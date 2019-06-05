Полувагонные споры

Бывший топ-менеджер «дочки» Уралвагонзавода объявлен в международный розыск

Дмитрий Еремеев, в прошлом глава «дочки» Уралвагонзавода, объявлен в международный розыск. Следствие подозревает его в злоупотреблении полномочиями при заключении с ФГК сделки по сдаче в аренду 27 тыс. грузовых вагонов

Дмитрий Еремеев (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

В чем обвиняют бывшего топ-менеджера

Бывший генеральный директор «УВЗ-Логистик», дочерней компании Уралвагонзавода, 51-летний Дмитрий Еремеев объявлен в международный розыск по обвинению в злоупотреблении полномочиями (ч. 1. ст. 201 УК). Об этом РБК рассказал источник в правоохранительных органах и подтвердил собеседник, знакомый с материалами дела.

По словам источника, речь идет о договорах, которые Еремеев подписывал как глава «УВЗ-Логистик» (после продажи в 2018 году структурам Артема Чайки компания была переименована в ООО «Модум-Транс»), а расследованием дела занимается следственный департамент МВД.

Как писал РБК в январе 2018 года, в конце 2017 года МВД начало проверку сделки Федеральной грузовой компании (ФГК) по аренде 27,2 тыс. полувагонов (стандартных грузовых вагонов с кузовом без крыши) у «УВЗ-Логистик», которая была заключена в марте 2016 года.

После того как в 2016 году УВЗ перешел под контроль «Ростеха», госкорпорация провела аудит компании, рассказал источник, близкий к УВЗ: предварительная оценка показала, что вагоны сдавались в аренду «по заниженной цене», что привело к упущенной выгоде, размеры которой источник не раскрыл. Затем госкорпорация инициировала проверку со стороны правоохранительных органов. Представитель «Ростеха» подтвердил РБК, что «проверка проходит по инициативе госкорпорации при содействии службы безопасности «Ростеха». Представитель ФГК тогда также подтвердила РБК факт проверки и заявила об оказании всестороннего содействия правоохранительным органам.

Что такое «УВЗ-Логистик» Уралвагонзавод создал «УВЗ-Логистик» в 2010 году для управления вагонами собственного производства. В декабре 2016 года УВЗ перешел в собственность «Ростеха». Одной из главных задач при этом называлось «финансовое оздоровление» предприятия, заявлял глава госкорпорации Сергей Чемезов. У УВЗ были большие долги: обязательства компании составили 266 млрд руб. по итогам 2016 года. Выручка Уралвагонзавода за 2016 год по МСФО составила 132 млрд руб., чистый убыток — 4,5 млрд руб. Выручка «УВЗ-Логистик» в 2017 году превышала 10 млрд руб. В 2018 году «УВЗ-Логистик» была продана структурам, связанным с Артемом Чайкой.

Сделка с вагонами

Начиная с 2014 года на рынке перевозок возник профицит вагонов, Уралвагонзавод испытывал проблемы со сбытом, поэтому «УВЗ-Логистик» пришлось покупать значительную часть вагонов, выпускаемых заводом, привлекая заемные средства у «Сбербанк Лизинга» и «Газпромбанк Лизинга». К 2015 году расходы на ремонт и содержание вагонного парка составляли 750–850 руб. в сутки за один полувагон, утверждал занимавший тогда пост гендиректора «УВЗ-Логистик» Дмитрий Еремеев, что, по данным «INFOLine-Аналитики», почти в два раза превышало рыночные арендные ставки.

В ноябре 2015 года «УВЗ-Логистик» удалось договориться о передаче более 27 тыс. полувагонов в аренду Центру фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО), входящему в РЖД, по агентскому соглашению. Сделка позволила решить проблему низкой доходности этого бизнеса, настаивал Еремеев. Решение о передаче вагонов «УВЗ-Логистик» в управление структуре РЖД было принято после того, как Владимир Путин посетил завод и провел совещание, на котором обсуждалось тяжелое финансовое положение УВЗ, говорил РБК источник в РЖД. Спустя полгода, в марте 2016 года, парк «УВЗ-Логистик» перешел в аренду к другой структуре РЖД — ФГК. В момент заключения договора ставки аренды вагонного парка «УВЗ-Логистик» соответствовали и даже превышали ставки аренды на рынке, а за период действия договора ФГК трижды повышала ставку, в общем на 70%, заявляли в ФГК.

В 2017 году «Ростех» решил досрочно расторгнуть контракт с ФГК, вернув вагоны «УВЗ-Логистик». Чемезов направил письмо гендиректору РЖД Олегу Белозерову с просьбой об «оперативном решении» по возврату полувагонов в управление «дочки» УВЗ до конца 2017 года. До момента возврата вагонов он просил увеличить арендную ставку «до рыночного уровня» в размере 1,3 тыс. руб. за вагон в сутки. Изначально за досрочное расторжение договора «УВЗ-Логистик» должен был заплатить ФГК штраф в размере 4 млрд руб., но в итоге стороны договорились отменить штрафные санкции, и 1 ноября ФГК вернула все 27,2 тыс. полувагонов «УВЗ-Логистик».

Какие вопросы возникли к главе «УВЗ-Логистик»

Через месяц после заключения контракта с ФГК, в апреле 2016 года, Еремеев стал по совместительству заместителем гендиректора по стратегическому развитию ФГК. В 2017 году он прекратил работать в обеих компаниях. По данным источника РБК в правоохранительных органах, Еремеев покинул Россию. Его адвокат Евгений Вагин отказался комментировать РБК уголовное дело в отношении своего подзащитного.

Если вина Еремеева будет доказана, с него могут быть взысканы убытки, пояснил РБК партнер юридической фирмы Saveliev, Batanov & Partners Сергей Савельев.

В «Ростехе» от комментариев отказались.