Франция окрылила Минздрав

Вероника Скворцова попросила закупить для нужд своего ведомства Falcon вместо SSJ100

Министр Вероника Скворцова предпочла для нужд Минздрава французский Falcon 7X российскому SSJ100, так как он дешевле и лучше. В правительстве заявили, что поручали Минздраву проработать вопрос о покупке именно российского самолета

Бизнес-джет Dassault Falcon 7X (Фото: Pascal Rossignol / Reuters)

Министр здравоохранения Вероника Скворцова обратилась в правительство с просьбой закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного Минздраву, французский самолет Falcon 7X. Копия письма министра есть у РБК, его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Сейчас у ФМБА самолетов нет, и для закупки планируется только один. Он необходим агентству для проведения санитарно-авиационной эвакуации, следует из документа, в котором министр обосновывает, почему бизнес-джет Dassault Falcon 7X предпочтительнее Sukhoi Superjet 100. Собеседник РБК, близкий к Минздраву, пояснил, что специалисты ФМБА на основе анализа рынка выбрали вариант, наиболее подходящий по техническим характеристикам для санитарной авиации.

В Минздраве сообщили РБК, что у ФМБА есть спецборт Ан-74, который использовался последние десять лет, но «законсервирован из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства». «Параллельно с поиском подходящих для замены двигателей в ФМБА проанализировали ряд воздушных судов и остановились на варианте самолета французского производителя — Falcon 7X. С учетом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолета именно этой модели наиболее целесообразным», — сообщили в пресс-службе Минздрава.

«Проведенный анализ летно-технических характеристик самолета Sukhoi Superjet 100 и Falcon свидетельствуют о наличии у последней модели ряда преимуществ в дальности полета, ресурса авионики и других полетных характеристик. Особо следует обратить внимание на возможность использования данного типа самолета при осуществлении дальнемагистральных перелетов на высоких эшелонах в отдаленные точки Российской Федерации», — написала Скворцова. Эти преимущества особенно актуальны для выполнения беспосадочной медико-санитарной эвакуации в Москву и Санкт-Петербург из регионов Дальнего Востока, с закрытых территорий с опасными для здоровья человека «физическими, химическими и биологическими факторами» и объектов особой важности, например с космодромов Восточный и Байконур.

Еще одно преимущество Falcon, отмеченное Скворцовой, — малый разбег перед взлетом, что позволяет использовать его на ультракоротких взлетных полосах. Кроме того, в случае поставки к четвертому кварталу 2020 года он вместе с двумя медицинскими модулями с оборудованием обойдется государству в 4,166 млрд руб., а SSJ100 на условиях лизинга с переходом права собственности через 17 лет — в 5,425 млрд руб.

Поручение купить самолет для ФМБА дала вице-премьер Татьяна Голикова 2 марта 2019 года. В секретариате Голиковой сообщили РБК, что правительство «никогда не принимало решений о приобретении судна иностранного производства». «Давалось поручение проработать вопрос о покупке российского самолета с медицинскими модулями и медицинским оборудованием для проведения санитарно-авиационной эвакуации граждан», — сообщил ее представитель.

Из письма неясно, почему министр сравнивает именно эти два самолета. Источник РБК, знакомый с ходом переговоров, рассказал, что ФМБА обсуждало поставку спецверсии SSJ100 с его производителем, компанией «Гражданские самолеты Сухого», и получило от него коммерческое предложение. По словам собеседника РБК, стоимость российского самолета со спецоборудованием, в зависимости от комплектации, может составлять несколько миллиардов рублей. Два таких самолета в медицинском исполнении эксплуатируются МЧС: они были куплены в 2014 году по цене 1,933 млрд и 1,97 млрд руб., по данным сайта госзакупок.

Характеристики Falcon 7X и SSJ100 Falcon 7X Производитель: Dassault Aviation Вместимость: 19 человек Дальность полета: до 11 тыс. км Крейсерская скорость: 904 км/ч SSJ100 Производитель: «Гражданские самолеты Сухого» Вместимость: 108 человек Дальность полета: до 4,5 тыс. км Крейсерская скорость: 830 км/ч

В пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) сообщили, что не могут комментировать рабочую переписку.

Более вместительному и более тяжелому SSJ100 нужна промежуточная посадка при перелете на Дальний Восток, пояснил ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики Центра исследований транспортной политики Андрей Крамаренко.

Технические данные у Falcon лучше, но он способен перевозить только нескольких лежачих больных, а в SSJ100 может поместиться несколько десятков человек, отметил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов.

«Сравнивать характеристики самолетов можно, только имея детальное понимание по техзаданию. Характеристики и стоимость сильно зависят от компоновки, состава специального оборудования, загрузки самолета», — сказал собеседник РБК, знакомый с ходом переговоров ФМБА с ГСС.