Наука и просвещение не готовы к открытиям

Эксперты составили для Счетной палаты рейтинг прозрачности российских ведомств

Госорганы формально следуют требованиям прозрачности, публикуя устаревшие данные и отвечая гражданам «отписками», выявило экспертное исследование для Счетной палаты. В числе самых «закрытых» оказались Минобрнауки и Минпросвещения

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Только четыре российских министерства можно назвать полностью открытыми. К такому выводу пришли эксперты из АНО «Инфокультура» и Центра перспективных управленческих решений в докладе для Счетной палаты. РБК ознакомился с первым рейтингом открытости органов власти, который предоставили в ведомстве.

Имитация прозрачности

Свободный доступ к информации позволяет избирателям контролировать решения чиновников и следить за тем, на что расходуются государственные средства, подчеркивается в докладе. Открытые данные расширяют возможности для создания новых общественных проектов и бизнеса, а также гражданских расследований коррупции. Свобода информации является «механизмом раскрытия провалов государственной системы управления», подчеркивается в докладе.

Эксперты охарактеризовали ситуацию в России как «инерционную открытость». Формально госорганы публикуют большие информативные массивы. Но нередко они оказываются малосодержательными, запутанными или представляют данные в некорректном формате и с усложненной структурой. Встречаются и пустые, символические наборы данных.

Тема открытости власти особенно актуальна для выполнения национальных проектов, прокомментировал РБК член Экспертного совета при правительстве Александр Брагин. При этом ситуация с прозрачностью работы госорганов в России ухудшается. «Никакой позитивной динамики нет, ситуация с открытостью идет по инерции вниз. Никто в правительстве централизованно этой проблемой не занимается, а установки предыдущего правительства не соблюдаются. Системная работа приостановлена», — отметил Брагин. Концепция открытости госорганов была принята в 2012 году, меры повышения прозрачности прописаны в «дорожных картах». «Но поскольку контроля за их реализацией нет, работа пущена на самотек», — отметил Брагин.

Как оценивали ведомства Эксперты оценивали ведомства по трем основным направлениям: открытость информации;

открытые данные;

открытый диалог. По каждому присваивалась оценка: A — высокая открытость, B — средняя, C — низкая. Авторы проанализировали сайты, полноту и актуальность данных, качество ответов на запросы 22 министерств и 50 федеральных служб. Силовым ведомствам рейтинг не присваивался. «Очевидно, что не по всем критериям эти службы [силовые] вообще должны быть открытыми и доступными», — пояснили РБК в пресс-службе Счетной палаты.

Наиболее высокие результаты министерства и федеральные службы показали по открытости информации. По этому направлению большинство госорганов попало в высшую категорию.

Эксперты отметили высокое качество данных Минфина и Казначейства, особенно информацию о федеральном бюджете.

МВД наиболее полно раскрывает статистику — например, по преступлениям и ДТП. ФСИН раскрывает «интересные» наборы вплоть до характеристик осужденных по преступлениям.

Минприроды предоставляет гражданам возможность оперативно сообщать об экологических проблемах с помощью сервиса priroda-ok.ru. Минкультуры запустило интерактивную карту объектов культурного наследия.

Минкомсвязь, Роснедра, Роспатент предоставляют возможность запросить еще не опубликованные наборы данных.

Самые популярные страницы в соцсетях у МИДа, Росгвардии, Росмолодежи.

«Закрытые» ведомства

Больше всего замечаний у экспертов вызвали сайты Минобрнауки и Минпросвещения, где не работает поиск и нет полноценного раздела с открытыми данными. На сайте Минпросвещения нет версии для слабовидящих, а в разделе «деятельность» не работает большинство страниц.

Как сообщила РБК пресс-служба Минпросвещения, сайт проходит масштабное обновление и ряд функций и ресурсов будет запущен в новых форматах. Обновление коснется также набора открытых данных. «Данное исследование в случае поступления будет детально изучено, и все рекомендации Счетной палаты учтены в дальнейшей работе», — отмечается в сообщении.

На многих государственных сайтах опубликованы устаревшие данные. Ошибки эксперты обнаружили в информации Роскомнадзора и Минспорта. Росстат регулярно публикует актуальные данные. Но в их структуре встречаются неточности, а система ЕМИСС (координатор — Росстат, оператор — Минкомсвязь) иногда не справляется с большими запросами.

Хуже всего обстоят дела с ответами на запросы. Уровень взаимодействия с гражданами эксперты оценили, разослав в госорганы письма. Без ответа осталось 43% запросов. Почти в половине случаев пришли «отписки», которые не отвечали на вопрос, а половина ведомств ответила позже установленного законом срока в 30 дней.

РБК направил запросы в замыкающие рейтинг открытости госорганы.

Эксперты не до конца разобрались в специфике госорганов, рассказала РБК пресс-секретарь, советник управляющего делами президента Елена Крылова (Управделами президента оказалось в низах рейтинга открытости). «На мой взгляд, данная оценка субъективна. У нас нет понимания, по каким критериям проводилось исследование», — отметила она. Очевидно, что информация о сферах, где Управделами президента не оказывает услуги населению, не публикуется. По остальным сферам, сказала Крылова, — медицина, санаторно-курортное обслуживание, культурно-массовая сфера (Кремлевский дворец, Президентская библиотека и т.д.) — информация открыта. У ведомственных санаториев, медучреждений, оздоровительных комплексов, объектов культуры есть страницы в соцсетях. «Все обращения рассматриваются в установленные сроки, по обращениям СМИ мы работаем в режиме онлайн», — подчеркнула Крылова.

Госкорпорации вне контроля

Отдельно эксперты затронули проблему открытости госкорпораций. Они получают существенные полномочия и многомиллиардные субсидии, но не попадают под требования открытости, предъявляемые органам власти или акционерным обществам. «В результате возникает уникальная ситуация, когда часть деятельности государства фактически выпадает из-под возможности какого-либо общественного контроля», — подчеркивается в докладе.

Авторы доклада считают необходимым создать единый орган по проблеме открытости. Возникшая в 2012 году инициатива «Открытое правительство» с позицией профильного министра была свернута в 2018 году. «Из-за структурных проблем, слабой институциализации и отсутствия серьезных полномочий оно не смогло достаточно эффективно выполнять свои функции», — считают эксперты.

«Дело не в едином органе, — уверен Александр Брагин. — Открытость нельзя насадить сверху в директивном порядке. Этот принцип должны разделять руководители, и он должен стать частью ДНК министерств».