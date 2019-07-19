Росстат представил данные о заработках сотрудников крупных и средних предприятий

Половина россиян получают зарплату менее 34,5 тыс. руб., следует из результатов исследования Росстата. А зарплаты 10% наиболее высокооплачиваемых работников в 13 раз превышают зарплаты 10% наименее оплачиваемых

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34 335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Медианная зарплата — это уровень оплаты труда, 50% работников получают ниже, а 50% — выше которого, пояснил директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон: соответственно, половина россиян, занятых на крупных и средних предприятиях, получают меньше медианного значения, то есть 34 335 руб. в 2019 году. «Если взять все предприятия, медианное значение зарплаты будет еще меньше», — уточнил экономист.

Медианное значение зарплаты значительно ниже средней зарплаты по стране (47 657 руб.) и более приближено к реальной зарплате значительной части населения.

«Чем сильнее средняя зарплата отличается от медианы, тем сильнее неравенство в оплате труда и выше доля людей с низкой зарплатой», — объяснил Гимпельсон. Высокооплачиваемые работники тянут вверх значение средней зарплаты и практически не влияют на медианное значение, объяснил он. Отклонение медианы от средней зарплаты в 2019 году составило 27,9%.

Зарплата 20% самых высокооплачиваемых работников составляет почти половину (48%) всего объема средств, направленных на оплату труда. «Именно этот факт дает завышенную среднюю заработную плату, уровень которой каждый раз, когда ее публикует Росстат, не воспринимается населением и кажется неадекватным», — сказала РБК завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Егорова.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31%. В Москве в апреле 2019 года средняя зарплата составила 96 тыс. руб., а медиана на 31,2% меньше — 66 тыс. руб. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тыс., а медианная — 62,6 тыс., то есть на 28,8% меньше.

В целом средняя зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников составила 157,2 тыс. руб., что в 13 раз превышает среднюю зарплату 10% самых низкооплачиваемых (12 тыс. руб.), следует из результатов исследования Росстата.

Статистическое ведомство публикует «Сведения о распределении численности работников по размерам заработной платы» раз в два года (предыдущее появилось в 2017 году). Наблюдение фиксирует распределение численности работников по размерам зарплаты за апрель. Это единственное исследование, в котором официально публикуются данные о медианной зарплате россиян.

В 2019 году выборочное исследование охватило 27,1 млн человек и более 101,4 тыс. крупных и средних предприятий.

Если бы Росстат в своем исследовании охватывал малые и микропредприятия, медианное значение зарплаты было бы еще ниже, уверены Гимпельсон и Егорова. «В обследовании не учтены малые и микропредприятия, в которых работает около 14 млн человек, и уровень зарплат там ниже. Следовательно, если их включить в расчет, они оттянут среднюю и медиану на более низкий уровень», — отметила Егорова. По ее мнению, медианная зарплата более понятна людям и Росстату наравне со средней зарплатой, следует начать рассчитывать медианную зарплату на постоянной основе.

По итогам первого полугодия 2019 года средняя зарплата в номинальном выражении увеличилась на 7%, в реальном выражении — на 1,8% (.pdf). Размер средней начисленной зарплаты за первые шесть месяцев года составил 46,3 тыс. руб. Росстат ежемесячно представляет информацию о динамике оплаты труда на крупных и средних предприятиях, где работают около 32 млн человек из 75 млн экономически активного населения. Соответственно, зарплата 43 млн россиян госстатистикой не учитывается, говорил Гимпельсон.