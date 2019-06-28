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Госкомпании не подобрали ключи
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Газета
Госкомпании не подобрали ключи
Газета № 095 (3050) (2806) Экономика,
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Госкомпании не подобрали ключи
Почему не выполняется поручение президента о введении KPI
В правительстве признали не до конца выполненным поручение президента о привязке вознаграждения топ-менеджеров госкомпаний к выполнению KPI. Минэкономразвития получило задание внести соответствующие изменения в законодательство
Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

В правительстве признали недостаточным исполнение президентского поручения шестилетней давности по утверждению в российских госкомпаниях ключевых показателей эффективности (Key Performance Indicators, KPI) для оценки работы их руководства. В частности, 43 руководителей госпредприятий должны были привлечь к ответственности за неутверждение KPI, но соответствующие решения не были приняты.

Информация об этом содержится в письме замглавы аппарата правительства Анатолия Кириенко, направленном в адрес премьер-министра. Документ, датированный 25 июня 2019 года, есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердили в пресс-службе правительства. Премьер-министр Дмитрий Медведев был вынужден дать новые поручения Минэкономразвития по анализу взаимосвязи премий руководителей госкомпаний и результатов выполнения ими KPI.

Президент России Владимир Путин в 2013 году поручил правительству обеспечить принятие госкомпаниями, госкорпорациями и унитарными госпредприятиями ключевых показателей эффективности. Достижение KPI должно учитываться при определении зарплаты руководства госкомпаний и принятии кадровых решений, говорилось в поручении. Правительство должно было выполнить поручение к 1 января 2015 года.

Меры не приняты

Дмитрий Медведев в июле 2013 года поручал Минэкономразвития ежеквартально представлять в правительство доклады о ходе исполнения поручения главы государства по KPI госкомпаний. Однако Минэкономразвития «не приняты исчерпывающие меры» по установлению KPI в российских госкомпаниях, говорится в письме Анатолия Кириенко.

  • Нормативный правовой акт, закрепляющий статус KPI, не был установлен, а проект распоряжения правительства о совершенствовании системы применения целевых показателей для усиления стимулов менеджмента к повышению эффективности и достижению долгосрочных целей компаний принят не был, указывается в письме.
  • Минэкономразвития не провело анализ эффективности применения KPI, подчеркивается в документе. Всего KPI должны применяться в 545 организациях, в том числе в 273 акционерных обществах и 272 ФГУП.
  • Кроме того, министерство не выполнило поручение правительства о привлечении к ответственности руководителей 24 акционерных обществ и 19 ФГУП, не обеспечивших утверждение KPI, отмечается в документе. Что это за организации, в письме не раскрывается.

Закрепление статуса KPI

  • Дмитрий Медведев по итогам рассмотрения письма Кириенко поручил Минэкономразвития внести в проект концепции закона «О государственном и муниципальном имуществе» раздел об управлении акциями акционерных обществ, в котором должен быть закреплен статус KPI для оценки работы руководства, следует из перечня поручений премьер-министра. Подлинность документа с поручениями Медведева подтвердили в пресс-службе кабинета. Срок исполнения установлен до 15 октября 2019 года.
  • Председатель правительства также поручил ведомству Максима Орешкина до 5 февраля 2020 года проанализировать взаимосвязь сумм вознаграждения или депремирования руководства госкомпаний и результатов достижения ими плановых значений KPI и принятых кадровых решений, говорится в документе. Соответствующий анализ должен направляться в правительство в дальнейшем раз в полгода.

Топ-менеджеры и топ-премии

В 2014 году Росимущество утвердило методические указания по применению KPI компаниями с госучастием. Согласно документу основной целью внедрения KPI является «перевод стратегии и долгосрочной программы развития госкомпании в форму конкретных показателей оперативного управления, оценка текущего состояния их достижения и создание основы для принятия управленческих решений».

Однако госкомпании по-прежнему могут принимать решения о выплате вознаграждений топ-менеджерам по своему усмотрению, указывал старший преподаватель кафедры учета, статистики и аудита МГИМО Александр Бровкин в статье «Система оценки эффективности деятельности топ-менеджеров госкомпаний РФ» (.pdf). Это связано с размытостью формулировок в методических указаниях и сохраняющейся возможностью «обосновать те или иные выплаты без четкой привязки к достигнутым значениям KPI в условиях, когда государство соглашается с этим», отмечал Бровкин.

Система KPI существует во всех госкомпаниях без исключений, но большинство компаний информацию о вознаграждениях топ-менеджеров предпочитают раскрывать минимально, отметил партнер «ФБК Grant Thornton» Аскольд Бирин. «Пофамильно суммы вознаграждений остаются конфиденциальными, поскольку стандартов раскрытия такой информации не существует. Раскрывается информация о вознаграждении в целом совета директоров, в целом руководства компаний», — сказал РБК Бирин. В связи с этим затруднительно установить, какими были KPI, как выполнены и установлена ли в госкомпании в действительности взаимосвязь между достижением целевых показателей и доходами руководства.

В ноябре 2016 года Генпрокуратура потребовала завести дело в отношении гендиректора ФГУП «Почта России» Дмитрия Страшнова, которого заподозрили в злоупотреблении полномочиями и незаконном начислении себе бонуса в размере 95,4 млн руб. Страшнов обвинения в свой адрес опровергал и говорил, что история с выплатой бонуса «перегрета».

Совершенствование указаний

Правительство 27 июня утвердило усовершенствованные методические указания по применению KPI госкомпаниями, сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития. Этого документа, разработанного ведомством, на портале официального опубликования нормативно-правовых актов пока нет (и необязательно он там появится, поскольку не все распоряжения правительства публикуются).

В обновленных указаниях, сообщило Минэкономразвития, расширен перечень критериев для депремирования менеджеров госкомпаний за недостижение поставленных KPI. «Необходимо отметить, что вопросы применения ключевых показателей эффективности, в том числе депремирования, лежат в корпоративной плоскости и относятся к компетенции совета директоров и акционера», — сказала РБК заместитель министра экономического развития Оксана Тарасенко. В рекомендациях также предусмотрены KPI для предприятий оборонно-промышленного комплекса, направленные на увеличение объемов выпуска продукции гражданского и двойного назначения.

Министерство не ответило на вопрос РБК о причинах невыполнения поручения привлечь к ответственности руководителей 24 акционерных обществ и 19 ФГУП, не обеспечивших утверждение KPI.

Авторы: Наталья Галимова, Юлия Старостина.
Теги: Правительство РФ , Минэкономразвития , госкомпании
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