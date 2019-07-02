Раскопанные связи

Расследованием о скрытых бенефициарах рынка ритуальных услуг Москвы специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов занимался несколько месяцев. После его задержания по неподтвердившемуся обвинению в хранении и подготовке к сбыту наркотиков в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты из РБК, Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки». Им удалось собрать доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву, а также ставропольской семье братьев Льва и Валериана Мазараки. РБК пересказывает главные выводы этого расследования.
О масштабах рынка
- По оценке департамента торговли и услуг Москвы, объем столичного похоронного рынка — примерно 14–15 млрд руб. в год. Согласно официальной отчетности за последние три года, доход городского оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» от платных услуг ежегодно составлял от 1,7 млрд до 3 млрд руб.
- Ритуальный бизнес — надежный источник наличных денег, включая черный нал от продажи участков на кладбищах, платы за выкапывание и благоустройство могил, а также организацию похорон. Объем теневых наличных в этой индустрии опрошенные журналистами участники рынка оценивают еще в 12–14 млрд руб. в год.
О команде «Ритуала»
- Очередной передел московского рынка ритуальных услуг завершился в 2016 году массовой дракой на Хованском кладбище. За ней последовало несколько уголовных дел, после которых из ГБУ «Ритуал» ушла команда выходцев из подмосковных Химок, а во главе почти всех кладбищ Москвы встали люди со Ставрополья.
- Процесс смены команд начался с назначения в 2015 году на пост директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова — бывшего оперативника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). Этому, в свою очередь, предшествовала серия полицейских операций против влиятельных руководителей «Ритуала», включая уголовные дела о взятках.
- Возглавив «Ритуал», Екимов начал менять заведующих кладбищами. Новые управленцы часто не имели опыта работы в ритуальном бизнесе и были выходцами из Ставропольского края. Среди глав территориальных подразделений столичного «Ритуала» оказался даже вокалист ставропольской гангста-рэп-группы «Крестная семья» Роман Молотков (в его треке «Годы» есть строчки: «Работа с бумагой под грифом «секретно», Косим бабосик с бюджета конкретно»).
- В результате реорганизации основные подразделения «Ритуала» подчинили первому заместителю директора, которым стал бывший владелец алкогольного бизнеса из Ставрополя Валериан Мазараки.
- Контракты на охрану некрополей получил ЧОП «Альфа-Хорс», основная совладелица которого 28-летняя Эмилия Лешкевич — родственница жены Льва Мазараки, брата первого заместителя гендиректора «Ритуал».
- Лешкевич учредила Первую ритуальную компанию (ПРК) и выиграла несколько контрактов на оказание транспортных услуг от ГБУ «Ритуал». Партнер Лешкевич по ПРК — Сардал Умалатов сын главы комитета нефтяной промышленности в парламенте Чечни времен Джохара Дудаева и партнер сына министра внутренних дел Александра Колокольцева. Помощник министра Ирина Волк письменно от имени главы МВД сообщила, что сам сын министра никогда не был связан с ритуальным бизнесом.
О семье Мазараки
- В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки занимались алкогольным бизнесом на Ставрополье, в Башкирии и Краснодарском крае.
- Лев Мазараки с 2007 по 2012 год возглавлял северокавказский филиал «СГ-Транс» — одного из крупнейших железнодорожных операторов по перевозке нефтегазовых грузов. Параллельно Мазараки владел компанией «СГ-Трейд», которая оказывала услуги «СГ-Трансу».
- У семьи Мазараки есть также клубный бизнес, среди которого известный московский клуб Soho Rooms, который принадлежит сыну Анастасии и Льва Мазараки — 19-летнему Егору. Развлекательным бизнесом управляет Игорь Нелюбов — ранее он руководил стриптиз-клубом «Красная Шапочка», а затем был гендиректором Первой ритуальной компании.
О связях Мазараки с банками
- Братья Мазараки переехали в Москву в начале 2010-х, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — Соцэкономбанка, Национального банка развития бизнеса, Маст-банка, Вестинтербанка.
- Центробанк отзывал лицензии у этих банков с формулировкой за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», временные администрации фиксировали вывод активов из них.
- Среди команды, работавшей в лопнувших банках Мазараки, — уроженец Ставрополя Сергей Селюков, который в 2015–2016 годах оказался руководителем одного из территориальных подразделений московского ГБУ «Ритуал», а весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре, но имеющего операционные кассы на вещевых рынках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». До отзыва лицензий одним из крупнейших игроков здесь был Маст-банк, также связанный с группой ставропольских финансистов. Операционные кассы «Спутника» на рынках открылись в тех же помещениях, которые ранее занимал Маст-банк. В марте 2019 года на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и комплекса «Москва» прошли обыски, которые полностью блокировали их работу. Вскоре после этого операционные кассы «Спутника» на вещевых рынках закрылись.
- Совладельцем Вестинтербанка вместе со Львом Мазараки был бывший сотрудник госбезопасности Николай Дорофеев. Два источника в похоронной отрасли говорят, что он родственник главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, но обнаружить документальное подтверждение этой информации журналистам не удалось.
О связях руководства московского управления ФСБ с похоронным рынком
- Екимов начал работать в ГБУ «Ритуал» вскоре после спецоперации на его прежнем месте работы. В результате этой операции все руководство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) оказалось в тюрьме. Считается, что дело экс-главы управления генерала Дениса Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») службы экономической безопасности ФСБ.
- Источники, знакомые с уголовным делом в отношении руководства ГУЭБиПК, рассказали, что в материалах дела содержится запись прослушки разговора Сугробова с заместителем главы управления по противодействию коррупции администрации президента Артуром Завалуновым (в 2017 году он возглавил правовое управление Генпрокуратуры РФ). В беседе, которая состоялась в 2013-м, обсуждалось в том числе и ГБУ «Ритуал». В частности, Сугробов рассказывал Завалунову, что Артем Екимов из его ведомства переходит на работу в ГБУ «Ритуал». Сугробов предполагает, что Екимова берут на должность главы московской похоронной службы как «грамотного мужика» и друга Марата Медоева — помощника главы управления ФСБ по Москве и Московской области. Завалунов в прослушке подтверждает, что назначение Екимова пролоббировал глава УФСБ Алексей Дорофеев.
- Сведения о том, что генерал Дорофеев стоял за назначением Артема Екимова главой московского ГБУ «Ритуал», подтвердил офицер одной из спецслужб, лично знакомый с Маратом Медоевым.
- По словам источника в правоохранительных органах, Медоев «разруливает со стороны «Ритуала» неприятные ситуации», которые возникают у сотрудников ведомства.
- Семья Медоевых часто проводит свободное время в компании семьи Мазараки. В мае 2019 года в ресторане «Подмосковные вечера» на Рублевке отмечали день рождения Натальи Медоевой — жены Марата Медоева. Среди гостей были Анастасия Мазараки и Майя Овсянникова, в девичестве Медоева — младшая сестра Марата Медоева. Мероприятие под названием «Вечерняя Наташа» вел Иван Ургант, гостей развлекала «Дискотека «Авария». По оценке собеседников журналистов на рынке ивент-услуг, стоимость мероприятия составила 18–20 млн руб. Устраивало праздник агентство Safit Event — оно же организовывало тематическую вечеринку в стиле Agent Provocateur в честь дня рождения Анастасии Мазараки в феврале 2019 года, на которой среди гостей была сестра Марата Медоева Эльда.
Кто такие Дорофеев и Медоев
Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев (сейчас ему 58 лет) окончил Ленинградский механический институт, потом ушел на службу в КГБ и работал в городских структурах управления госбезопасности Ленинграда и Петербурга. В 2005 году он возглавил управление ФСБ по Карелии, но был снят с должности после массовых беспорядков в Кондопоге в 2006-м и перебрался в Москву на службу в центральный аппарат ФСБ. В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое впоследствии занималось операцией против руководства ГУЭБиПК. Затем, в 2012-м, он возглавил главк ФСБ по столичному региону.
37-летний Марат Медоев, которого Сугробов и Завалунов называют другом Артема Екимова, — личный помощник Дорофеева. Медоев родился в Санкт-Петербурге, но как минимум с начала 2000-х годов живет в Москве, до 2012 года работал в следственном управлении ФСБ. По словам собеседника в московском УФСБ, лично знакомого с Медоевым, Дорофеев забрал его под свое начало, возглавив управление в 2012 году. Собеседник в силовых структурах, также знакомый с Медоевым, называет его правой рукой Дорофеева и исполнителем всех его поручений.
Отец Марата Медоева — отставной генерал ФСБ Игорь Медоев, близкий друг генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два собеседника, знакомых с Игорем Медоевым. С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли разные управления СЭБ ФСБ. Оба генерала госбезопасности учились в Ленинградском механическом институте и входят в его попечительский совет.
До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ по Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и Министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства). Во время службы в Минобороны Медоеву присвоили звание «Герой России», однако в 2010 году он был уволен распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сейчас Игорь Медоев живет в Словакии. Рядом с ним поселились люди, связанные с компанией «Фарадей» — основным поставщиком обуви для ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии.
Еще один помощник Сердюкова — Сергей Королев, назначенный в 2016 году начальником Службы экономической безопасности ФСБ России. «Новая газета» называет его крестным отцом Марата Медоева.
О соседстве Дорофеева, Медоевых и Мазараки
- Медоевы и Дорофеев — соседи в коттеджном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища. По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 млн руб. в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 млрд руб. Руководство банка избежало наказания. Впоследствии учреждение уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.
- В 2015-м землю в «Лесной бухте» по соседству с Медоевым приобрел Алексей Дорофеев (сейчас в выписке указан собственник — Российская Федерация). Коттеджи Медоев и Дорофеев оформили на себя в один день в 2017 году. Как свидетельствует аэросъемка, проведенная «Новой газетой» в июне 2019-го, между участками Дорофеева и Медоева нет забора.
- Весной 2018 года рядом с владениями Алексея Дорофеева и Игоря Медоева купила участок Анастасия Мазараки — жена Льва Мазараки. Участки Дорофеева, Медоева и Мазараки соседствуют друг с другом и фактически образуют отдельную улицу.
- На этой же улице располагается участок, до недавнего времени принадлежавший дочери Игоря Медоева (и сестре Марата Медоева) Эльде, но в 2018 году она его продала. Согласно выписке из Росреестра, полученной 12 июня 2019-го, покупателем участка стала Российская Федерация. Однако в более ранних выписках указано, что покупателем был Борис Сергеевич Королев. Его имя, отчество и фамилия полностью совпадают с данными сына начальника Службы экономической безопасности ФСБ России Сергея Королева. Как и Алексей Дорофеев, Сергей Королев начинал карьеру в петербургском управлении госбезопасности; как и Игорь Медоев, он работал помощником министра обороны Сердюкова. Знакомый Медоевых говорит, что покупателем участка действительно выступал сын высокопоставленного руководителя ФСБ.
Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья
- В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев. До прихода в Московскую область он работал в управлении «М» ФСБ России, которое тогда возглавлял Алексей Дорофеев.
- Заместителем Каратаева, курирующим в ГУРБ похоронную отрасль, назначили Дмитрия Евтушенко. Он в прошлом работал в правительстве Ставропольского края. Кроме того, он руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», работавший в связанных с семьей Мазараки банках.
- В декабре 2018 года власти Подмосковья учредили структуру, аналогичную московскому ГБУ «Ритуал», — ГБУ «Центр мемориальных услуг» — которая возьмет под контроль похоронный бизнес в регионе (сейчас в каждом муниципалитете — своя ритуальная компания). Сейчас, судя по госзакупкам, новое ГБУ приобретает мебель, канцелярские принадлежности и арендует помещения под офисы в разных городах Московской области.
- Источник в похоронной отрасли региона рассказал «Медузе», что новые люди уже взяли под контроль похоронный бизнес в четырех районах Подмосковья, граничащих со столицей, — Красногорском, Ленинском, Домодедово и Химках.
Вопросы о ситуации в ГБУ «Ритуал», о роли семьи Мазараки в развитии ритуального бизнеса Москвы, о возможной причастности Алексея Дорофеева к назначению Екимова на должность, а также о том, участвует ли Марат Медоев в работе учреждения, были отправлены Артему Екимову через Telegram. Через два дня директор «Ритуала» предложил журналистам, участвующим в расследовании, встретиться, однако в день встречи изменил свое решение, объяснив это в том числе «сложностью тематики». На момент публикации Артем Екимов не успел ответить на отправленные вопросы. Роман Каратаев отказался ответить на вопросы журналистов по телефону, предложив вместо этого записаться к нему на прием. Николай Дорофеев, Эмилия Лешкевич, Эльда Медоева, Игорь Медоев, Центр общественных связей ФСБ России и пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области звонки, сообщения и официальные запросы о комментариях оставили без ответа.