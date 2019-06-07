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За одну открытую две закрытые дают
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Газета
За одну открытую две закрытые дают
Газета № 081 (3036) (0706) Экономика,
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За одну открытую две закрытые дают
FinExpertiza проанализировала причины падения числа компаний в России
За прошлый год в России ликвидировали в два раза больше компаний, чем открыли, свидетельствуют результаты исследования FinExpertiza. Сказываются «технические» причины, но также проблемы с деловым климатом и убыточность бизнеса
Фото: Alejandro Cegarra / Bloomberg

По данным аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (их исследование есть у РБК), в прошлом году в России было открыто более 290 тыс. предприятий, а прекратили свою деятельность свыше 600 тыс. компаний. Число закрывшихся за год предприятий превысило число открывшихся в 2,14 раза. И только в пяти регионах количество новых предприятий превысило число закрывшихся.

  • Больше всего предприятий открылось в Республике Крым — свыше 1700, однако число закрывшихся здесь тоже велико — свыше 1600. На благоприятную статистику могла повлиять федеральная целевая программа по развитию полуострова до 2022 года, которая в том числе предполагает создание индустриальных парков, функционирование свободной экономической зоны. Общий бюджет ФЦП составляет почти 900 млрд руб. до 2022 года.
  • Самый большой прирост числа компаний зарегистрирован в Ингушетии: там открылось 615 предприятий, а закрылось 384. На втором месте по приросту компаний — Чечня, где открылось 657 предприятий, а закрылось 594.
  • Тренд по превышению количества закрытых компаний в целом по России над числом открытых начался еще в 2016 году и продолжился в 2017–2018 годах. FinExpertiza в исследовании ссылается на данные Росстата.

Недостатки делового климата

В 80 регионах количество закрывшихся предприятий превысило число новых, следует из данных FinExpertiza. Лидером антирейтинга по количеству закрывшихся юрлиц стала Калининградская область: здесь ликвидировали почти 7 тыс. предприятий за год, а открылось всего 1,5 тыс. И это несмотря на действующую в регионе особую экономическую зону, которая освобождает резидентов от уплаты налога на имущество и налога на прибыль в течение первых шести лет; нулевые ввозные пошлины и отсутствие НДС для тех товаров, которые будут потреблены на территории региона.

В Дагестане открылось всего 990 предприятий, а прекратили свою деятельность более 5 тыс. компаний. По данным компании «СКБ Контур», Дагестан демонстрирует неблагоприятную картину и с точки зрения среднего периода «жизни» предприятий. «В нашем рейтинге учитываются два показателя — средний возраст организаций и количество закрывшихся организаций на 100 открывшихся. По первому показателю Дагестан — в десятке антилидеров, уступает лишь другим республикам Северного Кавказа (средний возраст закрытия — 4,4 года). По второму показателю он расположен ближе к середине (80 закрытых на 100 открытых). Это соотношение, кстати, говорит о том, что в Дагестане закрываются в основном молодые предприятия, в то время как возрастные организации плотно держатся за рынок», — сказал РБК ведущий аналитик «СКБ Контур» Владимир Савельев.

Тренд на чистую закрываемость бизнеса объясняется комплексом причин — «отсутствием улучшения делового климата на фоне снижения покупательской способности населения и проблем с налоговым администрированием и налогами в целом», утверждает первый вице-президент «Опоры России» Владислав Корочкин. Налоговая нагрузка растет, и в России не так много секторов экономики, где рентабельность выше ключевой ставки. «Рентабельность предприятий снижается до критического уровня», — говорит Корочкин.

«Главные сложности, с которыми сталкиваются компании, — это высокая кредитная ставка, ограничивающая доступ к финансовым ресурсам, отсутствие необходимых навыков ведения бизнеса, кадровый дефицит, а также затрудненный доступ к рынкам сбыта и зачастую отсутствие информации о тех мерах поддержки, которые предлагает тот или иной регион», — считает председатель совета директоров FinExpertiza Елена Трубникова.

Данные исследования FinExpertiza не позволяют сказать о качественном составе закрывшихся предприятий. По данным исследования «СКБ Контур», которое цитировал «Коммерсантъ», чаще всего закрываются предприятия в сферах логистики, туризма, бытовых услуг, общепита и ИТ; в среднем они «доживают» только до пяти лет, а основная причина ликвидации — высокая конкуренция. А «долгожителями» в бизнесе являются компании в сферах с небольшой конкуренцией, например предприятия оборонно-промышленного комплекса и бюджетные организации.

Закрываются из-за убытков

Москва занимает 14-е место в списке FinExpertiza по самой высокой отрицательной динамике «рождаемости» предприятий: за прошлый год здесь открылось более 88 тыс. предприятий, а закрылось в 2,7 раза больше — свыше 234 тыс. предприятий.

Но бизнес-омбудсмен Москвы Татьяна Минеева считает, что статистика не совсем применительна к бизнесу — в ней отражен в том числе процесс оптимизации в сфере муниципального управления, когда небольшие предприятия ликвидируются, а контроль над объектами получают более крупные юрлица. Кроме того, в статистику закрытых предприятий могли попасть «фирмы-однодневки», которые изначально создаются на короткий период действия. По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС, на май 2019 года в Москве действовало 554,3 тыс. малых и средних компаний (на 3% больше, чем в начале года), или почти 20% от общего количества в стране.

«Порядка 60–70 тыс. компаний малого и среднего бизнеса прекратили свою работу в Москве за прошлый год. Открылось примерно столько же. То есть на место разорившихся компаний в Москве идет приток новых», — говорит Минеева. По ее словам, не во всех регионах это так: какая-то часть из выбывших — это фирмы-однодневки, какая-то — сетевые структуры, которые ФНС заставила прекратить дробить бизнес, поясняет она.

Что касается закрывающихся бизнесов в Москве, 75% компаний и ИП, которые закрылись в 2018 году, сделали это по причине убыточности бизнеса, ссылается Минеева на данные Глобального мониторинга предпринимательства (GEM). «Тут сказываются высокие налоги, включая квазиналоги, высокая цена денег и падение спроса. Если бы компаний закрывалось меньше, то темпы экономического роста в России, в том числе и в Москве, были бы выше», — резюмирует она.

Автор: Ксения Назарова.
Теги: Предприятия , закрытие , регистрация бизнеса , деловой климат
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