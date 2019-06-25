«Мостотрест» выруливает на Минское шоссе

Компания Аркадия Ротенберга получила контракт на реконструкцию трассы М-1

«Мостотрест» Аркадия Ротенберга получил контракт на реконструкцию участка 33–84-й км дороги М-1 «Беларусь» от Москвы до границы с Белоруссией на 31 млрд руб. После реконструкции этот участок станет платным

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Компания «Мостотрест» Аркадия Ротенберга выиграла контракт на строительство и реконструкцию участка автомобильной дороги М-1 «Беларусь», который разыграла госкомпания «Автодор». Это следует из данных сайта госзакупок.

Трасса М-1 идет от Москвы через Смоленск до границы с Белоруссией (на Минск и Брест). Контракт, который выиграл «Мостотрест», предполагает реконструкцию участка на 33–84-м км в Московской области. Компания Ротенберга предложила выполнить работы за 30,82 млрд руб., начальная стоимость контракта составила почти 30,98 млрд руб. Таким образом, подрядчик согласился выполнить контракт на 0,5%, или на 155 млн руб., дешевле изначальной суммы заявки. Контракт, с текстом которого ознакомился РБК, предусматривает не только реконструкцию участка дороги, но и его последующую эксплуатацию на платной основе. Представитель «Мостотреста» тем не менее заявил, что документ касается только строительно-монтажных работ на участке 33–84-м км трассы М-1 «Беларусь», а «эксплуатация не входит в контракт». От более подробных комментариев он отказался.

Сейчас на платной основе эксплуатируется участок трассы «Новый выход на МКАД с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва — Минск» протяженностью 18,5 км (оператор — компания «Новое качество дорог», принадлежащая УК «Лидер»). Разрешенная скорость здесь составляет 90 км/ч. Базовый дневной тариф для проезда по этому участку составляет от 350 руб. для легкового автомобиля до 1120 руб. для грузовика с прицепом или автобуса, базовый ночной тариф — от 20 руб.

Госкомпания «Автодор» занимается развитием и эксплуатацией сети платных скоростных автомобильных дорог. Контракт с «Мостотрестом» для нее — один из крупнейших за последнее время: совокупная стоимость всех контрактов «Автодора» за 2018 года составила 34,4 млрд руб.

Трасса М-1 «Беларусь» — автомобильная дорога федерального значения, соединяющая Москву с Белоруссией. Она является частью европейского маршрута E30 и азиатского AH6. В пределах России проходит по территории Московской и Смоленской областей. Протяженность действующей дороги М-1 составляет почти 450 км, число полос движения на разных участках — от четырех до восьми.

В соответствии с российским законодательством, у всех платных участков должны быть альтернативные бесплатные. Сейчас платные участки трасс и их бесплатные объезды — это две разные дороги, а трасса М-1 «Беларусь», как планируется, станет первой дорогой с платными и бесплатными полосами.

Заявка «Мостотреста» была не единственной. Еще одну заявку стоимостью 27,88 млрд руб. разместила другая компания, название которой на сайте госзакупок не раскрыто. РБК направил запросы в пресс-службы «Автодора» и «Мостотреста».

Итоговая оценка по критерию «квалификация участника конкурса» у «Мостотреста» оказалась выше, следует из материалов госзакупок, с которыми ознакомился РБК. Например, подтвержденный опыт выполнения работ в стоимостном выражении у другого претендента составил 79,6 млрд руб., а у «Мостотреста» — 276,4 млрд руб. Одним из критериев оценки заявок стало наличие у участника необходимого для выполнения работ персонала, указано в документах. У «Мостотреста» было засчитано 175 инженеров, 1046 рабочих строительных специальностей, в том числе 111 машинистов строительной техники, а у его конкурента — 87 инженеров и 566 рабочих строительных профессий, в том числе 52 машиниста. Еще одним важным критерием при выборе победителя стали соотношение арендованной и находящейся в собственности техники: у «Мостотреста» — 15,48 и 84,52% соответственно, у второго претендента — 26,98 и 73,02% соответственно.

Крупнейшим проектом «Мостотреста» стало строительство Крымского моста, стоимость которого оценивалась в 228 млрд руб. В 2018 году подрядчик получил три контракта на строительство и реконструкцию объектов улично-дорожной сети, включенных в адресно-инвестиционную программу Москвы стоимостью 70 млрд руб.

В материалах «Автодора», опубликованных по итогам первого квартала 2019 года, строительство участка дороги М-1 на 33–84-м км было запланировано на 2020–2023 годы. Для строительства этого участка рассматривалось долгосрочное инвестиционное соглашение с долей частного капитала не менее 10%, совокупный объем инвестиций был запланирован в размере 31,5 млрд руб.

Предыдущая реконструкция дороги М-1 завершилась в 2011 году. Тогда участок на 33–84-м км был разбит на несколько лотов. Работы по ремонту участка на 32–45-м км выполнила «Корпорация Инжтрансстрой» Ефима Басина.

Дорога не реконструировалась почти 20 лет. Проект реконструкции трассы был согласован в 2013 году, сообщил РБК представитель «Автодора». «Все работы ведутся в рамках намеченных планов. На трассе М-1 есть один платный участок, который находится в управлении концессионера», — добавил он.