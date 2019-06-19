Libra глобального калибра

Пять вопросов о создании крупнейшей мировой соцсетью собственной криптовалюты

Facebook объявил о намерении выпустить к 2020 году собственную криптовалюту — Libra. С ее помощью пользователи мессенджеров Facebook и WhatsApp смогут оплачивать покупки и переводить деньги другим пользователям

Фото: Stephen Lam / Reuters

Facebook объявил о создании дочерней компании Calibra, главной задачей которой станет предоставление финансовых услуг пользователям на основании собственной криптовалюты — Libra. В первом полугодии 2020 года Calibra планирует представить цифровой кошелек для Libra, новой мировой валюты, основанной на технологии блокчейн. Кошелек будет доступен в принадлежащих Facebook приложениях Messenger и WhatsApp, а также в виде отдельного приложения.

РБК разобрался, зачем Facebook решил запустить собственную криптовалюту, будет ли она доступна российским пользователям и с какими платежными средствами будет конкурировать.

Зачем Facebook своя криптовалюта

Интернет дал людям во всем мире возможность общаться друг с другом, однако базовые финансовые услуги все еще многим недоступны, особенно в развивающихся странах, объясняют в Facebook необходимость создания Libra. По данным соцсети, 1,7 млрд взрослых людей в мире не имеют доступа к финансовой системе. При этом около 1 млрд из них имеют мобильный телефон и примерно 500 тыс. — доступ в интернет. По подсчетам Facebook, примерно у 70% малых предприятий в развивающихся странах нет доступа к кредитам, и $25 млрд ежегодно теряются мигрантами из-за комиссий за перевод средств на родину. Новая криптовалюта призвана исправить эту ситуацию.

Сервис Calibra позволит осуществлять денежные переводы практически любому, у кого есть смартфон, и это будет так же легко, как отправка текстового сообщения, — «по низкой цене или вовсе бесплатно», обещает Facebook. В будущем компания намерена также работать над тем, чтобы пользователи сервиса смогли оплачивать товары и услуги, используя Libra.

Как отметил гендиректор платежного сервиса PayMe Владимир Канин, в классическом платежном бизнесе довольно остро стоит проблема трансграничных платежей, когда продавец и покупатель товаров и услуг находятся в разных странах. «Прием денег от такого покупателя — не такая простая технологическая задача, как может показаться с точки зрения обывателя. На данный момент Visa и Mastercard и другие системы ее решают, но у этого процесса сохраняется ряд недостатков и ограничений, связанных с курсовой разницей валют, трудностями предъявления претензий от покупателя, например, в России к продавцу, скажем, на Филиппинах. На мой взгляд, Facebook будет решать именно эту проблему, сделает stablecoin (криптовалюта, обеспеченная реальными активами. — РБК) с более или менее фиксированным курсом и простыми понятными правилами», — пояснил Канин.

Как это будет работать

У системы будет три основных элемента: блокчейн-платформа, зарегистрированная в Швейцарии компания Libra Association, а также фонд Libra Reserve.

Для блокчейн-платформы создан свой язык программирования — Move, отмечается в White paper (основном документе) проекта. Facebook собирается запустить специальную программу для поиска ошибок в коде блокчейн-платформы. Libra будет открыта для всех, у кого есть доступ в интернет, однако для борьбы со злоумышленниками основные конечные точки сети будут соблюдать применимые к ним законы и регуляторные требования, а также будут сотрудничать с правоохранительными органами, говорится в документах Facebook. Кроме того, в блокчейне Libra можно будет отследить мошеннические или нелегальные действия.

Libra Association — независимая организация, в которую к 2020 году, как рассчитывает социальная сеть, будет входить сто членов. Помимо Facebook среди основателей ассоциации:

платежные сервисы — Mastercard, Visa, PayPal, PayU и Stipe;

компании, развивающие сервисы, — Booking, Lyft, Spotify, Uber, eBay, Farfetch;

телекоммуникационные компании — Vodafone и Illad;

криптовалютная биржа Coinbase, биткоин-кошелек Xapo, Bison Trails (развивает блокчейн-платформу) и Anchorage (помогает институциональным инвесторам вкладываться в криптовалюты);

венчурные фонды Andreessen Horowitz, Breakthrough Initiatives, Ribbit Capital, Thrive Capital, USV и др.

Каждый из ста основателей Libra Association будет обладать статусом валидатора — то есть сможет подтверждать транзакции в блокчейне. При этом стать основателем смогут только те претенденты, которые будут соответствовать определенным критериям. В частности, рыночная стоимость потенциального валидатора должна превышать $1 млрд, остатки на счетах его клиентов составлять более $500 млн, масштаб бизнеса — более 20 млн клиентов в разных странах и др. Основатели ассоциации будут иметь право на получение пользовательских льгот и скидок на транзакции, а также на дивиденды от токенов Libra. О каких суммах может идти речь, в документе не уточняется.

Для обеспечения Libra будет создан фонд Libra Reserve. Он будет пополняться двумя способами. Во-первых, члены Libra Association будут обязаны инвестировать в фонд в обмен на токены. Во-вторых, в фонд будут поступать деньги от пользователей, которые приобретают токены Libra. Средства фонда будут инвестироваться в различные активы с низким уровнем риска (например, государственные ценные бумаги, банковские депозиты). Доход от инвестиций пойдет на обеспечение операционной деятельности ассоциации и поддержание работоспособности сети.

Хранилище резервных средств будет децентрализованным, чтобы избежать риска мошенничества и обеспечить сохранность активов. Новые токены будут производиться только при наличии спроса со стороны пользователей, чтобы исключить риск инфляции.

Будет ли это работать в России

Представитель Facebook не уточнил, будет ли новая криптовалюта доступна пользователям в России. Сейчас на рассмотрении в Госдуме находится несколько законопроектов, которые должны сформировать правовые основы для регулирования крипторынка, в том числе проект о цифровых финансовых активах.

Валюта, предлагаемая Facebook, может подпадать под законопроект о цифровых финансовых активах, если это будут токены в денежном выражении, говорит председатель правления НП «Национальный платежный совет» Алма Обаева. Facebook — иностранная компания, государство не сможет запретить гражданам покупать цифровые активы за пределами своей юрисдикции, напоминает эксперт. «Все зависит от конфигурации закона о цифровых финансовых активах, — обращает внимание председатель правления ассоциации «Финансовые инновации» (АФИ) Роман Прохоров. — На сегодня есть два полярных предложения, по одному из которых отличные от российских криптовалюты разрешаются, а по другой — подпадают под уголовную статью».

«Вопрос в том, как Facebook будет получать ваши рубли и возвращать их, если вы захотите эти монеты перевести обратно в рубли», — уточняет Обаева. «Выпустить криптовалюту — не проблема, — согласен Прохоров. — Важно, чтобы она могла конвертироваться в фиатные [традиционные] деньги — должна быть точка входа и точка выхода. Эти точки и в западных странах, и в России контролируются регуляторами».

По мнению юриста Deloitte Legal Михаила Жужжалова, легальное предложение иностранной криптовалюты в России, даже обеспеченной, будет требовать дополнительных согласований с ЦБ, подобно тому как уже сейчас без разрешения ЦБ невозможно предложение иностранных эмиссионных ценных бумаг.

Владимир Канин считает, что в России и других странах, где к использованию криптовалют относятся сдержанно, настороженно или негативно, Facebook «не будет «с разбегу» включать Libra, чтобы не подрывать регуляторные устои». «Но через своих амбассадоров, участников проекта (тех же Visa и Mastercard) они постараются в дальнейшем договориться о запуске этого сервиса и в таких странах, как наша», — предположил глава PayMe.

С кем будет конкурировать Libra

Поскольку пользователи Facebook смогут переводить токены другим пользователям, то сервис может представлять угрозу для рынка переводов внутри страны и за границу. «Если же этими токенами оплачивать гостиницу за границей или какой-то цифровой товар, это уже будет угроза платежным системам — Visa и Mastercard», — перечисляет Обаева.

«Все будет зависеть от того, какая будет комиссия на ввод и вывод средств, — говорит Роман Прохоров. — У большинства людей нет задачи поиграться в криптовалюты, задача — заплатить. Если Facebook предложит криптовалюту Libra с суммарной комиссией ниже, чем у других участников, то он сможет составить им конкуренцию».

Цель создания этой валюты — сделать финансовый инструмент, удобный для людей без доступа к другим финансовым сервисам. У российских пользователей нет проблем с доступом — более того, есть выбор. Скорее всего, новая валюта будет доминировать на определенных площадках, а для ее покупки и продажи по-прежнему потребуются привычные населению платежные сервисы», — считает представитель пресс-службы «Яндекс.Деньги».

Масштабы рынка переводов в России По денежным переводам внутри страны Центробанк дает статистику по переводам с использованием карт: в 2018 году физлица по ним провели почти 5 млрд операций на 27 трлн руб. Переводы — самая популярная операция по картам: за год наличных было снято на 26,6 трлн руб., а оплачено товаров и услуг на 21 трлн руб. По статистике трансграничных переводов, где учитываются как переводы через банки, так и через платежные системы, физлица (резиденты и нерезиденты) в 2018 году перевели из России за границу $47 млрд. Переводы из-за рубежа в Россию составили $22,5 млрд.

Кто сможет конкурировать с Libra

Помимо Facebook запустить собственную блокчейн-платформу (Telegram Open Network, TON) c криптовалютой Gram намеревается создатель Telegram Павел Дуров. Платежную систему на основе собственного блокчейна планировалось внедрить в мессенджер и в перспективе в другие сервисы и социальные сети. В начале 2018 года TON привлекла $1,7 млрд от ряда инвесторов, чьи имена не раскрывались. Запуск платформы должен состояться до конца этого года, в противном случае Дурову придется вернуть инвесторам деньги.

Своя платежная система (но основанная на обычных деньгах, не криптовалюте) есть у социальной сети «ВКонтакте» — VK Pay. Запущенный в июне 2018 года сервис позволяет пользователям оплачивать услуги и товары, используя их аккаунт в социальной сети. При этом в VK Pay действует ограничение на вывод наличных — максимум 200 тыс. руб. в месяц, а также на предельную сумму транзакций — 60 тыс. руб.

Представитель «ВКонтакте» не стал комментировать планы Facebook, Павел Дуров не ответил на вопросы РБК.

Впрочем, Роман Прохоров считает маловероятным, что Libra будет конкурировать с другими криптовалютами. Он напомнил, что криптовалюты были придуманы для осуществления анонимных, быстрых и трансграничных переводов, а Facebook, скорее всего, будет готов раскрывать информацию о клиентах, если того потребует от него регулятор.

Facebook организовал «мощный альянс» с другими игроками рынка, обращает внимание председатель ассоциации «Электронные деньги» Виктор Достов и описывает два сценария развития Calibra. «Это будет некая точка, в которой будут пересекаться Visa, Mastercard, PayPal, банковские институты. Calibra может объединить гигантские, но разрозненные вещи в одно целое, потому что ни у Visa, ни у Mastercard нет точки соприкосновения напрямую. Calibra может стать своего рода хабом, который может даже изменить модель пользовательского поведения — вместо множества платежных инструментов может появиться один», — предполагает эксперт. Второй сценарий менее оптимистичен: в Facebook станет удобнее платить, появятся платежные модели, но ничего глобального не получится. «На какой сценарий они замахнулись — знает, наверное, только Цукерберг, и то не точно», — заключает эксперт.