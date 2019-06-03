ЦБ не пустил НПФ в зону структурного риска

Регулятор отказался расширить возможности для инвестиций пенсионных накоплений

В Центробанке считают преждевременным вложение средств пенсионеров в структурные облигации — менее защищенный, но более доходный инструмент в сравнении с депозитами и ОФЗ. С таким предложением выступили банкиры и НПФ

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила ЦБ расширить возможность инвестирования пенсионных накоплений в активы с повышенными рисками — структурные облигации. Фонды ждут, что такие вложения обеспечат клиентам доходность выше депозитов и ОФЗ, но ЦБ по традиции осторожно относится к инвестициям пенсионных накоплений из-за их социальной значимости, следует из письма АНПФ (есть у РБК) и ответа регулятора на запрос РБК.

Что предложили фонды

Сейчас фонды могут держать в портфелях структурные облигации только в объеме не больше 10% от активов с повышенным риском. В большинстве случаев их эмитентами выступают банки, поэтому такие инструменты заполняют и лимит по вложениям в банковский сектор (30%), отмечает АНПФ. Возможность инвестирования в структурные облигации позволит получить доходность значительно выше банковского депозита и вложений в ОФЗ, добавляют в ассоциации.

Ассоциация перечисляет свои предложения в письме на имя руководителя департамента коллективных инвестиций ЦБ Кирилла Пронина:

АНПФ предлагает вывести структурные облигации в отдельную категорию со своим особым лимитом. По мнению ассоциации, следует расширить перечень эмитентов структурных облигаций, добавив туда промышленные компании.

Нужно перечислить виды таких инструментов, рассмотреть возможность использования маркетмейкеров (держатели ценных бумаг для последующей продажи) для поддержания ликвидности и разделения рисков с инвесторами.

«По мнению ряда фондов, основное ограничение для инвестирования средств НПФ в структурные облигации лежит в плоскости фидуциарной ответственности (ответственность за управление средствами. — РБК) и необходимости дополнительного обоснования инвестирования в те или иные инструменты», — говорится в письме АНПФ.

Что такое структурные облигации Структурная облигация предполагает, что выплата купона, номинала и дата выплат связаны с некоторыми внешними обстоятельствами, на которые эмитент такой бумаги повлиять не может. Обстоятельства могут быть привязаны к платежеспособности третьих лиц, изменению фондовых индексов, эффективности проектного финансирования, объясняет РБК директор департамента риск-менеджмента УК «Ай Кью Джи Управление активами» Александр Баранов. «К примеру, облигация на том, что курс рубль/доллар в течение определенного временного горизонта не будет выходить сверху и снизу за определенный уровень», — продолжает эксперт. Если пара торгуется в горизонте, инвестор получает купон в 10%, но достаточно отклонения на один день, чтобы доходность была ниже. В России закон о структурных облигациях действует с 2018 года. Полный возврат номинальной стоимости таких бумаг не гарантируется. Несколько размещений структурных облигаций весной провел Сбербанк, тогда ему удалось привлечь 2,37 млрд руб. от трех выпусков. Подобные облигации были и ранее, вспоминает Баранов: облигации ЕБРР и ВТБ в привязке к индексу РТС, а также облигации Deutsche Bank в привязке к золоту.

НПФ последние два года наращивают вложения в ОФЗ: в 2018 году их доля на этом рынке увеличилась на 5,2 п.п., до 14,7%, параллельно фонды сокращают вложения в акции и денежные средства. Отчасти рост покупок бумаг в АНПФ объясняют требованиями регулятора к стресс-тестированию фондов (при проверке фондов он оценивает госбонды как безрисковые вложения), но рост таких инвестиций сказывается на доходностях фондов. АНПФ в марте уже просила у ЦБ регуляторные послабления, в частности включения в категорию безрисковых инструментов облигаций российских эмитентов с высшим кредитным рейтингом от аккредитованных ЦБ рейтинговых агентств, писал «Коммерсантъ».

Почему возражает ЦБ

ЦБ относит структурные облигации к активам с повышенным уровнем риска. Они «предполагают отсутствие защиты капитала и возможность невозврата всей или части суммы основного долга по таким облигациям», сообщили РБК в Центробанке.

«С учетом социальной значимости пенсионных накоплений граждан, а также установленной законом о НПФ цели по обеспечению сохранности пенсионных накоплений Банк России полагает, что вложение значительной доли портфеля НПФ в структурные облигации является чрезмерно рискованным», — уточнили в пресс-службе регулятора. Кроме того, на российском рынке фактически «отсутствуют реальные выпуски структурных облигаций и, соответственно, отсутствует какая-либо инвестиционная история».

«В этой связи практическое обсуждение данных инструментов и их преимуществ/недостатков для таких инвесторов считаем преждевременным», — заключили в ЦБ.

Предложения по структурным облигациям АНПФ составила после встречи представителей НПФ и банкиров с ЦБ 30 апреля. Собеседник, знакомый с ходом встречи, сказал РБК, что «банкиры просили адресно ослабить ограничения для таких бумаг, например введя для них отдельный лимит».

«ЦБ логично ответил, что к разговору о новых лимитах можно будет вернуться, когда будет виден спрос и заполнятся имеющиеся лимиты. НПФ всегда за увеличение инвестиционных возможностей, но конкретный интерес может быть только к конкретным бумагам, а их пока нет», — добавил он. Другой собеседник на рынке НПФ сказал, что фонды предлагали начать работу над структурными облигациями как инструментом, в который могут заходить НПФ, позиционировали его как практически безрисковый и просили у ЦБ регуляторные послабления.

Замкнутый круг

«Здесь получается некий замкнутый круг», — констатирует директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства Юрий Ногин: ЦБ не видит готовых продуктов, а банки не готовы их выпускать, не чувствуя уверенности, что эти инструменты выкупят в должном объеме. Со стороны АНПФ идея здравая, потому что для фондов получить доходность выше ОФЗ — прямая обязанность, отмечает Ногин: «Особенно в ситуации, когда в 2017–2018 годах фонды, входящие в АНПФ, получили невысокую доходность, мягко говоря».

Крупнейшие фонды АНПФ — это НПФ, которые понесли убытки из-за вложений в низкокачественные активы кредитных организаций из московского банковского кольца, попавших под санацию: «ФК Открытие», Бинбинака, Промсвязьбанка. Связанные с ними фонды группы «Будущее» показали отрицательную доходность инвестирования пенсионных накоплений по итогам 2018 года. НПФ «Будущее» — минус 15,28% (цифры после вычета вознаграждения управляющим), «Образование» — минус 19,45%, «Телеком-союз» — минус 16,81%, НПФ «Открытие» — минус 10,8%, НПФ «Сафмар» — минус 11%. Ситуация улучшилась в первом квартале 2019 года. Средняя годовая доходность по пенсионным накоплениям составила 9%, при этом «Будущее» показало доходность 8,72%, «Открытие» — 10,04%, «Сафмар» — 8,51%. Для сравнения: крупнейший НПФ Сбербанка показал доходность на уровне 9,35%. У государственной управляющей компании «Внешэкономбанк», управляющей деньгами «молчунов», доходность по расширенному портфелю за первый квартал составила 7,66%, по портфелю государственных ценных бумаг — 11,72%.

ЦБ при стресс-тестировании фондов хочет гарантий наличия денежного потока, а инструменты, подразумевающие неопределенный результат, не позволяют на него рассчитывать, говорит Баранов. Если унифицировать подход к оценке рисков, как это делает ЦБ, то структурные облигации — это однозначно рисковый инструмент, отмечает Ногин, в то же время понятие структурных бумаг достаточно широкое, и это могут быть облигации высокого кредитного качества.