Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
...
Скрыть баннеры
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 63,62 62,87 EUR Нал. 71,82 71,04 USD Бирж. 63,15 +0,26 EUR Бирж. 71,44 +0,41 USD ЦБ. 63,39 -0,59 EUR ЦБ. 71,55 -0,09 EUR/USD 1,13 +0,00 BTC/USD Бирж. 9743,10 +399,70 IMOEX 2776,36 -0,14% RTSI 1385,05 -0,44% Brent 64,50 +0,50% DJIA 26753,17 +0,94% Nasdaq 8051,34 +0,80%
Как ослабить стимулы для коррупции в ФИФА
Лента новостей
Как создать яркий и динамичный интерьер для современной квартиры 10:13, РБК и Экспострой на Нахимовском Поправки СК о наказании за врачебные ошибки удалены с официального сайта 10:11, Общество Градус повышается: как потепление губит элитные коньяки — Bloomberg 10:11, PRO Bitcoin снова обновил годовой максимум цены: монета подорожала до $9770 10:08, Крипто Пилот погиб при жесткой посадке вертолета Ми-2 в Краснодарском крае 10:00, Общество Президент Чехии назвал присоединение Крыма к России свершившимся фактом 09:51, Политика СМИ узнали о решении главы Грузии прервать визит в Минск на фоне митингов 09:51, Политика Инстаграм богов Олимпа: как сделать незаурядную фотографию 09:43, РБК Стиль и HUAWEI В Иране опубликовали видео уничтожения американского беспилотника 09:40, Политика Рианна и пацаны: как парни из СНГ создали фоторедактор для поп-звезд США 09:33, PRO Игра на чувствах: почему ваша программа лояльности не работает 09:28, PRO Разгон митинга оппозиции в Тбилиси. Фоторепортаж 09:22, Фотогалерея  Фигурант дела о кредите на ремонт «Северного потока» вернулся в Россию 09:14, Политика Как уральские розы стали соперничать с голландскими 09:13, РБК и ВТБ Герд Леонгард — РБК: «Через 10 лет все программисты станут безработными» 09:00, Экономика инноваций Исследователи назвали простейший способ кражи данных 08:58, Технологии и медиа «Роскосмос» перенес запуск «Протона-М» с Байконура на резервную дату 08:45, Технологии и медиа Формула эффективного расслабления: как избавиться от стресса 08:43, РБК Стиль и Altay Resort Стань человеком: какие навыки сотрудников нужны в эпоху цифровизации 08:38, PRO Apple решила отозвать MacBook Pro из-за угрозы возгорания батареи 08:37, Технологии и медиа Пентагон обвинил Россию в попытке «пересмотреть мировой порядок» 08:28, Политика Власти США запретили американским самолетам летать над водами Ирана 08:06, Политика Футболист юношеской сборной России подписал контракт с клубом из Испании 08:00, Спорт Роскачество проверило мобильные приложения сервисов по доставке продуктов 08:00, Общество Минздрав назвал самый смертоносный вид рака в России 07:54, Общество Протесты у парламента Грузии. Главное 07:36, Политика Грузинская оппозиция объявила о новых протестных выступлениях в Тбилиси 07:09, Политика Золото подорожало до максимума за 5 лет: что будет дальше 07:05, Quote
Газета
Как ослабить стимулы для коррупции в ФИФА
Газета № 090 (3045) (2106) Экономика,
0
Арсений Столяров Глеб Васильев Дмитрий Дагаев Как ослабить стимулы для коррупции в ФИФА
Представители стран — кандидатов на проведение чемпионата мира вряд ли захотят давать взятки функционерам ФИФА, если чемпионат перестанет быть удобным способом обогащения

Задержание Мишеля Платини стало новым эпизодом в череде коррупционных скандалов на вершине управления мировым футболом. Можно ли уменьшить риски коррупционного поведения внутри спортивной федерации? Ответить на этот вопрос помогает экономическая теория.

Цена решения

Случаи коррупции в современном футболе далеко не единичны и включают как скандалы с вовлечением представителей отдельных клубов, так и ситуации с участием федераций и конфедераций. Среди известных и недавних примеров можно отметить события в Греции, в ходе которых, по данным следствия, члены Греческой федерации футбола совместно с президентом «Олимпиакоса» незаконно пытались установить контроль над греческим футболом. Другим известным скандалом стал записанный разговор Сэма Эллардайса, на тот момент тренера сборной Англии, с неизвестным азиатским агентом, в котором он объясняет способы обхода различных правил ФИФА и Английской федерации футбола. По итогам скандала Биг Сэм вынужден был покинуть сборную после единственного матча во главе ее.

Однако наиболее резонансным проявлением системной коррупции в футболе стала ситуация в Международной федерации футбола (ФИФА). Подозрения в адрес Мишеля Платини связаны с его работой на посту вице-президента ФИФА и возможным участием в сговоре при выборе страны — хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года. Чемпионат приносит ФИФА львиную долю дохода, поэтому все решения, связанные с его проведением, имеют очень высокую цену. Решение о выборе страны — хозяйки соревнования принимается узким кругом членов совета ФИФА (предыдущее название — исполнительный комитет ФИФА). Голос каждого члена имеет большой вес, что делает чиновников уязвимыми перед давлением на них. Отметим, что в 2010 году впервые в истории ФИФА выборы хозяев сразу двух чемпионатов мира по футболу (2018 и 2022 годов) проходили в один день. Это крайне необычное решение, которое невозможно объяснить необходимостью заблаговременной подготовки, так как до турниров оставалось еще восемь и 12 лет соответственно.

Борьба с соблазном

Проблему продажи голосов на выборах пытаются решить давно, и, конечно, не только в спорте. Одним из первых способов было введение тайного голосования, которое делает невозможным проверку того, как проголосовал избиратель. Исследования показывают (Heckelman, 1995), что на выборах губернаторов в США в 1870–1910-х годах тайное голосование привело к падению явки. Возможное объяснение этого эффекта — явка падала за счет тех, кто раньше обменивал свои голоса на деньги. Однако со временем подкуп избирателей стал принимать более сложные формы, поэтому само по себе тайное голосование не обеспечивает защиты от коррупции. В маленьких комитетах спортивных федераций ход тайного голосования часто вообще может быть восстановлен. Следовательно, нужны другие механизмы.

Оригинальным решением проблемы могла бы стать организация рынка голосов (Daumann, Wassermann, Wunderlich, 2013). В ряде стран вместо борьбы с проституцией пошли по пути ее легализации, что позволило, например, ограничить распространение ряда болезней. Разрешение торговать голосами, например для членов совета ФИФА, позволило бы сделать процесс принятия решений максимально открытым. Однако у такого подхода есть понятный побочный эффект: на проведение чемпионата мира по футболу будут претендовать лишь самые богатые и экономически сильные державы, что противоречит спортивным принципам.

Другое направление борьбы с коррупцией — повышение вероятности раскрытия преступления. Этого можно добиться с помощью гарантий защиты от преследования и создания программы защиты свидетелей для тех, кто захочет заявить об известных ему коррупционных правонарушениях (Maennig, 2002).

Наконец, представители стран-кандидатов не будут предлагать взятку, если проведение ЧМ не будет связано с получением экономической прибыли теми или иными интересантами внутри страны. Максимально централизованная и замкнутая на ФИФА схема финансовых потоков, связанных с проведением соревнования, могла бы перекрыть доступ к деньгам для локальных исполнителей (Maennig, 2002). Эта рекомендация, впрочем, в значительной степени реализована. Продажа телевизионных прав и билетов осуществляется ФИФА централизованно. Имеет смысл и дальше двигаться в этом направлении. Понятно, что при этом возникают другие коррупционные риски, связанные с увеличением концентрации денежных средств внутри федерации. Но они могут быть частично снижены за счет ротации кадров, ограничения максимального срока полномочий лиц, непосредственно участвующих в процессе принятия решений, а также максимальной автоматизации и формализации ключевых процедур.

Об авторах
Арсений Столяров сотрудник Лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ Глеб Васильев сотрудник Лаборатории исследований спорта НИУ ВШЭ Дмитрий Дагаев заведующий лабораторией исследований спорта НИУ ВШЭ
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнения», может не совпадать с мнением редакции.
Теги: мнение , Футбол , ФИФА , Мишель Платини , коррупция , чемпионат мира по футболу
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter