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ЦБ не пустил НПФ в зону структурного риска
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Газета
ЦБ не пустил НПФ в зону структурного риска
Газета № 077 (3032) (0306) Финансы,
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ЦБ не пустил НПФ в зону структурного риска
Регулятор отказался расширить возможности для инвестиций пенсионных накоплений
В Центробанке считают преждевременным вложение средств пенсионеров в структурные облигации — менее защищенный, но более доходный инструмент в сравнении с депозитами и ОФЗ. С таким предложением выступили банкиры и НПФ
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила ЦБ расширить возможность инвестирования пенсионных накоплений в активы с повышенными рисками — структурные облигации. Фонды ждут, что такие вложения обеспечат клиентам доходность выше депозитов и ОФЗ, но ЦБ по традиции осторожно относится к инвестициям пенсионных накоплений из-за их социальной значимости, следует из письма АНПФ (есть у РБК) и ответа регулятора на запрос РБК.

Что предложили фонды

Сейчас фонды могут держать в портфелях структурные облигации только в объеме не больше 10% от активов с повышенным риском. В большинстве случаев их эмитентами выступают банки, поэтому такие инструменты заполняют и лимит по вложениям в банковский сектор (30%), отмечает АНПФ. Возможность инвестирования в структурные облигации позволит получить доходность значительно выше банковского депозита и вложений в ОФЗ, добавляют в ассоциации.

Ассоциация перечисляет свои предложения в письме на имя руководителя департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилла Пронина:

  • АНПФ предлагает вывести структурные облигации в отдельную категорию со своим особым лимитом. По мнению ассоциации, следует расширить перечень эмитентов структурных облигаций, добавив туда промышленные компании.
  • Нужно перечислить виды таких инструментов, рассмотреть возможность использования маркетмейкеров (держатели ценных бумаг для последующей продажи) для поддержания ликвидности и разделения рисков с инвесторами.
  • «По мнению ряда фондов, основное ограничение для инвестирования средств НПФ в структурные облигации лежит в плоскости фидуциарной ответственности (ответственность за управление средствами. — РБК) и необходимости дополнительного обоснования инвестирования в те или иные инструменты», — говорится в письме АНПФ.

Что такое структурные облигации

Структурная облигация предполагает, что выплата купона, номинала и дата выплат связаны с некоторыми внешними обстоятельствами, на которые эмитент такой бумаги повлиять не может. Обстоятельства могут быть привязаны к платежеспособности третьих лиц, изменению фондовых индексов, эффективности проектного финансирования, объясняет РБК директор департамента риск-менеджмента УК «Ай Кью Джи Управление активами» Александр Баранов. «К примеру, облигация на том, что курс рубль/доллар в течение определенного временного горизонта не будет выходить сверху и снизу за определенный уровень», — продолжает эксперт. Если пара торгуется в горизонте, инвестор получает купон в 10%, но достаточно отклонения на один день, чтобы доходность была ниже.

В России закон о структурных облигациях действует с 2018 года. Полный возврат номинальной стоимости таких бумаг не гарантируется.

Несколько размещений структурных облигаций весной провел Сбербанк, тогда ему удалось привлечь 2,37 млрд руб. от трех выпусков. Подобные облигации были и ранее, вспоминает Баранов: облигации ЕБРР и ВТБ в привязке к индексу РТС, а также облигации Deutsche Bank в привязке к золоту.

НПФ последние два года наращивают вложения в ОФЗ: в 2018 году их доля на этом рынке увеличилась на 5,2 п.п., до 14,7%, параллельно фонды сокращают вложения в акции и денежные средства. Отчасти рост покупок бумаг в АНПФ объясняют требованиями регулятора к стресс-тестированию фондов (при проверке фондов он оценивает госбонды как безрисковые вложения), но рост таких инвестиций сказывается на доходностях фондов. АНПФ в марте уже просила у ЦБ регуляторные послабления, в частности включения в категорию безрисковых инструментов облигаций российских эмитентов с высшим кредитным рейтингом от аккредитованных ЦБ рейтинговых агентств, писал «Коммерсантъ».

Почему возражает ЦБ

ЦБ относит структурные облигации к активам с повышенным уровнем риска. Они «предполагают отсутствие защиты капитала и возможность невозврата всей или части суммы основного долга по таким облигациям», сообщили РБК в Центробанке.

«С учетом социальной значимости пенсионных накоплений граждан, а также установленной законом о НПФ цели по обеспечению сохранности пенсионных накоплений Банк России полагает, что вложение значительной доли портфеля НПФ в структурные облигации является чрезмерно рискованным», — уточнили в пресс-службе регулятора. Кроме того, на российском рынке фактически «отсутствуют реальные выпуски структурных облигаций и, соответственно, отсутствует какая-либо инвестиционная история».

«В этой связи практическое обсуждение данных инструментов и их преимуществ/недостатков для таких инвесторов считаем преждевременным», — заключили в ЦБ.

Предложения по структурным облигациям АНПФ составила после встречи представителей НПФ и банкиров с ЦБ 30 апреля. Собеседник, знакомый с ходом встречи, сказал РБК, что «банкиры просили адресно ослабить ограничения для таких бумаг, например введя для них отдельный лимит».

«ЦБ логично ответил, что к разговору о новых лимитах можно будет вернуться, когда будет виден спрос и заполнятся имеющиеся лимиты. НПФ всегда за увеличение инвестиционных возможностей, но конкретный интерес может быть только к конкретным бумагам, а их пока нет», — добавил он. Другой собеседник на рынке НПФ сказал, что фонды предлагали начать работу над структурными облигациями как инструментом, в который могут заходить НПФ, позиционировали его как практически безрисковый и просили у ЦБ регуляторные послабления.

Замкнутый круг

«Здесь получается некий замкнутый круг», — констатирует директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин: ЦБ не видит готовых продуктов, а банки не готовы их выпускать, не чувствуя уверенности, что эти инструменты выкупят в должном объеме. Со стороны АНПФ идея здравая, потому что для фондов получить доходность выше ОФЗ — прямая обязанность, отмечает Ногин: «Особенно в ситуации, когда в 2017–2018 годах фонды, входящие в АНПФ, получили невысокую доходность, мягко говоря».

Крупнейшие фонды АНПФ — это НПФ, которые понесли убытки из-за вложений в низкокачественные активы кредитных организаций из московского банковского кольца, попавших под санацию: «ФК Открытие», Бинбинака, Промсвязьбанка. Связанные с ними фонды группы «Будущее» показали отрицательную доходность инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2018 года. НПФ «Будущее» — минус 15,28% (цифры после вычета вознаграждения управляющим), «Образование» — минус 19,45%, «Телеком-союз» — минус 16,81%, НПФ «Открытие» — минус 10,8%, НПФ «Сафмар» — минус 11%.

Ситуация улучшилась в первом квартале 2019 года. Средняя годовая доходность по пенсионным накоплениям составила 9%, при этом «Будущее» показало доходность 8,72%, «Открытие» — 10,04%, «Сафмар» — 8,51%. Для сравнения: крупнейший НПФ Сбербанка показал доходность на уровне 9,35%. У государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», управляющей деньгами «молчунов», доходность по расширенному портфелю за первый квартал составила 7,66%, по портфелю государственных ценных бумаг — 11,72%.

ЦБ при стресс-тестировании фондов хочет гарантий наличия денежного потока, а инструменты, подразумевающие неопределенный результат, не позволяют на него рассчитывать, говорит Баранов. Если унифицировать подход к оценке рисков, как это делает ЦБ, то структурные облигации — это однозначно рисковый инструмент, отмечает Ногин, в то же время понятие структурных бумаг достаточно широкое, и это могут быть облигации высокого кредитного качества.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: НПФ , Облигации
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