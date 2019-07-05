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Крым вынимает тормозной башмак
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Крым вынимает тормозной башмак
Газета № 100 (3055) (0507) Бизнес,
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Крым вынимает тормозной башмак
Власти полуострова обратились в суд с иском к производителю обуви Zenden
Обувной холдинг может потерять статус участника свободной экономической зоны из-за нереализованного проекта по строительству фабрики в Крыму за 1 млрд руб. Региональное министерство экономики пытается добиться этого через суд
Фото: Денис Абрамов / ТАСС

Министерство экономического развития Республики Крым подало иск в отношении компании группы Zenden «Крым Шуз», которая занималась строительством обувной фабрики в Крыму. По данным картотеки арбитражных дел, этот иск был принят к производству 2 июля.

О начале строительства обувной фабрики на полуострове компания объявила весной 2016 года. Она планировала инвестировать в проект 1 млрд руб. Запуск предприятия ожидался осенью 2017 года, а за два года оно должно было выйти на мощность в 1 млн пар обуви ежегодно. В компании проект называли полусоциальным. Сейчас он заморожен.

Строительство давало инвестору «прописку» в реестре участников Свободной экономической зоны (СЭЗ) и налоговые льготы. Со статусом участника СЭЗ компания получает право беспошлинного ввоза товаров, комплектующих и оборудования.

Из определения суда о принятии иска к производству следует, что министерство хочет расторгнуть с Zenden договор об условиях деятельности в свободной экономической зоне на территории Крыма.

Как пояснили РБК в пресс-службе минэкономразвития Крыма, оно осуществляет контроль за реализацией договоров, заключенных в рамках закона «О развитии Республики Крым...». Контрольные мероприятия выявили, что компания «Крым Шуз» не выполняет обязательства по договору, что стало причиной для обращения в суд, уточнили в министерстве. По словам представителя пресс-службы, обстоятельства дела будут рассмотрены в суде, а вопрос о возмещении налоговых преференций отнесен к компетенции налоговых органов и также будет определен в суде.

Как появилась «Крым Шуз»

Компания была создана для реализации проекта по строительству фабрики в апреле 2015 года президентом и основателем группы Zenden Андреем Павловым (владел 50%) и продавцами обуви из Ростова-на-Дону Денисом Лысенко и Александром Харагоршевым, которым принадлежало по 25% в «Крым Шуз». В марте 2017 года Павлов выкупил доли партнеров. Как писал «Коммерсантъ» со ссылкой на управление экономики администрации Евпатории, компания вложила в проект около 97,6 млн руб. в 2015–2016 годах.

Что помешало реализации проекта

Фабрику Zenden называли первым обувным производством в Крыму со времен СССР. В интервью ТАСС в августе 2016 года коммерческий директор и бывший совладелец «Крым Шуз» Александр Харагоршев говорил, что «когда-то, еще при Советском Союзе, обувные фабрики были в Крыму, но это было давно, с тех пор не осталось специалистов». Он также отмечал, что у инвесторов, которые заходят в Крым, должна быть «патриотичная составляющая». Харагоршев ожидал, что фабрика будет введена в эксплуатацию до конца 2016 года, за это время в нее требовалось вложить 312 млн руб. Данный этап создания обувного кластера должен был стать первым из трех. На втором и третьем этапах планировалось построить еще корпоративный университет и центр по проверке качества обуви и комплектующих.

Как писал «Коммерсантъ» в начале 2018 года, строительство обувного кластера было заморожено. В пресс-службе администрации Евпатории изданию сообщили, что «Крым Шуз» приостановила работы на объекте в январе 2017-го. Новый план предусматривал запуск фабрики до декабря 2019 года.

Позднее Павлов рассказал Forbes, что при строительстве были обнаружены грубые нарушения. «Возникли вопросы к качеству материалов, соблюдению технологий заливки фундамента, состоянию металлоконструкций. Все это влияет на безопасную эксплуатацию будущего здания», — рассказывал глава Zenden.

У компании возникли разногласия с подрядчиками. «Крым Шуз» подала иски в арбитраж Крыма к своим контрагентам — «Крымстройресурсу» (сумма претензий составляла 4,35 млн руб.) и «Сити Билдинг Компани» (25,8 млн руб). В свою очередь к компании подал иск ИП Сергей Шумейко, который должен был руководить строительством. Предприниматель хотел оспорить одностороннее расторжение контракта с ним. Рассказывая о том, что проект заморожен, Павлов сообщал, что хочет заключить мировое соглашение и возобновить строительство. Судебные разбирательства с подрядчиками начались летом 2017 года и сейчас продолжаются.

Андрей Павлов встречался с мэром Евпатории Андреем Филоновым и главой Крыма Сергеем Аксеновым, писал Forbes со ссылкой на источник. «Было сказано, что ничего переделывать и выплачивать не будут, шансов у вас нет. Если хотите, будем судиться годами», — рассказывал собеседник издания.

«Крымский суд стал уже родным», — иронизирует президент Zenden Андрей Павлов. «Моя позиция проста: пока не решим этот вопрос, будем стоять на месте», — прокомментировал ситуацию с иском предприниматель. Он отметил, что «не питает относительно ситуации никаких иллюзий», поскольку почти три года в суде компания не может доказать очевидные и видимые невооруженным глазом нарушения при строительстве местными подрядчиками.

«Можно книжку написать, как наивный предприниматель Андрей Павлов решил построить с партнерами фабрику при бескорыстной поддержке мэра Евпатории Андрея Филонова, — говорит предприниматель. — Возможно, именно на мемуарах и смогу отбить вложенные средства». Он также добавил, что шить обувь приятнее, чем судебные дела.

Группа компаний Zenden управляет одноименной торговой сетью, а также сетями Mascotte и Thomas Munz. Занимает второе место по оборотам на российском обувном рынке. По оценкам «INFOline-Аналитики», выручка Zenden в 2018 году выросла более чем на 16% и приблизилась к 27 млрд руб.

Автор: Ольга Дубравицкая.
Теги: Zenden , Крым
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