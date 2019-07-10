«Форт» получил американскую прививку

Международная фармкомпания перенесет выпуск трех вакцин в Рязань

Компания MSD передаст технологию производства вакцин от ветрянки, ротавируса и ВПЧ совместной структуре «Ростеха» и Александра Винокурова. Вакцины локализуют в России, чтобы их можно было поставлять по госзаказу, считает эксперт

Фото: Qilai Shen / Bloomberg

Какие вакцины локализуют

Международная фармацевтическая компания MSD, штаб-квартира которой находится в США, будет производить три своих вакцины на площадке завода «Форт» в Рязани, рассказал РБК источник, знакомый с ходом переговоров. В компаниях подтвердили сделку.

Общие инвестиции, включая операционные издержки, запланированные партнерами в течение всего срока действия соглашения, составят более 7 млрд руб. ($112 млн). MSD поэтапно перенесет в Россию производство трех своих вакцин: для профилактики ротавирусной инфекции («Ротатек»), ветряной оспы («Варивакс»), а также вируса папилломы человека («Гардасил»).

Кому принадлежит «Форт» Согласно данным СПАРК, 50% (плюс одна акция) принадлежат дочерней компании «Марафон Групп» — «МФ-ФОРТ». «Марафон Групп», в свою очередь, принадлежит выходцам из инвестиционной компании А1 Александру Винокурову и Сергею Захарову. 25% (плюс одна акция) принадлежат «дочке» «Ростеха» — компании «Нацимбио». Оставшиеся акции «Форта» у его основателя — экс-заместителя министра здравоохранения Антона Катлинского.

Вакцины от ротавирусной инфекции и ветрянки Министерство здравоохранения планировало включить в Национальный календарь профилактических прививок еще в 2016 году. В январе 2019 года заместитель министра здравоохранения Сергей Краевой в очередной раз заявил о таких планах ведомства, упомянув и вакцину против вируса папилломы человека (ВПЧ). Включение в календарь означает, что государство будет закупать большой объем этих препаратов для массовой вакцинации.

Пока население самостоятельно прививается от этих заболеваний. Вакцина против ВПЧ применяется для профилактики рака шейки матки и анального канала у женщин и анального канала у мужчин, поскольку этот вирус их и вызывает.

По ротавирусу единственная вакцина на рынке — это «Ротатек», рассказал РБК директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. В 2018 году его продажи составили 180 тыс. доз на сумму порядка 340 млн руб. в оптовых ценах. По ветряной оспе единственная вакцина у другой компании, английской GSK, — «Варилрикс» в 2018-м купили 184 тыс. доз на сумму 446 млн руб. в оптовых ценах.

Рынок вакцин от ВПЧ делят MSD с «Гардасилом» и GSK с препаратом «Церварикс». Всего было продано около 82 тыс. доз этих вакцин на 490 млн руб. Доля препарата MSD составила порядка 88% в упаковках. GSK уже упаковывает свои вакцины в России, на предприятии «Биомед», добавил Беспалов.

Ежегодно в стране регистрируется порядка 800 тыс. случаев ветряной оспы, по количеству случаев она уступает лишь ОРВИ, следует из доклада Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2017 году». По ротавирусу точной статистики нет, потому что не всегда врачи определяют и фиксируют вид кишечной инфекции, заметила доцент кафедры факультетской педиатрии РНИМУ им. Н.И.Пирогова Марина Федосеенко. С ВПЧ же встречались от 70 до 75% взрослого населения. Эта самая часто передающаяся половым путем инфекция, отметила она. ВПЧ почти в 100% случаях является причиной рака шейки матки и в меньшей степени рака других органов, указала Федосеенко. Вакцины предотвращают заражение этими заболеваниями, подчеркнула она.

Перспектива рынка вакцин

На закупку вакцин от ветрянки и ротавируса Минздрав планировал ежегодно тратить 16,9 млрд руб. (6,1 млрд руб. на препараты против ветрянки и 10,8 млрд руб. — на вакцины против ротавирусной инфекции).

РБК направил запрос в Минздрав с просьбой уточнить, планируются ли к включению в Национальный календарь эти три вакцины и какой бюджет предусмотрен на их закупку.

Перспективы российского рынка вакцин от ВПЧ колоссальны, заметил Николай Беспалов. Если отталкиваться от половозрастных групп, которым показана вакцинация, а это мужчины от 9 до 26 лет и женщины от 9 до 45 лет, то привить можно порядка 55 млн человек, указал он. «Если исходить из рекомендованного курса из трех доз и розничной цены за дозу порядка 6 тыс. руб., получается сумма почти 1 трлн руб. Разумеется, никто не будет закладывать подобные расходы в Нацкалендарь», — подчеркнул он.

Даже если прививать только детей, сумма все равно будет очень внушительной — 27–30 млрд руб. «Скорее всего, либо компании предложат существенно сократить ценник, либо в Нацкалендаре будет предусмотрена вакцинация только отдельных групп риска, например девочек», — указал он. Скорее всего, если компании договорились о таком масштабном проекте по локализации этих вакцин, у них есть понимание, что государство начнет делать крупные закупки этих препаратов в ближайшие годы, считает Николай Беспалов.

Контракту «предшествовала долгая и непростая подготовительная работа», сообщил РБК президент «Марафон Групп» Александр Винокуров. «После приобретения контрольного пакета «Форта» в мае 2017 года нами была проведена работа по подготовке стратегии развития компании, оздоровлению финансового состояния и технического оснащения предприятия, результатом которой стал проявленный MSD интерес к партнерству с компанией для локализации в России производства сразу трех вакцин», — рассказал он. Генеральный директор MSD в России и странах ЕАЭС Марван Акар сообщил, что достигнутые между компаниями договоренности — важный шаг, направленный на увеличение доступности населению России профилактических мер по предотвращению вирусных заболеваний.

В пресс-службе «Ростеха» РБК сообщили, что корпорация поддерживает этот проект, «открывающий новые возможности для импортозамещения в фармацевтической отрасли».