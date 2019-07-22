Пиво снова отделят от водки

Минпромторг предложил пересмотреть правила розничной торговли алкоголем

Действующие сейчас ограничения на розничные продажи пива необходимо смягчить, считает Минпромторг. Ведомство не исключает, что напитку, приравненному к алкоголю, можно вернуть самостоятельный статус

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Меры по упрощению регулирования торговли алкоголем в рознице содержатся в разработанном Минпромторгом проекте стратегии развития торговли на 2019–2025 годы. Документ, датированный 18 июля, есть в распоряжении РБК. В пресс-службе Минпромторга подтвердили его подлинность. Сейчас министерство, по словам его представителя, готовится направить проект стратегии на согласование заинтересованным ведомствам.

В документе Минпромторг, в частности, предлагает «рассмотреть возможность выведения пива и пивоваренной продукции с точки зрения регулирования розничных продаж из-под понятия алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания».

Как пиво стало алкоголем

Пиво было законодательно приравнено к алкоголю в 2011 году: с июля 2012 года алкоголем стали считаться все напитки с содержанием спирта более 0,5%, за исключением кефира и кваса. С января 2013 года вступили в силу ограничения на продажу пива в ларьках.

В июле 2016 года Госдума приняла очередные поправки, ограничившие производство и продажу пива в пластиковых бутылках объемом свыше 1,5 л. На тот момент в таких бутылках, по оценкам производителей, продавалось около 20–25% всего пива на российском рынке. Основным лоббистом такого ограничения пивовары называли UC Rusal, так как вырос спрос на алюминиевую тару. Запрет на производство пива в больших пластиковых бутылках вступил в силу с 1 января 2017 года, а их розничная продажа прекратилась 1 июля того же года. Исключение впоследствии сделали только для пива, которое Россия экспортирует.

Пиво, как и любой другой алкоголь, нельзя продавать: несовершеннолетним;

с 23:00 до 8:00 по местному времени (для отдельных регионов власти субъекта могут установить более жесткие ограничения);

дистанционным способом;

в ПЭТ-упаковке объемом более 1,5 л;

в учебных и медицинских заведениях;

на военных объектах;

в ларьках;

в местах проведения митингов, демонстраций, шествий, пикетов. При оказании услуг общественного питания пиво в отличие от крепкого алкоголя можно продавать: на прилегающих к стадиону территориях (за исключением того времени, когда там проходят детско-юношеские соревнования);

на оптовых и розничных рынках;

на общественном транспорте, автозаправочных станциях, на вокзалах и в аэропортах;

в учреждениях культуры;

в нестационарных торговых объектах. Источник: ст. 11 закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта...»

Как ограничения сказались на продажах

Производство и потребление пива в России снижалось как минимум с 2011 года, свидетельствуют данные Росстата. В 2012 году в стране было произведено 994 млн дал пива, а продано в рознице (с учетом импорта) 1 млрд дал. В 2017-м это были, соответственно, 756 млн и 724 млн дал. В прошлом году, когда Россия принимала ЧМ-2018, отрасль показала рост: производство выросло до 774 млн дал, а продажи — до 792 млн дал.

Ради ЧМ-2018 для пива сделали послабление: во время его проведения AB InBev, коммерческому партнеру FIFA, было разрешено продавать на стадионах напитки под брендами Bud, Bud Alcohol Free и «Клинское».

С 2008 года, когда для пивоваров существенно повысились акцизы, отрасль потеряла порядка 40% объемов и было закрыто не менее десяти крупных заводов, констатирует директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

Деалкоголизация и бюджет

Пивовары инициативу Минпромторга поддерживают. Во многих странах мира пиво не относится к алкоголю, указывает Дурдыев. Отрасль, напоминает он, разработала концепцию раздельного регулирования пива и остального алкоголя, которую одобрила профильная рабочая группа при Минэкономразвития.

Регулирование пивоваренной отрасли в России является одним из самых жестких в мире, сетует вице-президент по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям «Балтики» Алексей Кедрин.

Решение приравнять пиво к алкогольной продукции не было достаточно проанализировано, и хотя потребление пива снизилось и, «казалось бы, задача государства по деалкоголизации реализуется, но по факту мы наблюдаем экономические потери бюджета», отмечает Кедрин.

Больше всего из действующих ограничений отрасли мешают запрет на продажу пива в ПЭТ-упаковке объемом больше 1,5 л и запрет на продажи в ларьках и других нестационарных объектах, считает Дурдыев. Вернуться к ситуации, когда пиво продавалось в киосках, «вряд ли возможно и целесообразно», но сейчас важно приступить к снижению регуляторной нагрузки на пиво, считает директор по корпоративным вопросам российского офиса Heineken Кирилл Болматов.

Минздрав напомнил о нацпроекте

Как только документ поступит в Минздрав, его внимательно рассмотрят с привлечением экспертов, обещает представитель министерства. Он отмечает, что уже сейчас любые меры, направленные на повышение потребления алкоголя, вызывают обеспокоенность: их нужно внимательно анализировать с участием специалистов на предмет возможного негативного влияния на здоровье граждан.

Снижение продаж алкоголя и увеличение числа граждан, ведущих здоровый образ жизни, — одна из задач, зафиксированная в национальном проекте «Демография», напоминают в Минздраве.

Недобросовестная конкуренция с водкой

Президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович заявил РБК, что приветствовал бы эту инициативу, если бы такие же, как для пива, исключения сделали для вина, выращенного из российского винограда. От других комментариев он отказался.

Вся алкогольная продукция должна оборачиваться по единым правилам, категоричен представитель Союза производителей алкогольной продукции, объединяющего Beluga Group, Roust, московский завод «Кристалл» и других крупных производителей крепкого алкоголя. Выведение какой-либо категории из-под единого регулирования в союзе расценивают как «недобросовестную конкуренцию и лоббирование отдельного вида алкоголя».

В Федеральной антимонопольной службе на вопрос РБК, может ли инициатива Минпромторга нарушить права других участников рынка, не ответили, пояснив, что проект стратегии в ведомство пока не поступал.