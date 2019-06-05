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Газета № 079 (3034) (0506) Политика,
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Платы за потерю бдительности
В РКК «Энергия» украли электронное космическое оборудование
Во время майских праздников неизвестные похитили с территории корпорации «Энергия» оборудование для космической техники, стоимость которого может составлять миллионы рублей. МВД начало доследственную проверку
Фото: energia.ru

«Зафиксировано камерами наблюдения»

В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации «Энергия» в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в «Роскосмосе», в ведении которого находится предприятие. «Проникновение было зафиксировано камерами наблюдения», — уточнил он.

Пресс-секретарь госкорпорации Владимир Устименко подтвердил эту информацию. «Факт незаконного проникновения посторонних лиц в ПАО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева» нам известен. Все материалы по факту незаконного проникновения переданы в органы МВД России для принятия процессуального решения», — рассказал он.

Другие подробности произошедшего и размер ущерба Устименко раскрывать отказался, объяснив это тем, что полиция еще ведет доследственную проверку. «Со стороны госкорпорации следствию оказывается вся необходимая поддержка и содействие», — подчеркнул представитель «Роскосмоса».

РБК направил запрос в ГУ МВД по Московской области с просьбой прокомментировать ход проверки.

«Три мешка плат»

По словам источника РБК, речь идет о краже электронных плат для космической техники, в том числе научно-энергетического модуля, который предназначен для обеспечения российского сегмента МКС электроэнергией и швейцарских приборов.

«Унесли три мешка плат. После этого инцидента вышло распоряжение генерального директора о сохранности материальных ценностей, с которым ознакомили всех сотрудников. После произошедшего на месте происшествия установили сигнализацию», — добавил он.

Стоимость похищенного оценить достаточно сложно, так как отечественная плата space-класса может стоить от сотни тысяч до миллиона рублей, отметил директор конструкторской компании «Космокурс» Павел Пушкин. «При этом реализовать их за эти деньги не получится, они ценны специальной стойкостью, которая только в космосе нужна», — добавил он.

Создатель сообщества «Открытый космос» Виталий Егоров полагает, что, учитывая высокую стоимость электроники космического назначения, ущерб может достигать десятков миллионов рублей.

В январе этого года в интервью РБК глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин говорил, что совокупная долговая нагрузка по предприятиям «Роскосмоса» составляет около 200 млрд руб. Из них 30 млрд — долг РКК «Энергия». В том же месяце гендиректор РКК «Энергия» Сергей Романов покинул свою должность. В марте РКК возглавил Николай Севастьянов, проработавший в корпорации на разных позициях более 30 лет. Севастьянов стал третьим руководителем предприятия за последние пять лет. Его предшественник проработал на этой должности меньше года.

В интервью газете «Коммерсантъ» в ноябре 2018 года Романов говорил, что ситуация на предприятии «очень и очень сложная». «Сроки выполнения основных проектов, по сути, сорваны. Это и многофункциональный лабораторный модуль, и научно-энергетический модуль, и перспективный корабль «Федерация». Скажу вам честно, я думал, что представляю масштабы бедствия, но когда во все это окунулся, то понял, что они гораздо глубже и сложнее», — признавался он.

Хищения в «Роскосмосе»

В ноябре 2018 года в Генпрокуратуре заявили, что из-за нарушений в работе госкорпорации «Роскосмос» возбуждено 16 уголовных дел. Еще 44 материала следственные органы проверяют и могут открыть новые уголовные дела, рассказывали в ведомстве. Тогда же глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу утраченных средств. «Омертвело» очень много средств, поступивших на баланс «Роскосмоса», отмечал глава Счетной палаты. «На счетах они не использованы месяцами. Ну а кроме того, несколько миллиардов утрачено, то есть, по сути, своровано», — говорил Кудрин.

Генпрокурор Юрий Чайка 9 апреля направил в Совет Федерации доклад, согласно которому на подведомственных «Роскосмосу» и «Ростеху» предприятиях были похищены более 1,6 млрд руб., выделенных на модернизацию производственной базы и разработку новейших вооружений.

О миллиардных хищениях в «Роскосмосе» в мае 2019 года говорил и председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин: «Там миллиарды воруются, миллиарды. Причем технология очень простая — сначала деньги переправляются (за границу), семья, а потом сам фигурант». Он подчеркнул, что работа следователей идет уже «лет пять и конца и края не видно».

В пресс-службе «Роскосмоса» заявили, что госкорпорация помогает СК в расследовании хищений в отрасли. В том числе сама инициирует проверки и передает документы следственным органам.

Автор: Инна Сидоркова.
Теги: «Роскосмос» , Дмитрий Рогозин , РКК «Энергия»
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