Сенатор встает на рекламные рельсы

Сделку группы «Вера-Олимп» и «Лайсы» финансировала семья Сулеймана Керимова

Семья Сулеймана Керимова принимала участие в финансировании покупки группой «Вера-Олимп» рекламного подрядчика РЖД, сообщили источники РБК. Теперь компания может приобрести лидера отрасли — Russ Outdoor

Сулейман Керимов (Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»)

Покупка рекламной компании «Лайса» группой «Вера-Олимп» осуществлялась с привлечением финансирования от семьи сенатора Сулеймана Керимова, рассказали три источника РБК, два близких к бывшим собственникам «Лайсы», один — к новым. Сделку курировал Саид Керимов, сын миллиардера, утверждает один из собеседников РБК.

Собственниками «Вера-Олимп» являются Леван и Роберт Мирзояны, а также Бекхан Барахоев, говорил ранее гендиректор группы Дмитрий Дюмин. Он же сообщал, что у группы есть интерес к покупке Russ Outdoor, лидера отрасли.

О том, что вместе с владельцами «Вера-Олимп» покупкой Russ Outdoor интересуется и Сулейман Керимов, источник на рекламном рынке рассказывал РБК еще в декабре 2018 года. Но тогда в кулуарах очередного заседания РСПП Керимов-старший опроверг в беседе с корреспондентом РБК свой интерес к Russ Outdoor.

Гендиректор «Вера-Олимп» Дмитрий Дюмин в пятницу, 14 июня, не подтвердил участие семьи Керимовых в покупке «Лайсы». Гендиректор «Лайсы» Армен Газарян отказался от комментариев. Помощник Сулеймана Керимова не ответил на звонки корреспондента РБК.

Золото и технологии Саид Керимов участвует в реализации бизнес-проектов с 2014 года. Тогда, по информации «Ведомостей», Керимов-младший, на тот момент студент МГИМО, приобрел примерно за $300–400 млн у «Интерроса» Владимира Потанина сеть кинотеатров «Синема Парк». В 2017 году она была перепродана Александру Мамуту. С апреля 2016 года Саид Керимов входит в совет директоров золотодобывающей компании «Полюс», в которой ему косвенно сейчас принадлежит 82,44%. Среди инвестиций Керимова-младшего — системный интегратор «Российские наукоемкие технологии», ИT-подрядчик ФСБ и МВД. Журнал Forbes при составлении своего ежегодного рейтинга «200 крупнейших бизнесменов России» записанные на Керимова-младшего активы засчитывает в состояние отца. По итогам года сенатор Сулейман Керимов занимает в рейтинге 19-е место с состоянием $6,3 млрд (396,4 млрд руб. по среднему курсу за 2018 год). Сам Сулейман Керимов задекларировал по итогам 2018 года 37,2 млрд руб. дохода, его супруга заработала 4,1 млрд руб.

Что меняет на рынке покупка «Лайсы»

Покупка «Лайсы» сделала группу «Вера-Олимп» вторым по масштабу игроком в отрасли, следует из расчетов исследовательской компании «Эспар-Аналитик».

В январе—апреле этого года возможный доход работающей только в Москве группы «Вера-Олимп» оценивался в 662 млн руб. без НДС, «Лайсы» — в 671 млн руб. (по итогам мониторинга в 50 городах России). Тем самым в рейтинге крупнейших владельцев рекламных конструкций компании занимают, соответственно, четвертое и третье места. Впереди с заметным отрывом с 1,7 млрд руб. был Russ Outdoor, за ним — Gallery с 1,2 млрд руб. Но с учетом «Лайсы» «Вера-Олимп» уже обходит по выручке Gallery, собственником которой с конца прошлого года является Иван Таврин.

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В мониторинг «Эспар-Аналитик» попадают только уличные рекламные конструкции. Но «Лайса», как эксклюзивный подрядчик РЖД, размещает рекламу не только на щитах в полосах отвода железнодорожного полотна, но и внутри вокзалов, на станциях (в том числе Московского центрального кольца) и в самих поездах.

Выручка по РСБУ АО «Лайса» в 2017 году приблизилась к 1,3 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 441 млн руб., чистая прибыль — 168 млн руб. Для сравнения: выручка ЗАО «Олимп», головной структуры «Вера-Олимп», в 2017 году равнялась 2 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 196 млн руб., чистый убыток — 120 млн руб.

«Лайса» стала рекламным партнером РЖД в 2006 году по итогам конкурса.

Многолетний контракт с РЖД — главный актив «Лайсы», владельцы продали этот бизнес, поскольку у них нет гарантии, что после 2021 года они смогут продолжить сотрудничество с РЖД, утверждает источник, близкий к «Лайсе». Гендиректор «Лайсы» Армен Газарян с этим не согласен: «Просто акционеры сочли поступившее предложение о продаже бизнеса привлекательным».

Почему продается Russ Outdoor

Акционеры лидера рынка наружной рекламы Russ Outdoor рассматривают возможность продажи бизнеса с 2015 года. В том году почти 49% Russ Outdoor пытались купить теперь уже бывшие владельцы «Лайсы», но они не смогли привлечь кредит, и сделка сорвалась.

Крупнейшим акционером Russ Outdoor является ВТБ с долей 26,43%, у стратегического инвестора, французской группы JCDecaux, — 25%, у американского инвестора Питера Герви — 21,85%, у бывших топ-менеджеров во главе с Максимом Ткачевым — 20,72%, у члена совета директоров Альфа-банка Андрея Косогова — 6%, следует из последней доступной отчетности за 2017 год.

По состоянию на 31 декабря 2018 года ВТБ, как указано в его отчетности, оценивал свои 26,43% в 1,9 млрд руб. Тем самым стоимость всей группы, по версии госбанка, не превышала 7,2 млрд руб. Пять лет назад, на конец 2014 года, ВТБ оценивал свой пакет в 3 млрд руб., весь бизнес — почти в 11,4 млрд руб.

В последние годы акционеры Russ Outdoor фиксировали по МСФО чистый убыток. По итогам 2017 года этот показатель равнялся 715,6 млн руб. при 699 млн руб. операционной прибыли и 9,9 млрд руб. выручки.

Об интересе владельцев «Вера-Олимп» к Russ Outdoor стало известно в декабре 2018 года. Мирзояны и Барахоев рассчитывают договориться с акционерами Russ Outdoor до осени, утверждают два источника РБК. По словам одного из них, могут быть выкуплены пакеты только Герви, Косогова и бывшего топ-менеджмента.

Представитель Russ Outdoor не ответил на запрос РБК. Также поступил и содиректор JCDecaux Жан-Франсуа Деко. Представитель ВТБ и Ткачев отказались от комментариев. Связаться с Герви и Косоговым не удалось.