Минимальные показатели — в Чечне и Ингушетии: 2,7 и 2,9% населения работают в МСП. По словам Калинина, Кавказ — регион с традиционно высоким уровнем теневого бизнеса. Он считает, что выровнять ситуацию позволит распространение специального налогового режима с льготными ставками 4 и 6% для самозанятых на всю страну.

  • Высокий уровень развития МСП сопутствует низкому уровню безработицы, отмечают аналитики Сбербанка. «В тех регионах, где предприниматели обеспечивают относительно высокую долю рабочих мест, уровень безработицы в целом ниже», — говорится в исследовании.

Анализ произведен в рамках проекта «СберДанные» на основе обезличенных данных, получаемых из платежных систем. В рамках исследования были задействованы все российские регионы, кроме Крыма и Севастополя, где Сбербанк не работает из-за санкций. В малых предприятиях Крыма, по данным Росстата за март 2019 года, работают 33,5 тыс. человек.

Легализация занятости и доступ к кредитам

Для выполнения цели по увеличению занятости в секторе МСП разработан отдельный нацпроект (.pdf). Его курирует первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов.

Большинство мероприятий, предусмотренных в нацпроекте, направлены на популяризацию, консультирование и обучение субъектов МСП, говорит директор Института экономики роста им. Столыпина Анастасия Алехнович. «Бизнесу нужны в первую очередь оптимизация налоговой нагрузки, стабильный доступ к кредитованию, справедливые тарифы», — сказала РБК Алехнович. Кроме того, необходима ликвидация избыточных требований со стороны контрольно-надзорных органов. Если эти меры по развитию малого и среднего бизнеса не будут осуществлены, то на достижение целевых показателей рассчитывать не приходится, уверена она. «Мы ожидаем к концу 2019 года сокращение рабочих мест в малом и среднем бизнесе», — заключила Алехнович.

Малый и средний бизнес страдает в том числе из-за слабеющего внутреннего спроса, обусловленного падением реальных располагаемых доходов населения, говорит директор Центра развития НИУ ВШЭ Наталья Акиндинова. «Доходы населения никак не вернутся к росту, а малый и средний бизнес ориентирован на внутренний рынок», — поясняет она.

Занятость в корпоративном формальном секторе снижается и растет в теневом, отметил директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Олег Шибанов. Достигнуть целей майского указа можно за счет легализации занятости, полагает он. По мнению Шибанова, для увеличения доли малого и среднего предпринимательства в ВВП необходимо повысить доступность госконтрактов для этого сектора, а также стимулировать экспорт его продукции.

Автор: Ксения Назарова.
Теги: МСП , Бизнес , регионы России , Сбербанк
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