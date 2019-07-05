Сообразили на двоих

X5 Retail Group создаст совместное предприятие с «Абрау-Дюрсо»

Компании планируют совместно развивать винный бренд «Русская лоза». Для алкогольного холдинга это возможность загрузить мощности под одного заказчика, для X5 Retail Group — усиление в востребованной у потребителя категории

Территория завода шампанских вин «Абрау-Дюрсо» (Фото: Максим Блинов / РИА Новости)

Крупнейший российский ретейлер — X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») — договорился о создании совместного предприятия (СП) с лидером российского рынка игристых вин — группой «Абрау-Дюрсо». Об этом говорится в совместном сообщении компаний, поступившем в РБК. Как следует из соглашения, СП будет заниматься развитием винного бренда «Русская лоза», который с 2016 года принадлежал «Абрау-Дюрсо». По данным Роспатента, эту торговую марку алкогольный холдинг официально зарегистрировал в мае 2018 года (ранее она была оформлена на компанию «Евростиль»).

Вопросы о том, как будет оформлено СП, сколько инвестирует каждая из сторон и станет ли ретейлер совладельцем производственной площадки, пока находятся в процессе обсуждения, уточняют компании. Пока стороны договорились лишь о том, что продукция будет эксклюзивно продаваться в магазинах X5 Retail Group.

Сегодня на полках уже представлено шесть наименований тихих вин «Русская лоза» в ценовом сегменте до 300 руб. В дальнейшем компании рассматривают возможность расширить продуктовую линейку бренда, в том числе в более высоких ценовых сегментах. Объемы производства в компаниях не уточняют.

Что получит от сделки «Абрау-Дюрсо»

Производство продукции бренда будет организовано на заводе в селе Сукко в Краснодарском крае.

Сотрудничество позволит «Абрау-Дюрсо» обеспечить загрузку завода в Сукко, объяснил РБК президент группы компаний Павел Титов. В прошлом году объем производства на нем составил около 7 млн бутылок, максимальная мощность предприятия составляет около 15 млн бутылок, отметил он. Для увеличения объемов производства было принято решение найти партнеров, заинтересованных в создании собственных торговых марок в коллаборации с «Абрау-Дюрсо», рассказал Титов. Такое партнерство обеспечивает гарантированный выкуп произведенной продукции для реализации партнером в своих магазинах, пояснил он.

Группа «Абрау-Дюрсо» за 2018 год увеличила производство на 17%, до 38,8 млн бутылок. Чистая прибыль холдинга за отчетный период увеличилась на 29%, до 1,07 млрд руб.

Объединение лишний раз доказывает, что сети начали управлять продажами производителей, отмечает известный маркетолог Станислав Кауфман, автор бренда «Путинка». Собственная торговая марка (СТМ) делается в нижнем ценовом сегменте, потому что это дает сети возможность «законно демпинговать», отметил он. «Абрау-Дюрсо» сотрудничество выгодно с той точки зрения, что компания может «размыть затраты»: даже при нулевой маржинальности этой продукции с ней она будет поставлять и более дорогую, не неся затрат на логистику, и таким образом сможет зарабатывать, объяснил Кауфман.

Создание СТМ в низкоценовом сегменте оправданно, поскольку люди, которые покупают вино в дискаунтерах, ищут более низкую цену — как правило, они не являются привередливыми гурманами и не могут себе позволить тратить на это много денег, говорит он. В «народном» сегменте для потребителя нет особой лояльности к бренду, главное — низкая цена и яркое размещение ретейлером торговой марки на полке, добавляет Кауфман. Известные элитарные виноделы, как правило, очень трепетно охраняют свои традиции и независимость, для них странно на постоянной основе создавать вино совместно с «народными» сетями, например с Walmart, считает он. Напрашивается вопрос: не повлияет ли активная работа «Абрау-Дюрсо» в ценовом сегменте около 300 руб. на лояльность тех граждан, кто с гордостью покупает их недешевые вина? Но, несомненно, новый союз увеличит капитализацию компаний, заключил эксперт.

Что получит X5 Retail Group

В торговой сети «Пятерочка», которая является флагманским форматом группы с наибольшим количеством магазинов, СТМ и эксклюзивные торговые марки винной категории, включая зарубежные, занимают более 60%, заявил представитель X5 Retail Group. В категории тихих вин эта доля превышает 80%, потому что покупатель более избирательно подходит к выбору и сама категория менее зависима от брендов, уточнили в компании.

Как отметил главный исполнительный директор X5 Retail Group Игорь Шехтерман, стратегические партнерства для компании — одно из приоритетных направлений при развитии отношений с поставщиками.

Как рассказал РБК директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз, в структуре потребления вина в России наибольшим спросом пользуется ценовая категория от 150 до 300 руб. — на нее приходится около 70% всех продаж. Российский потребитель часто отдает предпочтение более бюджетной продукции — винным напиткам, которые содержат только 50% винограда, говорит Дробиз. В целом, по его данным, популярность вина в стране не растет, а потребление находится на минимуме. Сейчас в год на душу населения приходится 3,5 л, тогда как, например, в советское время этот показатель был на уровне 16 л на человека.

В январе—мае 2019 года продажи вина в России выросли на 2%, до 200 млн л, а в мае рост составил 5%, уточняет Дробиз. Рост по российским винам за первые пять месяцев 2019-го, по его оценкам, составил 1,5–2%.

Более оптимистичную статистику приводит исследовательская компания Ipsos Comcon: продажи вина в первом квартале 2019 года показали рост на 22,6%, уступая по темпам только пиву (35,1%) и шампанскому (30,4%). За аналогичный период 2017–2018 годов темпы роста вина также были двузначными, они составляли 14,8 и 18,7% соответственно. Эксперты Ipsos отмечают, что вино остается одним из самых популярных напитков вот уже три года. Согласно их данным, наибольшей популярностью пользуются отечественные вина — чаще всего россияне пьют вина из Крыма и Краснодарского края.