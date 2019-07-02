Раскопанные связи

Что Иван Голунов и российские журналисты выяснили о похоронном бизнес в столичном регионе

РБК публикует основные выводы расследования Ивана Голунова о рынке похоронных услуг Москвы и возможных связях с ним сотрудников московского управления ФСБ. Во время подготовки этого текста журналиста обвинили в хранении наркотиков

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Расследованием о скрытых бенефициарах рынка ритуальных услуг Москвы специальный корреспондент «Медузы» Иван Голунов занимался несколько месяцев. После его задержания по неподтвердившемуся обвинению в хранении и подготовке к сбыту наркотиков в июне 2019 года к работе над текстом подключились журналисты из РБК, Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки». Им удалось собрать доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье получили люди, близкие к руководителю столичного управления ФСБ Алексею Дорофееву и его помощнику Марату Медоеву, а также ставропольской семье братьев Льва и Валериана Мазараки. РБК пересказывает главные выводы этого расследования.

О масштабах рынка

По оценке департамента торговли и услуг Москвы, объем столичного похоронного рынка — примерно 14–15 млрд руб. в год. Согласно официальной отчетности за последние три года, доход городского оператора столичных кладбищ ГБУ «Ритуал» от платных услуг ежегодно составлял от 1,7 млрд до 3 млрд руб.

Ритуальный бизнес — надежный источник наличных денег, включая черный нал от продажи участков на кладбищах, платы за выкапывание и благоустройство могил, а также организацию похорон. Объем теневых наличных в этой индустрии опрошенные журналистами участники рынка оценивают еще в 12–14 млрд руб. в год.

О команде «Ритуала»

Очередной передел московского рынка ритуальных услуг завершился в 2016 году массовой дракой на Хованском кладбище. За ней последовало несколько уголовных дел, после которых из ГБУ «Ритуал» ушла команда выходцев из подмосковных Химок, а во главе почти всех кладбищ Москвы встали люди со Ставрополья.

Процесс смены команд начался с назначения в 2015 году на пост директора ГБУ «Ритуал» Артема Екимова — бывшего оперативника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК). Этому, в свою очередь, предшествовала серия полицейских операций против влиятельных руководителей «Ритуала», включая уголовные дела о взятках.

Возглавив «Ритуал», Екимов начал менять заведующих кладбищами. Новые управленцы часто не имели опыта работы в ритуальном бизнесе и были выходцами из Ставропольского края. Среди глав территориальных подразделений столичного «Ритуала» оказался даже вокалист ставропольской гангста-рэп-группы «Крестная семья» Роман Молотков (в его треке «Годы» есть строчки: «Работа с бумагой под грифом «секретно», Косим бабосик с бюджета конкретно»).

В результате реорганизации основные подразделения «Ритуала» подчинили первому заместителю директора, которым стал бывший владелец алкогольного бизнеса из Ставрополя Валериан Мазараки.

Контракты на охрану некрополей получил ЧОП «Альфа-Хорс», основная совладелица которого 28-летняя Эмилия Лешкевич — родственница жены Льва Мазараки, брата первого заместителя гендиректора «Ритуал».

Лешкевич учредила Первую ритуальную компанию (ПРК) и выиграла несколько контрактов на оказание транспортных услуг от ГБУ «Ритуал». Партнер Лешкевич по ПРК — Сардал Умалатов сын главы комитета нефтяной промышленности в парламенте Чечни времен Джохара Дудаева и партнер сына министра внутренних дел Александра Колокольцева. Помощник министра Ирина Волк письменно от имени главы МВД сообщила, что сам сын министра никогда не был связан с ритуальным бизнесом.

О семье Мазараки

В 1990–2000-х годах братья Лев и Валериан Мазараки занимались алкогольным бизнесом на Ставрополье, в Башкирии и Краснодарском крае.

Лев Мазараки с 2007 по 2012 год возглавлял северокавказский филиал «СГ-Транс» — одного из крупнейших железнодорожных операторов по перевозке нефтегазовых грузов. Параллельно Мазараки владел компанией «СГ-Трейд», которая оказывала услуги «СГ-Трансу».

У семьи Мазараки есть также клубный бизнес, среди которого известный московский клуб Soho Rooms, который принадлежит сыну Анастасии и Льва Мазараки — 19-летнему Егору. Развлекательным бизнесом управляет Игорь Нелюбов — ранее он руководил стриптиз-клубом «Красная Шапочка», а затем был гендиректором Первой ритуальной компании.

О связях Мазараки с банками

Братья Мазараки переехали в Москву в начале 2010-х, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — Соцэкономбанка, Национального банка развития бизнеса, Маст-банка, Вестинтербанка.

Центробанк отзывал лицензии у этих банков с формулировкой за «нарушения законодательства в области противодействия легализации доходов», временные администрации фиксировали вывод активов из них.

Среди команды, работавшей в лопнувших банках Мазараки, — уроженец Ставрополя Сергей Селюков, который в 2015–2016 годах оказался руководителем одного из территориальных подразделений московского ГБУ «Ритуал», а весной 2017-го возглавил московский офис небольшого банка «Спутник», зарегистрированного в Самаре, но имеющего операционные кассы на вещевых рынках «Дубровка», «Фудсити» и в торгово-ярмарочном комплексе «Москва». До отзыва лицензий одним из крупнейших игроков здесь был Маст-банк, также связанный с группой ставропольских финансистов. Операционные кассы «Спутника» на рынках открылись в тех же помещениях, которые ранее занимал Маст-банк. В марте 2019 года на территории рынков «Садовод», «Фудсити» и комплекса «Москва» прошли обыски, которые полностью блокировали их работу. Вскоре после этого операционные кассы «Спутника» на вещевых рынках закрылись.

Совладельцем Вестинтербанка вместе со Львом Мазараки был бывший сотрудник госбезопасности Николай Дорофеев. Два источника в похоронной отрасли говорят, что он родственник главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, но обнаружить документальное подтверждение этой информации журналистам не удалось.

О связях руководства московского управления ФСБ с похоронным рынком

Екимов начал работать в ГБУ «Ритуал» вскоре после спецоперации на его прежнем месте работы. В результате этой операции все руководство Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД (ГУЭБиПК) оказалось в тюрьме. Считается, что дело экс-главы управления генерала Дениса Сугробова стало вехой в борьбе нескольких групп силовиков за контроль над банковской сферой, которую традиционно курировало банковское подразделение (управление «К») службы экономической безопасности ФСБ.

Источники, знакомые с уголовным делом в отношении руководства ГУЭБиПК, рассказали, что в материалах дела содержится запись прослушки разговора Сугробова с заместителем главы управления по противодействию коррупции администрации президента Артуром Завалуновым (в 2017 году он возглавил правовое управление Генпрокуратуры РФ). В беседе, которая состоялась в 2013-м, обсуждалось в том числе и ГБУ «Ритуал». В частности, Сугробов рассказывал Завалунову, что Артем Екимов из его ведомства переходит на работу в ГБУ «Ритуал». Сугробов предполагает, что Екимова берут на должность главы московской похоронной службы как «грамотного мужика» и друга Марата Медоева — помощника главы управления ФСБ по Москве и Московской области. Завалунов в прослушке подтверждает, что назначение Екимова пролоббировал глава УФСБ Алексей Дорофеев.

Сведения о том, что генерал Дорофеев стоял за назначением Артема Екимова главой московского ГБУ «Ритуал», подтвердил офицер одной из спецслужб, лично знакомый с Маратом Медоевым.

По словам источника в правоохранительных органах, Медоев «разруливает со стороны «Ритуала» неприятные ситуации», которые возникают у сотрудников ведомства.

Семья Медоевых часто проводит свободное время в компании семьи Мазараки. В мае 2019 года в ресторане «Подмосковные вечера» на Рублевке отмечали день рождения Натальи Медоевой — жены Марата Медоева. Среди гостей были Анастасия Мазараки и Майя Овсянникова, в девичестве Медоева — младшая сестра Марата Медоева. Мероприятие под названием «Вечерняя Наташа» вел Иван Ургант, гостей развлекала «Дискотека «Авария». По оценке собеседников журналистов на рынке ивент-услуг, стоимость мероприятия составила 18–20 млн руб. Устраивало праздник агентство Safit Event — оно же организовывало тематическую вечеринку в стиле Agent Provocateur в честь дня рождения Анастасии Мазараки в феврале 2019 года, на которой среди гостей была сестра Марата Медоева Эльда.

Кто такие Дорофеев и Медоев Генерал-полковник ФСБ Алексей Дорофеев (сейчас ему 58 лет) окончил Ленинградский механический институт, потом ушел на службу в КГБ и работал в городских структурах управления госбезопасности Ленинграда и Петербурга. В 2005 году он возглавил управление ФСБ по Карелии, но был снят с должности после массовых беспорядков в Кондопоге в 2006-м и перебрался в Москву на службу в центральный аппарат ФСБ. В 2010–2012 годах Дорофеев возглавлял управление «М» ФСБ, которое впоследствии занималось операцией против руководства ГУЭБиПК. Затем, в 2012-м, он возглавил главк ФСБ по столичному региону. 37-летний Марат Медоев, которого Сугробов и Завалунов называют другом Артема Екимова, — личный помощник Дорофеева. Медоев родился в Санкт-Петербурге, но как минимум с начала 2000-х годов живет в Москве, до 2012 года работал в следственном управлении ФСБ. По словам собеседника в московском УФСБ, лично знакомого с Медоевым, Дорофеев забрал его под свое начало, возглавив управление в 2012 году. Собеседник в силовых структурах, также знакомый с Медоевым, называет его правой рукой Дорофеева и исполнителем всех его поручений. Отец Марата Медоева — отставной генерал ФСБ Игорь Медоев, близкий друг генерала ФСБ Виктора Воронина, который до 2016 года возглавлял управление «К», отвечающее за контроль в банковской сфере, утверждают два собеседника, знакомых с Игорем Медоевым. С Ворониным хорошо знаком и Дорофеев: в конце 2000-х они вместе летали из Петербурга в Москву, в период с 2010 по 2012 год одновременно возглавляли разные управления СЭБ ФСБ. Оба генерала госбезопасности учились в Ленинградском механическом институте и входят в его попечительский совет. До выхода на пенсию Игорь Медоев служил в управлении ФСБ по Северной Осетии, а с 2001 года был помощником Анатолия Сердюкова в Федеральной налоговой службе и Министерстве обороны РФ (Сердюков последовательно возглавлял оба ведомства). Во время службы в Минобороны Медоеву присвоили звание «Герой России», однако в 2010 году он был уволен распоряжением премьер-министра России Дмитрия Медведева. Сейчас Игорь Медоев живет в Словакии. Рядом с ним поселились люди, связанные с компанией «Фарадей» — основным поставщиком обуви для ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии. Еще один помощник Сердюкова — Сергей Королев, назначенный в 2016 году начальником Службы экономической безопасности ФСБ России. «Новая газета» называет его крестным отцом Марата Медоева.

О соседстве Дорофеева, Медоевых и Мазараки

Медоевы и Дорофеев — соседи в коттеджном поселке «Лесная бухта» на берегу Истринского водохранилища. По данным ЕГРН, для покупки земельного участка в «Лесной бухте» Игорь Медоев в апреле 2012 года получил кредит на сумму 119 млн руб. в банке «Стратегия». За месяц до получения кредита правоохранительные органы проводили в банке обыски и выемки документов по делу о выводе за границу 20–25 млрд руб. Руководство банка избежало наказания. Впоследствии учреждение уличали в неисполнении законов о противодействии отмыванию денег, а позже лишили лицензии.

В 2015-м землю в «Лесной бухте» по соседству с Медоевым приобрел Алексей Дорофеев (сейчас в выписке указан собственник — Российская Федерация). Коттеджи Медоев и Дорофеев оформили на себя в один день в 2017 году. Как свидетельствует аэросъемка, проведенная «Новой газетой» в июне 2019-го, между участками Дорофеева и Медоева нет забора.

Весной 2018 года рядом с владениями Алексея Дорофеева и Игоря Медоева купила участок Анастасия Мазараки — жена Льва Мазараки. Участки Дорофеева, Медоева и Мазараки соседствуют друг с другом и фактически образуют отдельную улицу.

На этой же улице располагается участок, до недавнего времени принадлежавший дочери Игоря Медоева (и сестре Марата Медоева) Эльде, но в 2018 году она его продала. Согласно выписке из Росреестра, полученной 12 июня 2019-го, покупателем участка стала Российская Федерация. Однако в более ранних выписках указано, что покупателем был Борис Сергеевич Королев. Его имя, отчество и фамилия полностью совпадают с данными сына начальника Службы экономической безопасности ФСБ России Сергея Королева. Как и Алексей Дорофеев, Сергей Королев начинал карьеру в петербургском управлении госбезопасности; как и Игорь Медоев, он работал помощником министра обороны Сердюкова. Знакомый Медоевых говорит, что покупателем участка действительно выступал сын высокопоставленного руководителя ФСБ.

Как знакомые Дорофеева и Мазараки меняют похоронный рынок Подмосковья

В конце 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев передал надзор за похоронным бизнесом от министерства потребительского рынка главному управлению региональной безопасности (ГУРБ), которое возглавляет Роман Каратаев. До прихода в Московскую область он работал в управлении «М» ФСБ России, которое тогда возглавлял Алексей Дорофеев.

Заместителем Каратаева, курирующим в ГУРБ похоронную отрасль, назначили Дмитрия Евтушенко. Он в прошлом работал в правительстве Ставропольского края. Кроме того, он руководил компанией «Военторг-Юг», в которой работал Сергей Селюков — директор одного из подразделений ГБУ «Ритуал», работавший в связанных с семьей Мазараки банках.

В декабре 2018 года власти Подмосковья учредили структуру, аналогичную московскому ГБУ «Ритуал», — ГБУ «Центр мемориальных услуг» — которая возьмет под контроль похоронный бизнес в регионе (сейчас в каждом муниципалитете — своя ритуальная компания). Сейчас, судя по госзакупкам, новое ГБУ приобретает мебель, канцелярские принадлежности и арендует помещения под офисы в разных городах Московской области.

Источник в похоронной отрасли региона рассказал «Медузе», что новые люди уже взяли под контроль похоронный бизнес в четырех районах Подмосковья, граничащих со столицей, — Красногорском, Ленинском, Домодедово и Химках.

Вопросы о ситуации в ГБУ «Ритуал», о роли семьи Мазараки в развитии ритуального бизнеса Москвы, о возможной причастности Алексея Дорофеева к назначению Екимова на должность, а также о том, участвует ли Марат Медоев в работе учреждения, были отправлены Артему Екимову через Telegram. Через два дня директор «Ритуала» предложил журналистам, участвующим в расследовании, встретиться, однако в день встречи изменил свое решение, объяснив это в том числе «сложностью тематики». На момент публикации Артем Екимов не успел ответить на отправленные вопросы. Роман Каратаев отказался ответить на вопросы журналистов по телефону, предложив вместо этого записаться к нему на прием. Николай Дорофеев, Эмилия Лешкевич, Эльда Медоева, Игорь Медоев, Центр общественных связей ФСБ России и пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области звонки, сообщения и официальные запросы о комментариях оставили без ответа.