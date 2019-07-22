Абэ выиграл право на реформу

Как итоги выборов в японский парламент повлияют на отношения Токио и Москвы

21 июля прошли выборы в верхнюю палату парламента Японии: большинство мест, по данным экзитполов, получила партия премьер-министра Синдзо Абэ. Теперь он намерен изменить Конституцию и продвинуться в переговорах с Россией

Фото: Eugene Hoshiko / AP

Как закончились выборы в верхнюю палату

Возглавляемая премьер-министром Японии Синдзо Абэ Либерально-демократическая партия (ЛДП) в коалиции с правоцентристской «Комэйто» по итогам прошедших 21 июля выборов половины состава верхней палаты парламента получит в ней от 137 до 147 мест (с учетом уже имеющихся у коалиции), следует из экзитпола телеканала NHK. Чтобы получить большинство в палате советников без коалиции, ЛДП потребуется 123 места, тогда как, по данным опроса, партия получит от 111 до 119 кресел. «Комэйто» набирает от 26 до 28 мест.

Оппозиционная Конституционно-демократическая партия, как ожидается, получит от 31 до 37 мест, Демократическая партия народа — от 20 до 22, Коммунистическая партия Японии — от 11 до 14, Японская инновационная партия — от 14 до 17, а социал-демократы — только одно место, сообщает NHK.

Победу ЛДП предсказывали и опросы общественного мнения. Согласно проведенному японским изданием The Asahi Shimbun 13–14 июля исследованию, за ЛДП собирались голосовать 35% избирателей, ее рейтинг был в три раза выше, чем у шедшей второй оппозиционной Демократической партии (12%), на третьем месте по популярности у избирателей была правоцентристская партия «Комэйто» — младший партнер ЛДП по правящей коалиции.

Воскресная победа ЛДП — третья подряд для партии на выборах в верхнюю палату. Либерал-демократы находятся у власти почти всю послевоенную историю страны, последний раз они уступали власть Демократической партии (с 2007 по 2012 год). Нынешняя кампания запомнилась активным участием в ней женщин — из 370 кандидатов 104 были женщинами (рекорд для Японии), подсчитал японский канал NHK.

Расклад сил в японском парламенте Парламент Японии состоит из двух частей — палаты советников (верхняя) и палаты представителей (нижняя). Срок полномочий членов верхней палаты, которая согласно японскому законодательству не может быть распущена, составляет шесть лет. Половина членов палаты переизбираются каждые три года. По итогам выборов в палату советников в июле 2016 года ЛДП и «Комэйто» получили 145 мест из 242. В палате представителей у ЛДП и «Комэйто» 313 из 465 мест (по итогам выборов 2017 года).

Как премьер Абэ использует победу

Занимающий пост премьера с 2012 года Синдзо Абэ намерен использовать время после выборов для реализации своего давнего намерения изменить послевоенную пацифистскую Конституцию страны и провести по этому вопросу референдум. «В этом вопросе крайнего срока, конечно, нет, но я хотел бы провести [референдум], пока я на посту [премьер-министра]», — заявил он. Он также сообщил, что «хотел бы продвинуться в вопросе заключения (мирного договора с Россией) в ходе своего срока». Чтобы провести референдум, Абэ нужна поддержка двух третей верхней палаты, отмечает Japan Times.

Ранее он надеялся, что конституционная реформа начнется уже в 2020 году. Этот год, по мнению Абэ, может стать годом «перерождения Японии», так как будет ознаменован не только Олимпийскими играми, но и изменением Основного закона.

Изменить премьер хочет ст. 9 принятой в 1947 году Конституции, в которой оговорен отказ страны от создания регулярных вооруженных сил — страна «навечно отказывается от применения военной силы и ведения войны для разрешения любых международных споров». Для достижения этой цели страна обязалась не создавать сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны. «Право на ведение государством войны не признается», — говорится в тексте Основного закона. Однако в 1954 году в Японии были созданы силы самообороны, которые фактически частично выполняют армейские функции, но их статус в Конституции не прописан. Этот правовой недочет и хочет исправить премьер. «Наши силы самообороны <...> выполняют поставленные перед ними задачи, это вызывает доверие у 90% населения. В то же время само существование сил самообороны многие юристы называют антиконституционным», — обращал он внимание.

Абэ последовательно идет к тому, чтобы страна имела больше возможностей проецировать военную силу вовне. Во время первого срока премьерства, в 2006–2007 годах, он добился переименования управления сил самообороны в Министерство обороны, а должность начальника управления — в министра обороны Японии. Сначала он хотел полностью отменить положения 9-й статьи, но, встретив противодействие политиков и общества, смягчил свою позицию и теперь предлагает только легализовать силы самообороны.

Как отмечает руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, изменение Конституции вышло для премьера на первый план после того, как две другие основные внешнеполитические задачи, которые он поставил перед собой, оказались нереализуемыми. Во-первых, премьер терпит фиаско в решении вопроса денуклеаризации Корейского полуострова, потому что председатель КНДР Ким Чен Ын категорически отказывается с ним встречаться, предпочитая встречи с президентом США Дональдом Трампом, председателем Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Во-вторых, заключение мирного договора между Россией и Японией и решение спорного вопроса принадлежности Курильских островов также буксуют, объясняет Кистанов. Абэ грезит мечтой об изменении Конституции, потому что хочет оставить свой след в истории страны, резюмирует эксперт.

Получится ли у Абэ

О необходимости изменить Конституцию Абэ говорил еще до того, как впервые возглавил правительство в 2006 году. Изменение закона смогло бы повысить роль страны на международной арене, «более точно отразив положение Японии в современном мире», позволив ей принимать участие в международных миротворческих операциях. Однако времени на исполнение своих планов у Абэ немного — в 2021 году истекает его третий срок на посту лидера партии, а после этого он не сможет быть премьером.

Согласно установленному в Японии порядку, для внесения изменений в Конституцию необходимо созвать общенародный референдум — это вполне решаемая для Абэ задача, поскольку ЛДП имеет большинство в обеих палатах парламента, пояснил Кистанов. Однако референдум не гарантирует принятие решения: по данным общественных опросов, такое радикальное предложение не имеет поддержки среди населения, говорит он.

Опрос, проведенный Kyodo News в апреле этого года, показал, что 54% выступают против изменения Конституции, а около 40% согласны с предложением премьера.