« Здорова ли канцлер, чтобы продолжать?

Западные СМИ — о дрожи Ангелы Меркель

За последние три недели у канцлера Германии Ангелы Меркель трижды случались приступы сильной дрожи на публике. Их причины до сих пор не известны. Что пишут об этом западные, в том числе немецкие, СМИ — в материале РБК

Ангела Меркель (Фото: Markus Schreiber / AP)

Der Spiegel, Германия

«В четверг утром канцлер принимает в Берлине нового премьер-министра Дании Метте Фредериксен — через день после того, как Ангела Меркель в третий раз в течение трех недель испытала приступ дрожи, на этот раз во время визита своего финского коллеги Антти Ринне. Очевидно, что публика будет внимательно следить, не произойдет ли новый приступ. Окружение Меркель, видимо, пытается разрядить ситуацию. Как стало известно Spiegel, канцлер и ее гостья будут слушать национальный гимн сидя — приступ всегда наступает, когда Меркель приходится долго стоять.

Первый приступ произошел в середине июня во время приема украинского президента Владимира Зеленского. В качестве объяснения называлось обезвоживание. Девять дней спустя канцлер задрожала на церемонии назначения нового министра юстиции. На этот раз в качестве объяснения была представлена версия, что повторный приступ стал психологической реакцией на первый. <...> Вопрос о том, приступила ли Меркель к лечению, остается открытым».

Zeit Online, Германия

«Как вести себя попавшему в такую ситуацию человеку, занимающему столь высокое положение? Говорить на публике о собственном психическом состоянии само по себе смело. <...> А людям в таком социальном статусе, как у Ангелы Меркель, особенно сложно рассказывать о своем состоянии и стрессе.

10 июля Меркель впервые прокомментировала участившиеся приступы дрожи. Она не назвала их причин, однако заявила, что работает над их устранением. «Процесс, очевидно, еще не завершен, но прогресс есть. Мне придется жить с этим какое-то время», — сказала канцлер.

<...> Меркель известна своим спокойствием, и ее до сих пор обвиняют в том, что она слишком мало говорит о чувствах. <...> Когда кто-то, будучи под таким давлением, разрешает себе слабость, это свидетельствует о его невероятной внутренней силе.

<...> Есть, например, страх краснеть на публике. Это работает так: если вы выступаете и боитесь покраснеть, то вероятность того, что именно это произойдет, возрастает. Именно потому, что вы боитесь. Механизм таков.

<...> Меркель говорит, что во второй и третий раз она дрожала от беспокойства, что приступ может повториться. Это дает понять, под каким огромным давлением она находится. Замечательно, как она всегда справлялась с этим давлением и как она теперь справляется со своей слабостью».

The New York Times, США

«Последние несколько дней стали напоминанием о легендарной стойкости госпожи Меркель, доказанной на бесчисленных кризисных саммитах за 14 лет ее пребывания на посту.

В то же время множатся слухи о том, что именно происходит со здоровьем женщины, которая была краеугольным камнем европейской политики, в то время как авторитет ее партии и ее страны, похоже, снижается.

«Когда дрожит Ангела Меркель, дрожит весь ЕС», — пишут немецкие СМИ.

<...> Моменты физической уязвимости канцлера стали символом политической слабости ее партии и страны и поводом вернуться к теме преемственности власти».

Bild, Германия

«Мне придется жить с этим какое-то время», — сказала канцлер. Но с этим придется жить и Германии. Редко заявления канцлера так озадачивали публику.

<...> После первого приступа Меркель прошла подробный медосмотр, говорят источники в правительстве. В том числе были изучены показатели крови, потому что изначально предполагалось, что в ее организме не хватает определенных минералов. Но кровь оказалась в порядке.

Сострадание. Жалость. И, самое главное, недоумение... Достаточно ли здорова канцлер, чтобы продолжать? На этот вопрос Меркель ответила, что все хорошо и у нее достаточно сил для управления страной. Но для многократно названной «самой могущественной женщиной» в мире такого заявления, увы, недостаточно».

CNN, США «То, что самая могущественная женщина-политик нездорова в столь кризисное время — повод для беспокойства. Ее болезнь не могла появиться в более плохое время. Если она действительно больна, Германия и остальная Европа сталкиваются с кризисом в неподходящее время. В Германии надеялись, что Меркель останется канцлером до следующих выборов в 2022 году. Но у ее партии, «Христианско-демократического союза» (ХДС), ужасающе низкий рейтинг: с 25% они идут ноздря в ноздрю с «Зелеными». Более того, у партнеров Меркель по коалиции, левоцентристских социал-демократов (СДПГ), рейтинг еще более катастрофический. <…> Если Меркель уйдет из-за болезни, ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр не может быть уверена, что получит место канцлера. Но ни социал-демократы, ни ХДС и ХСС не заинтересованы в выборах. Так к чему же это приведет? Согласно общепринятой точке зрения есть два сценария: либо Меркель поправится и доработает свой срок, либо Крамп-Карренбауэр станет лидером коалиции ХДС/СДПГ. Но ни один из них не выглядит правдоподобно ни в свете болезни Меркель, ни в свете плохих результатов СДПГ на выборах в Европарламент. Еще одна вероятность — Меркель уйдет, и Крамп-Карренбауэр сформирует коалиционное правительство с «Зелеными» и Свободной демократической партией. Такая коалиция существует в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн. <…> Она может получить большинство в бундестаге, а также поддержку общества. Следовательно, возможная болезнь Меркель может привести к созданию более стабильного правительства».

Der Tagesspiegel, Германия

«Когда Гельмут Коль (федеральный канцлер в 1982–1998 годах. — РБК) был госпитализирован для операции на колене, окружение объясняло его отсутствие простудой. Это почти стандартное оправдание для любого больного канцлера. Но у Конрада Аденауэра (первый федеральный канцлер ФРГ в 1949–1963 годах. — РБК) действительно была пневмония, а Гельмут Шмидт (пятый федеральный канцлер в 1974–1982 годах. — РБК) страдал от обмороков. Что касается депрессии Вилли Брандта (четвертый федеральный канцлер в 1969–1974 годах. — РБК), она оставалась государственной тайной вплоть до его отставки.

<...> Но Меркель прокололась. После последних выборов 2017 года и месяцев политических переговоров в 2018 году она не смогла скрывать признаки недомогания. Но она не уехала в отпуск в Тироль, как обычно, и это породило всевозможные слухи».